Enflasyon eğiliminde bozulma

Ocak ayı tüketici enf­lasyonu aylık %4.8 olarak gerçekleşerek yukarı yönlü sürpriz yaptı. Önceki yazılarım­da Ocak enflasyonunu %4.4 olarak beklediği­mizi belirtmiştim. Gıda fiyatlarındaki %6.6’lık artış, büyük ölçüde %6’lık tahminimize ya­kındı; dolayısıyla esas sürpriz çekirdek fiyatlardan geldi.

Güçlü talep etkiledi

Kurdaki sınırlı değer kaybına rağmen dayanıklı mal fiyatların­da aylık %2.9’luk bir artış kay­dedildi. Bu artışın, iç talepteki güçlü görünümü yansıttığını dü­şünüyorum. Buna karşılık temel mal fiyatları aylık %0.5 ile görece sınırlı bir artış gösterdi ki bunda da giyim fiyatlarının aylık %4.8 gerilemesi etkili oldu.

Hizmet fiyatları, mevsimsel etkiler ve asgari ücret artışı gi­bi maliyet yönlü unsurların et­kisiyle aylık %7.4 gibi oldukça güçlü bir artış sergiledi. Bu grup içinde, yılın başında kira yenile­melerinin artmasının etkisiyle kiralarda aylık %5.3’lük bir yük­seliş görüldü. Lokanta ve otel fi­yatlarındaki aylık %5.9’luk ge­çen senenin aynı ayına benzer artışın da güçlü talep görünümü­nü yansıttığını düşünüyorum.

Eğilim göstergelerinde artış var

Daha önce veriyle birlikte açıklanabileceği belirtilen mev­simsel düzeltilmiş serilerin ya­yımlanması, önceki aylarda ol­duğu gibi bu ay da ertesi güne kalmış görünüyor. Bizim hesap­lamalarımıza göre mevsimsel­likten arındırılmış TÜFE, Ocak ayında aylık %3.0 artarak geçen yılın aynı ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bun­da gıda fiyatlarının önemli etki­si oldu.

Gıda, enerji, tütün ve altın ha­riç çekirdek C enflasyonunun ise mevsimsel düzeltilmiş olarak aylık %2.6 artarak son bir yılın en yüksek değerlerinden birini aldığını, ancak yine de geçen yıl Ocak ayındaki %3.4’lük seviye­nin altında kaldığını hesaplıyo­ruz. Bu gösterge içinde çekirdek mal enflasyonu, son aylardaki yaklaşık %1 seviyesinden %2.3’e yükselerek özellikle dayanıklı mal fiyatlarının etkisini yansıt­tı. Hizmet enflasyonu ise önceki aylara genel olarak paralel şekil­de aylık %2.9 ile yüksek seyrini sürdürdü. Güçlü talep görünü­münün etkisi, mevsimsel düzel­tilmiş verilerde daha net biçim­de gözlenebiliyor.

TCMB, para politikası değer­lendirmelerinde kullandığı çe­kirdek eğilim göstergelerini içe­ren enflasyon notunu bugün yayımlayacak. Bu göstergeler arasında TCMB’nin özellikle medyan enflasyon oranına vur­gu yaptığı biliniyor. Bizim he­saplamalarımıza göre bu göster­ge Ocak ayında belirgin biçimde artarak aylık %2.0’ye yükselmiş görünüyor.

Bu arada, son dönemde olduk­ça çok tartışılan ağırlık değişim­lerinin etkisi sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Kiranın ağırlığı önce­ki endeksteki %6.8’de sabit kal­mış. Gıdanın ağırlığı ise 0.6 pu­anlık sınırlı düşüşle %24.4’e ge­rilemiş. Ana grup ağırlıklarını kullanarak hesapladığımda, ye­ni ağırlıklarının aylık enflasyona 0.08 yüzde puanlık düşürücü et­kisi olduğunu buldum.

Faiz indirimlerine devam mı?

TCMB ve BDDK’nın kredi kar­tı ve KMH limitlerini düşürmeye yönelik düzenlemelerle tüketici talebini sınırlamaya dönük bazı önlemleri yakın zamanda devre­ye aldığı görülüyor. Bu önlemler iç talepte bir yavaşlamaya yol aç­sa bile, etkilerinin gecikmeli ola­rak ortaya çıkması beklenir.

İç talep görünümü güçlü kal­dıkça çekirdek enflasyon göster­gelerinde de belirgin bir iyileş­me beklemiyoruz. Ayrıca, gıda enflasyonunun Şubat ayında da yukarı yönlü baskı oluşturma­ya devam etmesi muhtemel gö­rünüyor. Asgari ücret artışı gibi maliyet yönlü unsurların gecik­meli etkilerinin Şubat ayına da sarkması olası.

Yeni düzenlemelerin iç tale­bi kademeli biçimde sınırladığı, enflasyon beklentilerinin bozul­madığı ve piyasadaki döviz den­gesinin korunmaya devam etti­ği varsayımı altında, TCMB’nin Mart PPK toplantısında faiz in­dirimlerine 100 baz puan ile de­vam etme ihtimalinin sürdüğünü düşünüyoruz. Ancak bu alanlar­da bir bozulma gözlenmesi hâlin­de, TCMB’nin faiz indirimlerine bir süre ara vermesi de gündeme gelebilir.