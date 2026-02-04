Enflasyon eğiliminde bozulma
Ocak ayı tüketici enflasyonu aylık %4.8 olarak gerçekleşerek yukarı yönlü sürpriz yaptı. Önceki yazılarımda Ocak enflasyonunu %4.4 olarak beklediğimizi belirtmiştim. Gıda fiyatlarındaki %6.6’lık artış, büyük ölçüde %6’lık tahminimize yakındı; dolayısıyla esas sürpriz çekirdek fiyatlardan geldi.
Güçlü talep etkiledi
Kurdaki sınırlı değer kaybına rağmen dayanıklı mal fiyatlarında aylık %2.9’luk bir artış kaydedildi. Bu artışın, iç talepteki güçlü görünümü yansıttığını düşünüyorum. Buna karşılık temel mal fiyatları aylık %0.5 ile görece sınırlı bir artış gösterdi ki bunda da giyim fiyatlarının aylık %4.8 gerilemesi etkili oldu.
Hizmet fiyatları, mevsimsel etkiler ve asgari ücret artışı gibi maliyet yönlü unsurların etkisiyle aylık %7.4 gibi oldukça güçlü bir artış sergiledi. Bu grup içinde, yılın başında kira yenilemelerinin artmasının etkisiyle kiralarda aylık %5.3’lük bir yükseliş görüldü. Lokanta ve otel fiyatlarındaki aylık %5.9’luk geçen senenin aynı ayına benzer artışın da güçlü talep görünümünü yansıttığını düşünüyorum.
Eğilim göstergelerinde artış var
Daha önce veriyle birlikte açıklanabileceği belirtilen mevsimsel düzeltilmiş serilerin yayımlanması, önceki aylarda olduğu gibi bu ay da ertesi güne kalmış görünüyor. Bizim hesaplamalarımıza göre mevsimsellikten arındırılmış TÜFE, Ocak ayında aylık %3.0 artarak geçen yılın aynı ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bunda gıda fiyatlarının önemli etkisi oldu.
Gıda, enerji, tütün ve altın hariç çekirdek C enflasyonunun ise mevsimsel düzeltilmiş olarak aylık %2.6 artarak son bir yılın en yüksek değerlerinden birini aldığını, ancak yine de geçen yıl Ocak ayındaki %3.4’lük seviyenin altında kaldığını hesaplıyoruz. Bu gösterge içinde çekirdek mal enflasyonu, son aylardaki yaklaşık %1 seviyesinden %2.3’e yükselerek özellikle dayanıklı mal fiyatlarının etkisini yansıttı. Hizmet enflasyonu ise önceki aylara genel olarak paralel şekilde aylık %2.9 ile yüksek seyrini sürdürdü. Güçlü talep görünümünün etkisi, mevsimsel düzeltilmiş verilerde daha net biçimde gözlenebiliyor.
TCMB, para politikası değerlendirmelerinde kullandığı çekirdek eğilim göstergelerini içeren enflasyon notunu bugün yayımlayacak. Bu göstergeler arasında TCMB’nin özellikle medyan enflasyon oranına vurgu yaptığı biliniyor. Bizim hesaplamalarımıza göre bu gösterge Ocak ayında belirgin biçimde artarak aylık %2.0’ye yükselmiş görünüyor.
Bu arada, son dönemde oldukça çok tartışılan ağırlık değişimlerinin etkisi sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Kiranın ağırlığı önceki endeksteki %6.8’de sabit kalmış. Gıdanın ağırlığı ise 0.6 puanlık sınırlı düşüşle %24.4’e gerilemiş. Ana grup ağırlıklarını kullanarak hesapladığımda, yeni ağırlıklarının aylık enflasyona 0.08 yüzde puanlık düşürücü etkisi olduğunu buldum.
Faiz indirimlerine devam mı?
TCMB ve BDDK’nın kredi kartı ve KMH limitlerini düşürmeye yönelik düzenlemelerle tüketici talebini sınırlamaya dönük bazı önlemleri yakın zamanda devreye aldığı görülüyor. Bu önlemler iç talepte bir yavaşlamaya yol açsa bile, etkilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkması beklenir.
İç talep görünümü güçlü kaldıkça çekirdek enflasyon göstergelerinde de belirgin bir iyileşme beklemiyoruz. Ayrıca, gıda enflasyonunun Şubat ayında da yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Asgari ücret artışı gibi maliyet yönlü unsurların gecikmeli etkilerinin Şubat ayına da sarkması olası.
Yeni düzenlemelerin iç talebi kademeli biçimde sınırladığı, enflasyon beklentilerinin bozulmadığı ve piyasadaki döviz dengesinin korunmaya devam ettiği varsayımı altında, TCMB’nin Mart PPK toplantısında faiz indirimlerine 100 baz puan ile devam etme ihtimalinin sürdüğünü düşünüyoruz. Ancak bu alanlarda bir bozulma gözlenmesi hâlinde, TCMB’nin faiz indirimlerine bir süre ara vermesi de gündeme gelebilir.
|Borsa
|13.875,32
|1,87 %
|Dolar
|43,4813
|0,00 %
|Euro
|51,4399
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1822
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.930,12
|0,30 %
|Altın (ONS)
|4.950,53
|0,17 %
|Brent
|67,8800
|-0,21 %