Enflasyon ‘geçici’ değerlendirmesi yapan Bahçeli, sabır çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek enflasyona ilişkin olarak “Bugünkü şartlarda enflasyon artmış olabilir, hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir, ama Allah’ın izniyle bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh günlere ulaşabilmek için sabırla, sağduyuyla ve metanetle tarihi yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur” dedi.

MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, salgının neden olduğu tıkanmaların henüz açılmadığını, dünyada da makroekonomik dengeleri istikrarlı hiçbir ülke bulunmadığını belirterek, Türkiye ekonomisiyle ilgili ’bittik, tükendik, iflas ettik’ söyleminin sorumlu bir tavır olmadığını söyledi. Bahçeli, “Hiç kimsenin mağdur olmasını istemeyiz. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Ancak pirenin deve yapılmasına, bir kaşık suda fırtınalar koparılmasına asla duyarsız, asla ilgisiz kalmayız” diye konuştu.

KDV indirimlerine rağmen hala fiyat etiketlerini indirmeyenleri eleştirerek, stokçuluk yaparak cebini düşünenlerin ülkesine ve milletine nankörlük yapan fırsatçılar olduğunu ifade eden Bahçeli, “Çıkan enflasyon elbirliğiyle indirilecektir, dün yaptık, gene yaparız. Hayat pahalılığının üstesinden milli birlik ve dayanışma ruhuyla geliriz. CHP’nin, İyi Parti’nin ve diğer güdümlü zillet partilerinin küresel ekonomideki sarsıntıların Türkiye’ye yansımasından rant devşirme gayesi ve bunu istismar etme hırsları hastalıklı bir siyasettir” dedi.

Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin küresel ekonomideki sarsıntıların Türkiye’ye yansımasından rant devşirme çabası içinde olduklarını söyledi.

“Macaristan’a bakıp ders alsınlar”

MHP Lideri Bahçeli, Macaristan seçimlerine de değindiği konuşmasında Başbakan Orban’ın liderliğindeki ittifakın, muhalif altı partinin ittifakını ters köşeye yatırdığını belirterek, “Ümit ve temenni ederim ki, içimize yuvalanan zillet ittifakının Macaristan’a bakıp sonuç çıkarması, ders ve ibret almasıdır. Milletin dışında ikinci bir dayanak, ikinci bir egemen, bir başka karar ve irade kudreti yoktur, arayanlar, himaye altına girmeye özenenler zilletin ta dibindedir. İktidarın vizesi sandıkta ve bizzat milli irade tarafından verilmektedir. Türkiye’nin geleceğini işbirlikçiler değil, iffet, ilke ve irade sahibi Cumhur İttifakı tayin edecektir” dedi.