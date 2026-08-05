Enflasyon düşüyor ama Türkiye hâlâ dünyanın ilk beşinde

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Türkiye’de tüketici fiyatları Temmuz 2026’da bir önceki aya göre yüzde 1,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 arttı. Yılın ilk yedi ayındaki biri­kimli fiyat artışı yüzde 19,86’ya, on iki aylık ortalama enflasyon ise yüzde 31,90’a ulaştı.

Yıllık enflasyonun Tem­muz 2025’teki yüzde 33,52’den ve Temmuz 2024’teki yüzde 61,78’den yüzde 31,75’e gerileme­si, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Aylık artışın da 2024 Temmuzundaki yüz­de 3,23 ve 2025 Temmuzundaki yüzde 2,06 seviyelerinin altında kalması olumlu bir gelişme.

Ancak enflasyonun düşme­si, fiyatların gerilediği anlamına gelmiyor.

Fiyatlar artmaya devam edi­yor; yalnızca artış hızı yavaşlıyor. Üstelik 2026’nın ilk yedi ayında­ki yüzde 19,86’lık artış, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 19,08’in üzerinde. Dolayısıyla yıllık enf­lasyondaki gerilemenin tama­mını kalıcı fiyat istikrarı olarak değerlendirmek doğru değil. Baz etkisi de düşüşte önemli rol oy­nuyor.

Enflasyonun aylık temposu hâlâ yüksek

Temmuz ayındaki yüzde 1,78’lik fiyat artışının on iki ay boyunca aynı hızla devam etme­si halinde bileşik yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 23,6 olur. Bu oran mevcut yüzde 31,75’in altında ol­sa da fiyat istikrarından hâlâ ol­dukça uzaktır.

Yıllık enflasyonun tek haneye gerileyebilmesi için aylık ortala­ma fiyat artışının yaklaşık yüzde 0,8’in altına inmesi gerekir. Yüz­de 5 düzeyinde kalıcı fiyat istik­rarı için ise aylık artışın yüzde 0,4 civarında tutulması gerekir.

Bu nedenle bundan sonraki dö­nemde yıllık enflasyon rakamın­dan daha fazla, mevsimsellikten arındırılmış aylık ana eğilim iz­lenmelidir. Dezenflasyonun ger­çek başarısı, yıllık oranın baz et­kisiyle düşmesi değil, aylık fiyat artışlarının kalıcı biçimde yüzde 1’in altına gerilemesidir.

Enflasyonu üç temel harcama grubu taşıyor

Temmuz 2026 itibarıyla yıl­lık fiyat artışı:

-Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53,

-Konut, su, elektrik, gaz ve ya­kıtlarda yüzde 40,32,

-Ulaştırmada yüzde 30,83,

-Sağlıkta yüzde 43,89,

-Eğitimde yüzde 44,18 oldu.

-Gıdanın yıllık enflasyona katkısı 8,94, ulaştırmanın 5,22, konut ve enerji grubunun ise 5,21 yüzde puan olarak gerçek­leşti. Bu üç harcama grubu, yüz­de 31,75’lik toplam enflasyonun yaklaşık 19,4 puanını, başka bir ifadeyle yüzde 61’ini oluşturdu.

Enflasyonun gıda, konut, ula­şım, sağlık ve eğitim gibi vazge­çilmesi zor harcamalarda yoğun­laşması, dar ve sabit gelirli ha­nelerin hissettiği enflasyonun resmi ortalamanın üzerine çık­masına neden oluyor.

Sağlıktaki aylık sıçrama dikkat çekiyor

Temmuz ayında sağlık gru­bundaki fiyatlar yüzde 10,74 art­tı. Ulaştırmada aylık artış yüzde 2,59, konutta yüzde 2,25, lokan­ta ve konaklama hizmetlerinde yüzde 2,28 oldu.

Giyim ve ayakkabıda sezon in­dirimlerinin etkisiyle yüzde 3,93 düşüş yaşanması, aylık genel enf­lasyonu yaklaşık 0,28 puan aşağı çekti. Bu mevsimsel düşüş olma­saydı aylık TÜFE yüzde 2’ye yak­laşabilirdi.

