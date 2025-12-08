Enflasyon düşünce alım gücü artar mı?

Bilimsel yanıt: Ül­kemizde hayır, art­maz.

Bu ifadenin neden yanlış olduğunu sade bir şekilde açıklaya­lım:

* Enflasyonun düş­mesi, fiyatların düş­mesi anlamına gelmez.

* Sadece fiyatların artış hızının yavaşla­dığını gösterir.

* Yani fiyatlar yüksek sevi­yede kalmaya devam eder.

Örneğin bir ürünün fiyatı geçen yıl 200 TL iken bugün 400 TL olmuşsa, enflasyon düşse bile fiyat tekrar 200 TL’ye dönmez. Fiyat hâlâ 400 TL’dir. Eğer ücretiniz bu artı­şa ayak uydurmamışsa, enf­lasyon sıfıra inse bile alım gü­cünüz eski hâline dönmez.

Bu nedenle, önce kayıpla­rın telafi edilmediği bir or­tamda enflasyonun düşmesi tek başına alım gücünü artır­maz.

Güncel veriler alım gücündeki erimeyi gösteriyor

TÜİK kasım enflasyonunu %0,87, yıl sonu enflasyonunu ise yaklaşık %31 olarak ön­görüyor. Buna göre yapılması beklenen artışlar şöyle:

* SSK ve Bağ-Kur emekli­lerine: %12,3,

* Memur ve memur emek­lilerine: %18,7,

* Asgari ücrete: %25 civarı.

Bu artışlarla birlikte:

* En düşük emekli aylığı­nın 16.881 TL’den 18.950 TL civarına,

* Asgari ücretin 22.104 TL’den 27.630 TL civarına çı­kacağı tahmin ediliyor.

Buna karşılık, asgari ücre­tin üzerinde gelir elde eden kesimler çoğu zaman daha düşük artışlar alıyor. Bu ne­denle ortalama ücret düzeyi geriliyor, ortalama emekli ay­lıkları ise açlık sınırının çok altında kalıyor.

Nitekim Birleşik Ka­mu-İş’in Kasım ayı verisine göre açlık sınırı 30.061 TL.

Bu yeni zam oranlarıyla bi­le:

* Asgari ücret açlık sınırı­nın çok altında,

* En düşük emekli aylığı açlık sınırının oldukça uza­ğında,

* Ortalama ücretler ise aç­lık sınırının hemen üzerinde veya hemen altında kalıyor.

Matematiksel gerçek: Alım gücü kendiliğinden toparlanmaz

Bu durumu daha basit gör­mek için şu adımlara baka­lım:

1. Fiyatlar yükseldi ve yük­sek seviyede kaldı.

2. Ücretler bu yeni fiyat se­viyesine yetişemedi.

3. Enflasyon düşse bile fi­yatlar geriye inmiyor.

4. Bu nedenle ücretler iyi­leştirilmedikçe alım gücü artmıyor.

Somut bir örnek:

Bir yıl önce 10.000 TL maaşla 10 birim mal ala­bilirken fiyatlar %100 arttı, maaşınız %40 art­tıysa:

lFiyat iki katına çıktı,

lMaaş yalnızca 1,4 katına çıktı.

Yarın enflasyon sıfı­ra inse de fiyat iki kat yüksek kaldığı için alım gücü kendiliğinden eski seviyesine dönmez.

Sonuç: Ülkemizde enflas­yonun düşmesi yeterli bir çözüm değil

Bugün sabit gelirli kesim açısından durum şöyle özet­lenebilir:

* Ücretler gerçek enflas­yon karşısında eridi.

* Ortalama gelir açlık sını­rına dayandı.

* En düşük emekli aylığıyla temel ihtiyaçları karşılamak giderek zorlaştı.

* Asgari ücret açlık sınırı­na yaklaşamıyor.

Dolayısıyla sadece enflas­yonun düşmesi değil, gelirle­rin kayıpları telafi edecek bi­çimde iyileştirilmesi gereki­yor.

Gerçek bir alım gücü artışı ancak:

1. Geçmiş kayıpların gide­rilmesi,

2. Ücretlerin mevcut fiyat seviyesine göre güncellenme­si,

3. Sürdürülebilir bir ge­lir politikası uygulanması ile mümkün olabilir.

Aksi hâlde enflasyon düşse bile sabit gelirlilerin alım gü­cü yerinde saymaya, hatta ge­rilemeye devam edecektir.