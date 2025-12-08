Enflasyon düşünce alım gücü artar mı?
Bilimsel yanıt: Ülkemizde hayır, artmaz.
Bu ifadenin neden yanlış olduğunu sade bir şekilde açıklayalım:
* Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmez.
* Sadece fiyatların artış hızının yavaşladığını gösterir.
* Yani fiyatlar yüksek seviyede kalmaya devam eder.
Örneğin bir ürünün fiyatı geçen yıl 200 TL iken bugün 400 TL olmuşsa, enflasyon düşse bile fiyat tekrar 200 TL’ye dönmez. Fiyat hâlâ 400 TL’dir. Eğer ücretiniz bu artışa ayak uydurmamışsa, enflasyon sıfıra inse bile alım gücünüz eski hâline dönmez.
Bu nedenle, önce kayıpların telafi edilmediği bir ortamda enflasyonun düşmesi tek başına alım gücünü artırmaz.
Güncel veriler alım gücündeki erimeyi gösteriyor
TÜİK kasım enflasyonunu %0,87, yıl sonu enflasyonunu ise yaklaşık %31 olarak öngörüyor. Buna göre yapılması beklenen artışlar şöyle:
* SSK ve Bağ-Kur emeklilerine: %12,3,
* Memur ve memur emeklilerine: %18,7,
* Asgari ücrete: %25 civarı.
Bu artışlarla birlikte:
* En düşük emekli aylığının 16.881 TL’den 18.950 TL civarına,
* Asgari ücretin 22.104 TL’den 27.630 TL civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Buna karşılık, asgari ücretin üzerinde gelir elde eden kesimler çoğu zaman daha düşük artışlar alıyor. Bu nedenle ortalama ücret düzeyi geriliyor, ortalama emekli aylıkları ise açlık sınırının çok altında kalıyor.
Nitekim Birleşik Kamu-İş’in Kasım ayı verisine göre açlık sınırı 30.061 TL.
Bu yeni zam oranlarıyla bile:
* Asgari ücret açlık sınırının çok altında,
* En düşük emekli aylığı açlık sınırının oldukça uzağında,
* Ortalama ücretler ise açlık sınırının hemen üzerinde veya hemen altında kalıyor.
Matematiksel gerçek: Alım gücü kendiliğinden toparlanmaz
Bu durumu daha basit görmek için şu adımlara bakalım:
1. Fiyatlar yükseldi ve yüksek seviyede kaldı.
2. Ücretler bu yeni fiyat seviyesine yetişemedi.
3. Enflasyon düşse bile fiyatlar geriye inmiyor.
4. Bu nedenle ücretler iyileştirilmedikçe alım gücü artmıyor.
Somut bir örnek:
Bir yıl önce 10.000 TL maaşla 10 birim mal alabilirken fiyatlar %100 arttı, maaşınız %40 arttıysa:
lFiyat iki katına çıktı,
lMaaş yalnızca 1,4 katına çıktı.
Yarın enflasyon sıfıra inse de fiyat iki kat yüksek kaldığı için alım gücü kendiliğinden eski seviyesine dönmez.
Sonuç: Ülkemizde enflasyonun düşmesi yeterli bir çözüm değil
Bugün sabit gelirli kesim açısından durum şöyle özetlenebilir:
* Ücretler gerçek enflasyon karşısında eridi.
* Ortalama gelir açlık sınırına dayandı.
* En düşük emekli aylığıyla temel ihtiyaçları karşılamak giderek zorlaştı.
* Asgari ücret açlık sınırına yaklaşamıyor.
Dolayısıyla sadece enflasyonun düşmesi değil, gelirlerin kayıpları telafi edecek biçimde iyileştirilmesi gerekiyor.
Gerçek bir alım gücü artışı ancak:
1. Geçmiş kayıpların giderilmesi,
2. Ücretlerin mevcut fiyat seviyesine göre güncellenmesi,
3. Sürdürülebilir bir gelir politikası uygulanması ile mümkün olabilir.
Aksi hâlde enflasyon düşse bile sabit gelirlilerin alım gücü yerinde saymaya, hatta gerilemeye devam edecektir.
|Borsa
|11.007,37
|0,81 %
|Dolar
|42,5291
|0,07 %
|Euro
|49,5628
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1643
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.746,23
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.199,33
|-0,07 %
|Brent
|63,6400
|0,70 %