Enflasyon düzeltmesi uygulaması, dördüncü geçici vergi ve merak edilen konu

Vergi mevzuatında bazı dü­zenlemeler vardır ki yal­nızca teknik bir değişiklik ol­manın ötesine geçer, uygu­lamanın genel yönünü de ele verir. Enflasyon düzeltmesi uy­gulaması ve dördüncü geçici vergi dönemi de bugün tam ola­rak böyle bir noktada duruyor.

Bu köşede daha önce, 7566 sayılı Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edil­mesinin ardından, dört yıl aradan sonra dördüncü geçici vergi uygu­lamasının 2025 yılı için yeniden devreye alınacağını ve bunun için yasanın yürürlüğe girmesinin bek­lendiğini belirtmiştik. Nitekim söz konusu Kanun, 19 Aralık 2025 ta­rihli Resmî Gazete’de yayımlana­rak yürürlüğe girdi.

Bu gelişmenin ardından kamu­oyunda dördüncü geçici vergi dö­neminde enflasyon düzeltmesi ya­pılacak mı konusu da merak edilir olmuştu.

Bakanlık ne dedi?

Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Şubat 2025 tarihli genel tebliğ ile 2025 yılının ilk üç geçici vergi döneminde enf­lasyon düzeltmesi yapılmayacağı­nı açıklamıştı. Ardından 24 Aralık 2025’te yayımlanan yeni bir tebliğ ile, Kanun’da yer alan yetki kulla­nılarak, yeniden uygulamaya giren dördüncü geçici vergi beyanların­da da enflasyon düzeltmesi yapıl­mayacağı netleşmiş oldu.

Bu açıklama yalnızca teknik bir tercihi değil, Mali İdare’nin 2025 yılına ilişkin genel yaklaşımını da ortaya koyması bakımından son derece önemliydi.

Yıllık beyanlarda risk devam ediyor

Ancak burada kritik bir sorun hâlâ çözülmüş değil. Mevcut mev­zuat uyarınca enflasyon düzelt­mesine ilişkin yasal şartlar yürür­lükte olmaya devam ediyor. Dola­yısıyla yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 2025 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamele­rinde enflasyon düzeltmesi yapıl­ması zorunluluğu devam ediyor.

Bu durum, uygulamada ciddi çe­lişkiler doğurma potansiyeli taşı­yor. Zira geçici vergi dönemlerinin tamamında enflasyon düzeltmesi yapılmazken, yıl sonunda kurum­lar vergisinde bu uygulamaya dö­nülmesi halinde, çok sayıda mü­kellef açısından vergi iadesi doğu­ran sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bu ise hem idari anlamda büyük bir bürokrasiye, hem de uygulama tutarlılığının zedelenmesine yol açacaktır.

Rakamlar ne anlatıyor?

Açıklanan 11 aylık bütçe verileri bu konuda oldukça çarpıcı bir tab­lo sunuyor. Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan 2023 yılı Kasım so­nu itibarıyla kurumlar vergisi artı­şı %13,5 seviyesinde kalırken, aynı dönemde TÜFE artışı %47’yi aş­mıştı. Buna karşılık enflasyon dü­zeltmesinin yapılmadığı 2025 yı­lında kurumlar vergisi artışı %37,5, TÜFE artışı ise %31,07 olarak ger­çekleşti.

Bu rakamlar, enflasyon düzelt­mesinin vergi tahsilatları üzerin­deki etkisini açık biçimde ortaya koyuyor.

Bu nedenle, 2025 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamele­ri açısından da enflasyon düzelt­mesinin uygulanmayacağının yasal bir düzenleme ile açıkça hükme bağlanması büyük önem taşıyor. Aksi halde hem mükel­lefler hem de idare açısından ge­reksiz bir karmaşa yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Dördün­cü geçici vergi döneminde enf­lasyon düzeltmesi yapılmayaca­ğının açıklanması, Mali İdare’nin genel eğilimini göstermesi bakı­mından kritik bir işarettir. Bu çer­çevede, tereddütlerin tamamen gi­derilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in konuyla ilgili açık ve net bir irade beyanında bulunması da yerinde olacaktır.

SPK’ya da görev düşüyor

Vergi uygulaması bakımından enflasyon düzeltmesinin yapılma­ması, halka açık şirketler açısın­dan Sermaye Piyasası Kurulu’nun da devreye girmesini gerektiriyor. SPK’nın, UFRS kapsamında da enflasyon muhasebesi uygulanma­yacağına ilişkin bir açıklama yap­ması, uygulama birliği açısından önemlidir. Elbette yabancı orta­ğı bulunan bazı şirketler bakımın­dan, uluslararası mevzuat gereği enflasyon düzeltmesine tabi mali tabloların yabancı ortaklara sunul­ması gerekecektir. Ancak bu du­rum sınırlı bir mükellef grubunu ilgilendirdiğinden, genel uygulama açısından belirleyici olmayacaktır.

Sonuç olarak, enflasyon düzelt­mesi meselesi artık teknik bir tartışma olmaktan çıkmış, mali yönetimde tutarlılık ve ön­görülebilirlik meselesi haline gel­miştir. Gecikmeden atılacak net adımlar hem mükellefleri hem de idareyi gereksiz yüklerden kurta­racaktır.