Enflasyon katılaşıyor ama artık şaşırtmıyor

Ekonomiyi takip edenler her ayın 3’ünde enflasyon rakamları açıklandığında rakamlar yüksek gelmişse şaşkınlık geçirirlerdi ama artık yüksek enflasyon kanıksanmaya başlandı. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları da çok fazla şaşkınlık yaratmadı. Çünkü enflasyonla mücadelenin ekonomi yönetiminin öncelikleri arasında ön sırada olmadığı görüldü.

Aylık TÜFE enflasyonu ekimde yüzde 2.39 olarak açıklandı. Ekim ayları genellikle enflasyonun yüksek çıktığı aylardandır ama bu yılki gerçekten yüksekti. 2010 yılından bu yana tüm ekim aylarının ortalaması yüzde 2.06’ydı. Bu ekim ayında ise bu uzun dönemli ortalamanının oldukça üzerinde bir oran açıklandı. Yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 19.89’e yükseldi. Böylesi bir yıllık enflasyon düzeyi, bu yıl başında ne ekonomi yönetiminin, ne özel sektörün ne de vatandaşların hesaplarında ve öngörülerinde yoktu.

Gelinen noktada, enflasyonun yakın dönemde, hedefe olmasa bile uzun dönemli ortalamalara yakınlaşabileceği yolunda bir beklentiye girmek oldukça zor görünüyor. Çünkü hem Merkez Bankası’nın para politikası politika duruşu hem de ekonomi yönetiminden ve hükümetten gelen açıklamalar bir dezenflasyonun öncelikler arasında yer almadığı kanısını uyandırıyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun son Enflasyon Raporu sunumunda, cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını söylemesi Merkez Bankası’nın yüksek enflasyon karşısında “farklı” bir yöntem izlemeye başladığını gösteriyor ki, bu yöntemin başarılı olacağı konusunda da hem iktisatçıların hem de eski merkez bankacıların ciddi şüpheleri var.

Merkez Bankası Başkanı “Kalıcı olarak fiyat istikrarı sağlamak istiyorsak cari açık ve buna bağlı finansman ihtiyacını ortadan kaldırmalıyız“ diyor. Dış dengeyi düzeltmek daha doğrusu dış dengesizlikleri azaltmak bir ekonominin istikrarı için gerekli bir adımdır; kapsamlı, enflasyonla mücadeleyi dışlamayan ve yapısal ayakları olan bir istikrar programı dahilinde yapılmalıdır. Kaldı ki, bu aşamada konuya siyah-beyaz bakmak yanlıştır. Yani, ortada bir program yokken ve enflasyon çok yüksek seyrederken para politikasını "cari açık kapanacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyon düşecek” çerçevesine oturtmanın ekonomide karşılığı yoktur. Cari açığın çok yüksek seyrettiği, ancak enflasyonun tek haneli rakamlarda ve TL’nin değerli olduğu, ekonominin makul oranlarda büyüdüğü yıllar olmuştur. Mesela 2013 yılında Türkiye ekonomisi GSYH’nın yüzde 6’sı dolayında cari açık verirken, dolar 1.8 Türk lirası dolayındaydı ve enflasyon yüzde 7-8’lerde seyrediyordu. O yıl ekonomi ise yüzde 4 dolayında büyümüştü.

Türkiye’de kurdan enflasyona gelen etki yüksektir. Kurun değeri ise bizimki gibi büyüyebilmek için yüksek finansman ihtiyacı içinde olan bir ekonomi için cari denge gibi faktörlerin yanı sıra küresel ve yerel piyasalardaki risk algısına da bağlıdır. O nedenle çok yüksek boyutlarda cari açık verilmesine rağmen güven unsuru zedelenmemişse rahatça ve düşük maliyetlerle dış finansman bulunabiliyor; dışarıdan sermaye girişi artarak devam ediyor. Bu sayede hem TL istikrarını koruyabiliyor hem de enflasyon kontrolden çıkmayabiliyor.

Dün açıklanan enflasyon rakamlarından ve otoritelerin enflasyona ilişkin son yaklaşımlarından sonra zaten bozulmuş olan enflasyon beklentilerinin daha da bozulması mümkündür. Petrol ve diğer emtia fiyat artışları, küresel faiz oranlarının artmaya başlaması, TL’nin değer kaybı, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar gibi faktörler maliyet yönlü baskıları artırıyor. Bu ortamda özellikle fiyatlama davranışları ve beklentiler bir kere bozuldu mu düzeltmek uzun zaman alabiliyor; çok sıkı bir parsal duruş gerektirebiliyor. Bu nedenle beklentilerdeki bozulma kaygı vericidir. Enflasyonun yüksek seyrederken katılaşması ve inatçı bir özellik kazanması, bekleyişlerin bozulması ayrıca makro ekonomik istikrarı tehdit eden dolarizasyonu güçlendirebilir.

Kısacası; bir ülkede enflasyonun kanıksanmaya başlaması alarm verici bir gelişmedir.