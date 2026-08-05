Enflasyon düşüyor ama Türkiye hâlâ dünyanın ilk beşinde
Türkiye’de tüketici fiyatları Temmuz 2026’da bir önceki aya göre yüzde 1,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 arttı. Yılın ilk yedi ayındaki birikimli fiyat artışı yüzde 19,86’ya, on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 31,90’a ulaştı.
Yıllık enflasyonun Temmuz 2025’teki yüzde 33,52’den ve Temmuz 2024’teki yüzde 61,78’den yüzde 31,75’e gerilemesi, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Aylık artışın da 2024 Temmuzundaki yüzde 3,23 ve 2025 Temmuzundaki yüzde 2,06 seviyelerinin altında kalması olumlu bir gelişme.
Ancak enflasyonun düşmesi, fiyatların gerilediği anlamına gelmiyor.
Fiyatlar artmaya devam ediyor; yalnızca artış hızı yavaşlıyor. Üstelik 2026’nın ilk yedi ayındaki yüzde 19,86’lık artış, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 19,08’in üzerinde. Dolayısıyla yıllık enflasyondaki gerilemenin tamamını kalıcı fiyat istikrarı olarak değerlendirmek doğru değil. Baz etkisi de düşüşte önemli rol oynuyor.
Enflasyonun aylık temposu hâlâ yüksek
Temmuz ayındaki yüzde 1,78’lik fiyat artışının on iki ay boyunca aynı hızla devam etmesi halinde bileşik yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 23,6 olur. Bu oran mevcut yüzde 31,75’in altında olsa da fiyat istikrarından hâlâ oldukça uzaktır.
Yıllık enflasyonun tek haneye gerileyebilmesi için aylık ortalama fiyat artışının yaklaşık yüzde 0,8’in altına inmesi gerekir. Yüzde 5 düzeyinde kalıcı fiyat istikrarı için ise aylık artışın yüzde 0,4 civarında tutulması gerekir.
Bu nedenle bundan sonraki dönemde yıllık enflasyon rakamından daha fazla, mevsimsellikten arındırılmış aylık ana eğilim izlenmelidir. Dezenflasyonun gerçek başarısı, yıllık oranın baz etkisiyle düşmesi değil, aylık fiyat artışlarının kalıcı biçimde yüzde 1’in altına gerilemesidir.
Enflasyonu üç temel harcama grubu taşıyor
Temmuz 2026 itibarıyla yıllık fiyat artışı:
-Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53,
-Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlarda yüzde 40,32,
-Ulaştırmada yüzde 30,83,
-Sağlıkta yüzde 43,89,
-Eğitimde yüzde 44,18 oldu.
-Gıdanın yıllık enflasyona katkısı 8,94, ulaştırmanın 5,22, konut ve enerji grubunun ise 5,21 yüzde puan olarak gerçekleşti. Bu üç harcama grubu, yüzde 31,75’lik toplam enflasyonun yaklaşık 19,4 puanını, başka bir ifadeyle yüzde 61’ini oluşturdu.
Enflasyonun gıda, konut, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi vazgeçilmesi zor harcamalarda yoğunlaşması, dar ve sabit gelirli hanelerin hissettiği enflasyonun resmi ortalamanın üzerine çıkmasına neden oluyor.
Sağlıktaki aylık sıçrama dikkat çekiyor
Temmuz ayında sağlık grubundaki fiyatlar yüzde 10,74 arttı. Ulaştırmada aylık artış yüzde 2,59, konutta yüzde 2,25, lokanta ve konaklama hizmetlerinde yüzde 2,28 oldu.
Giyim ve ayakkabıda sezon indirimlerinin etkisiyle yüzde 3,93 düşüş yaşanması, aylık genel enflasyonu yaklaşık 0,28 puan aşağı çekti. Bu mevsimsel düşüş olmasaydı aylık TÜFE yüzde 2’ye yaklaşabilirdi.
Ayrıca endekste yer alan 174 alt sınıfın 117’sinde fiyat artışı gerçekleşti. Yalnızca 50 alt sınıfta düşüş görülmesi, enflasyonun birkaç ürüne sıkışmadığını; fiyat artışlarının ekonomi genelinde yaygınlığını koruduğunu gösteriyor.