Ayrıca endekste yer alan 174 alt sınıfın 117’sinde fiyat artı­şı gerçekleşti. Yalnızca 50 alt sı­nıfta düşüş görülmesi, enflasyo­nun birkaç ürüne sıkışmadığını; fiyat artışlarının ekonomi gene­linde yaygınlığını koruduğunu gösteriyor.

Çekirdek enflasyon da yüzde 30 sınırında

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak he­saplanan C göstergesi yıllık yüz­de 29,91 arttı. B göstergesindeki yıllık artış ise yüzde 30,98 oldu.

Çekirdek enflasyonun manşet oranın bir miktar altında kalması olumlu görülebilir. Ancak yakla­şık yüzde 30 düzeyindeki çekir­dek enflasyon, fiyat baskısının yalnızca enerji veya işlenmemiş gıdadan kaynaklanmadığını gös­teriyor. Hizmet fiyatlarındaki katılık, kira artışları, ücret ayar­lamaları, vergi artışları ve geçmiş enflasyona göre fiyat belirleme davranışı temel enflasyon eğili­mini yüksek tutuyor.

Dünya enflasyon liginde Türkiye dördüncü sırada

Ülkelerin tüketici enflasyonu verileri aynı tarihte açıklanmı­yor. Türkiye ve bazı ülkeler Tem­muz 2026 sonuçlarını yayımlar­ken, birçok yüksek enflasyonlu ekonominin en güncel verisi Ha­ziran 2026 dönemine ait.

Bu nedenle yandaki sıralama, 4 Ağustos 2026 itibarıyla Haziran veya Temmuz 2026 verisini açık­lamış ülkelerin son yıllık tüketi­ci enflasyonu oranları esas alına­rak hazırlanmıştır. Temmuz ve­risi bulunan ülkelerde Temmuz, henüz bulunmayanlarda haziran verisi kullanılmıştır.

Venezuela, Haziran 2026 iti­barıyla yüzde 544 düzeyindeki yıllık enflasyonla açık ara ilk sı­rada bulunuyor. İran yüzde 88,6 ile ikinci, Arjantin yüzde 33,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Türki­ye ise Temmuz ayında açıklanan yüzde 31,75’lik yıllık TÜFE ora­nıyla dördüncü sırada bulunuyor.

Avrupa ile fark hâlâ olağanüstü yüksek

Euro Bölgesi’nde Temmuz 2026 yıllık enflasyonu yüzde 2,9 olarak tahmin edildi. Enerji fi­yatları yıllık yüzde 10 artarken hizmet enflasyonu yüzde 3,3, gı­da, alkol ve tütün enflasyonu yüz­de 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa ekonomileri enerji şokları ve hizmet enflasyonuyla mücadele ederken Türkiye’nin sorununa kur geçişkenliği, fiyat­lama davranışındaki bozulma, yüksek enflasyon beklentileri ve maliyetlerin hızla satış fiyatları­na aktarılması da ekleniyor.

OECD ortalamasının yaklaşık yedi katı

OECD’de yıllık tüketici enflas­yonu Mayıs 2026’da yüzde 4,6’ya yükseldi. Enerji enflasyonu yüz­de 15,8’e çıkarken Türkiye, yüzde 30’un üzerindeki oranıyla OECD ülkeleri arasında açık ara en yük­sek enflasyona sahip ülke olmaya devam etti.

Dünya enflasyonu yüzde 4,7’ye yükseliyor

IMF, küresel manşet enflas­yonun 2025’teki yüzde 4,1 sevi­yesinden 2026’da yüzde 4,7’ye yükselmesini, 2027’de ise yüzde 3,9’a gerilemesini bekliyor. Ener­ji fiyatları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belir­sizlikler küresel dezenflasyonu yavaşlatıyor.

Türkiye’nin yüzde 31,75’lik Temmuz enflasyonu, 2026 kü­resel ortalama tahmininin yak­laşık 6,8 katına karşılık geliyor. Küresel enerji ve gıda fiyatları­nın yükselmesi Türkiye’yi de et­kiliyor; ancak uluslararası karşı­laştırma, Türkiye enflasyonunun büyük ölçüde sadece dış şoklarla açıklanamayacağını gösteriyor.

