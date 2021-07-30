Enflasyon! Piyasaya uygun adım marş marş

Enflasyon fiyatların genel düzeyinde sürekli meydana gelen artıştır. Artış hızının yükselmesi, riski beraberinde getirir. Enflasyon yükseliyor ve önümüzdeki ay da yükselmeye devam edecek.

Merkez Bankası da bunu görmüş olacak ki enflasyon hedeflerinde revizeye gitti. Biraz piyasaya dost görünmek biraz da gerçeklere yaklaşmak gailesiyle, misal yılsonu tahminini %12,2’den %14,1’e güncelledi. Peki, bu inandırıcı mı? Akıl yürütmek dahi gerekmez, yılsonu geliyor, bekler görürüz.

ZORUNLU REVİZE

Aslında revizeden başka seçeneği de yoktu Merkez’in… Etiketlerdeki artış ile TÜİK’in rakamları arasında en az 2 kat fark varken, Merkez’in, “resmi ama gayriciddi” verileriyle yılsonu hedeflemesi zaten işi bilenlerin yüzünde tebessümden öteye ciddiyet barındırmıyordu.

Başkan Şahap Kavcıoğlu; “eninde sonunda düşecek” dediği enflasyonun bırakın düşmeyi, dünyadaki gelişmeler ışığında ithal puanlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Burada sorun, rakamlar değildir. Hedef de değildir. Enflasyon, temenni mahiyetinde niyet tutmakla değil, tedbirler ile inebilir ancak.

Merkez’in sunumunda gördüğüm eksikler

1-Enflasyon ve faiz seyri konusunda net söylemler yok.

2-Olacaklar ve yapılacaklar arasında sıkışmış Merkez Bankası.

3-Ekonomist sorularını görmezden gelme.

4-Geçici açıklamalarla kalıcı etki bekleme.

5-Faiz kararının dahi siyasete bağlandığı tutukluğu.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez kasım ayından bu yana sıkı para politikası uyguluyor. Neden enflasyon düşmedi?



Emtia fiyatları yükseldi. Mart ayında sıkı para politikası uyguladığı için Cumhurbaşkanı Merkez Bankası başkanını görevden aldı. Üstelik Merkez, enflasyon mücadelesinde yalnız bırakıldı.

Başkan görevden alındıktan sonra sıkı para politikası devam etti. Neden enflasyon yükseldi?

Sıkı para politikasını sık sık zikretmek yetmiyor, onu yaşamak da gerekiyor. Sözlü yönlendirmelerdeki hatalar, sıkı uyguladığınız para politikasının sürekli gevşeme riski ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu da fiyatlamalara yansıyor.

NOT

ENFLASYONİST ORTAMDA ÖNERİLERİM

Varlık fiyatları yükseliyor, yükseliş devam edecek. Bunu göz önünde bulundurun.

İhracat ağırlıklı işlerinizi artırın.

Rekabetçi kur eğilimi devam ediyor. Kurlardaki geri çekilmeler geçici olacaktır.

Likit ve kısa vadeli varlıkları tercih etmeli.

Emtiaları göz önünden ayırmamalı.

Yatırımları çeşitlendirirken alternatif faiz maliyeti mutlaka göz önünde bulundurmalı.