Çekirdek enflasyon da yüzde 30 sınırında
Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan C göstergesi yıllık yüzde 29,91 arttı. B göstergesindeki yıllık artış ise yüzde 30,98 oldu.
Çekirdek enflasyonun manşet oranın bir miktar altında kalması olumlu görülebilir. Ancak yaklaşık yüzde 30 düzeyindeki çekirdek enflasyon, fiyat baskısının yalnızca enerji veya işlenmemiş gıdadan kaynaklanmadığını gösteriyor. Hizmet fiyatlarındaki katılık, kira artışları, ücret ayarlamaları, vergi artışları ve geçmiş enflasyona göre fiyat belirleme davranışı temel enflasyon eğilimini yüksek tutuyor.
Dünya enflasyon liginde Türkiye dördüncü sırada
Ülkelerin tüketici enflasyonu verileri aynı tarihte açıklanmıyor. Türkiye ve bazı ülkeler Temmuz 2026 sonuçlarını yayımlarken, birçok yüksek enflasyonlu ekonominin en güncel verisi Haziran 2026 dönemine ait.
Bu nedenle yandaki sıralama, 4 Ağustos 2026 itibarıyla Haziran veya Temmuz 2026 verisini açıklamış ülkelerin son yıllık tüketici enflasyonu oranları esas alınarak hazırlanmıştır. Temmuz verisi bulunan ülkelerde Temmuz, henüz bulunmayanlarda haziran verisi kullanılmıştır.
Venezuela, Haziran 2026 itibarıyla yüzde 544 düzeyindeki yıllık enflasyonla açık ara ilk sırada bulunuyor. İran yüzde 88,6 ile ikinci, Arjantin yüzde 33,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise Temmuz ayında açıklanan yüzde 31,75’lik yıllık TÜFE oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.
Avrupa ile fark hâlâ olağanüstü yüksek
Euro Bölgesi’nde Temmuz 2026 yıllık enflasyonu yüzde 2,9 olarak tahmin edildi. Enerji fiyatları yıllık yüzde 10 artarken hizmet enflasyonu yüzde 3,3, gıda, alkol ve tütün enflasyonu yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.
Avrupa ekonomileri enerji şokları ve hizmet enflasyonuyla mücadele ederken Türkiye’nin sorununa kur geçişkenliği, fiyatlama davranışındaki bozulma, yüksek enflasyon beklentileri ve maliyetlerin hızla satış fiyatlarına aktarılması da ekleniyor.
OECD ortalamasının yaklaşık yedi katı
OECD’de yıllık tüketici enflasyonu Mayıs 2026’da yüzde 4,6’ya yükseldi. Enerji enflasyonu yüzde 15,8’e çıkarken Türkiye, yüzde 30’un üzerindeki oranıyla OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke olmaya devam etti.
Dünya enflasyonu yüzde 4,7’ye yükseliyor
IMF, küresel manşet enflasyonun 2025’teki yüzde 4,1 seviyesinden 2026’da yüzde 4,7’ye yükselmesini, 2027’de ise yüzde 3,9’a gerilemesini bekliyor. Enerji fiyatları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler küresel dezenflasyonu yavaşlatıyor.
Türkiye’nin yüzde 31,75’lik Temmuz enflasyonu, 2026 küresel ortalama tahmininin yaklaşık 6,8 katına karşılık geliyor. Küresel enerji ve gıda fiyatlarının yükselmesi Türkiye’yi de etkiliyor; ancak uluslararası karşılaştırma, Türkiye enflasyonunun büyük ölçüde sadece dış şoklarla açıklanamayacağını gösteriyor.
Enflasyon verisindeki üç olumlu gelişme
1 Yıllık enflasyonda belirgin gerileme
Yıllık TÜFE’nin iki yılda yüzde 61,78’den yüzde 31,75’e düşmesi önemli bir dezenflasyon kazanımıdır. Çözüm yaklaşımı: Para politikasındaki sıkılık, aylık ana eğilim belirgin biçimde düşmeden gevşetilmemelidir. Erken faiz indirimi, kredi genişlemesi ve iç talep canlanması mevcut kazanımları tersine çevirebilir.
