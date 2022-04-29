Enflasyon güncellemesine siyasetten eleştiri    

Merkez Bankası Başkanı tarafından yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası, 2022 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’ten yüzde 42,8’e çıkardı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanan enflasyon raporuna ilişkin eleştiriler getiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enflasyonun iki nedeni var. Sayın Başkan yanlış tahmin yapıp durmayın, biri Erdoğan, biri Erdoğan tarafından işini yapması engellenen Merkez Bankası ve yöneticileri. Sen komutla iş yapıyorsun, ekonomi bilimi ile iş yapmıyorsun. Temmuz 2021’de 2022 enflasyonu yüzde 7.8 olacak dendi, üç ay geçti revize etti. Ekim 2021’de, 2022 de ‘enflasyon yüzde 11,8’ dedi. Geldik 2022 Ocak ayına, Merkez Bankası tarafından 2022 enflasyonunu yıllık 23,2 olarak hedeflendi. Nisan 2022’de de, 2022 enflasyonunu yüzde 42,8 olarak revize etti” dedi.

Dünyada enflasyon tahmini 3 ayda yüzde 85 oranında değişen başka bir Merkez Bankası bulunmadığını kaydeden Altay, “Merkez Bankası başkanına bir tavsiyede bulunmak istiyorum, bence oradan kalk, görevden affını iste falan demiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git orada staj yap, çünkü bu hükümetin kurum ve kuruluşları içerisinde tahmini tutan bir tek Meteoroloji Genel Müdürlüğü var” sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala için “Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu” ifadesini hatırlatan Altay, “Erdoğan’ın eskiden darbe paranoyası vardı, bu sonra darbe simsarlığına dönüştü. Kötü yönetimi gizlemek için darbeyle yattı, darbeyle kalktı. Yemiyor millet bunu. Yeni paranoyamız Gezi. Esip gürlüyor. Türkiye’de Soros ile en çok görüşen kimdir? Bence Erdoğan” dedi.

Altılı masada komisyonlar çalışmaya başladı

Altı siyasi partinin orta kararıyla kurulan Seçim Komisyonu, Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu ile Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu, çalışmalarına başladı. Seçim Güvenliği Komisyonu, ilk toplantının ardından altı partinin temsilcilerinin ortak imzasıyla “Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak, milletimizle iş birliği ve güç birliği içinde olacağımız teyit edilmiştir” denildi. Yol haritasının belirlendiği ilk toplantıda yapılacak çalışmanın konu başlıkları ve çerçevesi çizildi.