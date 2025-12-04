Enflasyon netleşti: Kim ne kadar zam alacak?

Ve üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyya­nen artış tartışması… Dün açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi (%0,87) ile birlikte, 11 aylık enf­lasyon %29,74 olarak gerçekleşti. Aralık ayında­ki enflasyonun da düşük gelmesiyle yıl sonu TÜ­FE’nin hükümet çevrelerinin sık sık vurguladığı şekilde %31 civarında açıklanması artık nere­deyse kesinleşmiş durumda.

Bu veri bize şimdiden şunu söylüyor:

SSK ve Bağkur emeklilerinin, memur ve me­mur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranları fiilen şekillenmiş oldu.

-SSK – Bağkur emeklileri: %12,3 zam gö­ründü 11 aylık verilerle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak artış %12,3 seviyesinde oluşuyor. Aralık ayı verisi eklendiğinde bu ra­kam belki bir miktar yukarı çıkacak, ancak çok kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

-Memur ve memur emeklileri: %18,7 fark

Memurlarda hesap yöntemi farklı olduğu için görünen enflasyon farkı %18,7 oldu.

6,4 puanlık fark kapanır mı? Refah payı beklentisi…

SSK–Bağkur emeklileri ile memur emeklisi arasında 6,4 puanlık bir zam farkı oluşuyor. Bu­güne kadar neredeyse her yıl olduğu gibi, bu far­kın refah payı adı altında kapatılması kuvvetle muhtemel. Böyle bir düzenleme yapılırsa:

En düşük emekli aylığı 20.030 TL seviyesi­ne yükselmiş olacak.

Ancak bu artış, Türkiye’deki gerçek hayat pa­halılığı karşısında hâlâ oldukça sınırlı bir iyileş­tirme anlamına geliyor.

Asıl tartışma: Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen artış

Tüm bu zam hesaplamaları yapılırken, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen bir başka dü­zenleme sessiz sedasız kamuoyuna yansıdı:

Üst düzey devlet yöneticilerine yapılacak yaklaşık 30 bin TL’lik ilave ödeme.Bu düzen­leme kamuoyunda “memurlara zam” gibi algı­lanmış olsa da, gerçekte çok sınırlı bir kesimi kapsıyor.

Kimler yararlanacak?

Sadece şu gruplar:

-Bakan yardımcıları

-Genel müdürler

-Genel müdür yardımcıları

-Strateji geliştirme başkanları

-Denetleyici ve düzenleyici kurum yöneti­cileri

-TRT, YÖK, ÖSYM üst yöneticileri

-Hakim-savcı emsaline göre ücret alan uz­manlık kadroları

Bu kesime yapılacak artış:

20.000 TL – 30.000 TL arası ilave ödeme.

Peki kimler yararlanamayacak?

Liste oldukça uzun:

-Öğretmenler

-Polis ve güvenlik personeli

-Hemşireler, sağlık çalışanları

-Mühendisler

-VHKİ, memur, tekniker, hizmetli

-Şube müdürleri

-Taşra teşkilatındaki çalışanların neredey­se tamamı

-Sözleşmelilerin çoğu

-Ve en önemlisi: Tüm emekliler

Yani toplumun büyük bir bölümünü oluştu­ran kamu çalışanları ile tüm emekliler bu dü­zenlemenin dışında.

Aynı ülkede yaşayanların ücretleri arasında uçurum büyüyor

Bu tablo bize şunu gösteriyor:

-Bir tarafta enflasyon karşısında eri­yen maaşlarıyla yaşam mücadelesi veren milyonlarca memur ve emekli,

-Diğer tarafta 20–30 bin TL ilave ödeme

alan dar bir yönetim kadrosu…

Bu durum, devlet içinde ve toplum genelinde adalet duygusunu zedeliyor. Aynı ülkede, aynı enflasyonla, aynı hayat pahalılığıyla mücade­le eden milyonlar varken, neden sadece küçük bir kesim bu ölçüde korunuyor? Bu soru kamu­oyunda giderek daha yüksek sesle soruluyor.

Sonuç: Herkes Aynı Sıkıntıyı Yaşıyorsa, İyi­leştirme de Herkese Yapılmalıdır

Bugün Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan şey, ücret politikalarında eşitlik ve adaletin yeni­den tesis edilmesidir.

Eğer bir seyyanen artış yapılacaksa:

-Sadece yöneticilere değil,

-Tüm memurlara,

-Tüm işçilere,

-Tüm emeklilere

eşit oranda ve taban aylığa yansıyacak şekil­de yapılmalıdır.

Aksi hâlde:

-Kamu personeli arasında gelir makası bü­yüyecek,

-Emekli–çalışan farkı açılacak,

-Toplumsal tepki yükselecek,

-Ücret politikaları yoksullaştırıcı etki ya­ratmaya devam edecektir.