2 Aylık artış önceki temmuzların altında
Yüzde 1,78’lik aylık artış, 2024 ve 2025 Temmuz oranlarının altındadır. Bu, fiyatlama hızında kısmi yavaşlamaya işaret ediyor.
Çözüm yaklaşımı: Kredi kaynakları tüketim yerine ihracat, teknoloji, enerji verimliliği ve verimlilik artırıcı yatırımlara yönlendirilmelidir.
3 Çekirdek göstergeler manşetin altında
B ve C göstergelerinin manşet enflasyonun altında bulunması, enerji ve gıda kaynaklı baskıların önemli olduğunu gösteriyor.
Çözüm yaklaşımı: Tarımsal üretim planlaması, sulama, depolama, soğuk zincir ve enerji verimliliği yatırımlarıyla arz yönlü enflasyon azaltılmalıdır.
Enflasyon verisindeki üç temel olumsuzluk
1 Yedi aylık enflasyon geçen yıldan yüksek
2026’nın ilk yedi ayındaki yüzde 19,86’lık artış, geçen yılın yüzde 19,08’lik oranını aştı. Bu durum dezenflasyonun henüz güçlü ve doğrusal olmadığını gösteriyor.
Çözüm yaklaşımı: Para, maliye, gelirler, vergi ve kamu fiyatlama politikaları aynı enflasyon hedefi etrafında koordine edilmelidir.
2 Temel ihtiyaç enflasyonu çok yüksek
Gıda, konut, sağlık ve eğitimdeki yüzde 37–44 aralığındaki artışlar gelir dağılımını bozuyor ve toplumun satın alma gücünü aşındırıyor.
Çözüm yaklaşımı: Genel sübvansiyonlar yerine düşük gelirli kesimlere hedefli destek, sosyal kiralık konut, öğrenci barınması ve gıda üretim zincirinde maliyet azaltıcı yatırımlar uygulanmalıdır.
3 Enflasyon ekonominin geneline yayılmış durumda
Alt sınıfların üçte ikisinden fazlasında fiyatların artması ve çekirdek enflasyonun yüzde 30 civarında kalması, fiyatlama davranışının hâlâ bozuk olduğunu gösteriyor.
Çözüm yaklaşımı: Güvenilir orta vadeli program, öngörülebilir kur ve vergi politikası, güçlü rekabet denetimi, kamu harcamalarında disiplin ve veri şeffaflığı sağlanmalıdır.
Sonuç: İlk beşten çıkmadan başarı tamamlanmış sayılmaz
Temmuz verisi, Türkiye’nin yüzde 60’lı enflasyondan yüzde 30’lu seviyelere gerilediğini gösteriyor. Ancak Türkiye hâlâ IMF tahminlerine göre dünyada en yüksek enflasyona sahip beş ülkeden biri ve Euro Bölgesi ortalamasının yaklaşık 11 katı enflasyon yaşıyor. Bu nedenle başarı ölçütü sadece yıllık enflasyonun birkaç puan düşmesi olmamalıdır.
Asıl hedef; aylık enflasyonu kalıcı olarak yüzde 1’in altına indirmek, çekirdek enflasyonu geriletmek, beklentileri çıpalamak ve gıda, kira, sağlık ile eğitim harcamalarında vatandaşın hissedebileceği gerçek bir fiyat istikrarı sağlamaktır. Türkiye’nin dünya enflasyon liginin ilk beşinden çıkması, yalnızca sıkı para politikasıyla değil; mali disiplin, üretim artışı, verimlilik, kurumsal güven ve öngörülebilir ekonomi yönetimiyle mümkün olacaktır.
Son sözler:
“Körlüğün en tehlikelisi, kendi bakış açınızın tek gerçeklik olduğuna inanmaktır” Nietzsche
“Gözü açık olup göremeyen için, her yer karanlıktır” Eddi Anter
|Borsa
|13.687,93
|2,07 %
|Dolar
|47,5670
|0,07 %
|Euro
|54,8899
|0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1530
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.185,19
|0,88 %
|Altın (ONS)
|4.077,50
|0,54 %
|Brent
|78,5230
|-5,46 %