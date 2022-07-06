Enflasyon değil deflasyon

Fed faizinin vadeli kontratları 2023’ün ilk çeyreğinde bir faiz indirimini fiyatlıyor. Olasılık yüzde 50 gözüküyor. ABD’de enflasyon zirveyi çoktan gördü. Fed’in izlediği enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, marttan beri düşüyor. Bundan sonra, dezenflasyonun yılsonuna ne kadar etkili olacağını, 2023’deki olası deflasyonu konuşacağız.

Fed 2021 yılı boyunca enflasyonu hiç önemsemedi. Manşet enflasyon zirvede patinaj yaparken, yukarıda yazdığım kritik gösterge üç aydır düşerken, panikle faiz artışı yapıyorlar. Mortgage faizleri o kadar yükseldi ki, ev fiyatları öylesine arttı ki, ABD’de bir noktada ya ev fiyatları belirgin biçimde düşecek, ya da mortgage faizleri geri gelecek. İkisinin bir karışımı da olabilir. Konut sektörü yılsonuna doğru daha fazla zayıflayacak. Faiz politikası gözden geçirilecek.

Fed son iki toplantısında faizi 125 baz puan artırdı. Ama kredi piyasalarında finansal sıkılaşma 2021’de başladı. Faizler 350-400 baz puan civarında arttı. Atlanta Fed, ikinci çeyrek için büyüme tahmini yüzde -2,1’e indirdi. Biz politika faizini indirdik. Faizler yüzde 40-50 bandına yükseldi. Kredi piyasalarının verdiği mesaja dünyanın her yerinde saygı gösterilmelidir.