Enflasyon verisindeki üç olumlu gelişme

1 Yıllık enflasyonda belirgin gerileme

Yıllık TÜFE’nin iki yılda yüzde 61,78’den yüzde 31,75’e düşme­si önemli bir dezenflasyon kaza­nımıdır. Çözüm yaklaşımı: Para politikasındaki sıkılık, aylık ana eğilim belirgin biçimde düşme­den gevşetilmemelidir. Erken fa­iz indirimi, kredi genişlemesi ve iç talep canlanması mevcut kaza­nımları tersine çevirebilir.

2 Aylık artış önceki temmuz­ların altında

Yüzde 1,78’lik aylık artış, 2024 ve 2025 Temmuz oranlarının al­tındadır. Bu, fiyatlama hızında kısmi yavaşlamaya işaret ediyor.

Çözüm yaklaşımı: Kredi kay­nakları tüketim yerine ihracat, teknoloji, enerji verimliliği ve ve­rimlilik artırıcı yatırımlara yön­lendirilmelidir.

3 Çekirdek göstergeler man­şetin altında

B ve C göstergelerinin manşet enflasyonun altında bulunması, enerji ve gıda kaynaklı baskıların önemli olduğunu gösteriyor.

Çözüm yaklaşımı: Tarımsal üretim planlaması, sulama, de­polama, soğuk zincir ve enerji ve­rimliliği yatırımlarıyla arz yönlü enflasyon azaltılmalıdır.

Enflasyon verisindeki üç temel olumsuzluk

1 Yedi aylık enflasyon geçen yıldan yüksek

2026’nın ilk yedi ayındaki yüz­de 19,86’lık artış, geçen yılın yüz­de 19,08’lik oranını aştı. Bu du­rum dezenflasyonun henüz güçlü ve doğrusal olmadığını gösteriyor.

Çözüm yaklaşımı: Para, maliye, gelirler, vergi ve kamu fiyatlama politikaları aynı enflasyon hede­fi etrafında koordine edilmelidir.

2 Temel ihtiyaç enflasyonu çok yüksek

Gıda, konut, sağlık ve eğitim­deki yüzde 37–44 aralığındaki artışlar gelir dağılımını bozuyor ve toplumun satın alma gücünü aşındırıyor.

Çözüm yaklaşımı: Genel süb­vansiyonlar yerine düşük gelir­li kesimlere hedefli destek, sosyal kiralık konut, öğrenci barınması ve gıda üretim zincirinde maliyet azaltıcı yatırımlar uygulanmalıdır.

3 Enflasyon ekonominin ge­neline yayılmış durumda

Alt sınıfların üçte ikisinden faz­lasında fiyatların artması ve çekir­dek enflasyonun yüzde 30 civarın­da kalması, fiyatlama davranışının hâlâ bozuk olduğunu gösteriyor.

Çözüm yaklaşımı: Güvenilir orta vadeli program, öngörüle­bilir kur ve vergi politikası, güç­lü rekabet denetimi, kamu harca­malarında disiplin ve veri şeffaf­lığı sağlanmalıdır.

Sonuç: İlk beşten çıkmadan başarı tamamlanmış sayılmaz

Temmuz verisi, Türkiye’nin yüz­de 60’lı enflasyondan yüzde 30’lu seviyelere gerilediğini gösteriyor. Ancak Türkiye hâlâ IMF tahmin­lerine göre dünyada en yüksek enf­lasyona sahip beş ülkeden biri ve Euro Bölgesi ortalamasının yak­laşık 11 katı enflasyon yaşıyor. Bu nedenle başarı ölçütü sadece yıllık enflasyonun birkaç puan düşmesi olmamalıdır.

Asıl hedef; aylık enf­lasyonu kalıcı olarak yüzde 1’in al­tına indirmek, çekirdek enflasyo­nu geriletmek, beklentileri çıpala­mak ve gıda, kira, sağlık ile eğitim harcamalarında vatandaşın hisse­debileceği gerçek bir fiyat istikra­rı sağlamaktır. Türkiye’nin dünya enflasyon liginin ilk beşinden çık­ması, yalnızca sıkı para politika­sıyla değil; mali disiplin, üretim ar­tışı, verimlilik, kurumsal güven ve öngörülebilir ekonomi yönetimiy­le mümkün olacaktır.

Son sözler:

“Körlüğün en tehlikelisi, kendi bakış açınızın tek gerçeklik oldu­ğuna inanmaktır” Nietzsche

“Gözü açık olup göremeyen için, her yer karanlıktır” Eddi Anter