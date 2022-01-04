Enflasyon rakamlarını değerlendiren liderler, ekonomi modelini eleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE Aralık 2021’de yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89'a ulaştı. Açıklanan enflasyon oranına siyasetten ilk tepkiler sosyal medya üzerinden geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı enflasyon verilerini, “Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın” diyerek eleştirdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Rakamları Ayarlama Enstitüsü, nam-ı diğer TÜİK, enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor” dedi.

“İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “TÜİK’in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur” değerlendirmesi yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal “Bu tablo ve açıklanan enflasyon rakamları, Akp’nin uyguladığı ‘naslı/talimatlı/sopalı’ Ekonomi Modeli’nin uygulanabilirliğini imkansız kılıyor. Denediniz ve yanıldınız. Akp acilen bu deneme/yanılma metodu ve ‘fantezik’ ekonomi politikasından vazgeçmeli. Faturası çok ağır” eleştirisi getirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hani faiz sebep, enflasyon neticeydi? Mızrak çuvala sığmıyor; TÜİK bile yıllık enflasyonu yüzde 36 açıklıyor, gerçek enflasyon ise bunun iki katından fazla. Acilen dünyada eşi benzeri olmayan cahil ekonomi deneyinize son verin. Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim” dedi.

“Enflasyonda zirve daha görülmedi “

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklanan enflasyon rakamlarının TÜİK’in makyajlı rakamları olduğunu belirterek, “Üretici fiyatları 2021’de yüzde 80 artmış. Bu 2002 Şubat ayından bu yana, en yüksek üretici enflasyonu. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark, 44 puan. Bu mevcut serilerde görülmemiş bir rekor. Bu aynı zamanda üretici enflasyonundaki tsunaminin tüketici fiyatlarına henüz tümüyle yansımadığını gösteriyor. Erdoğan’ın yılbaşı gecesi yaptığı fahiş zamlar da, henüz bu enflasyon rakamlarına yansımadı. Dolayısıyla enflasyonda zirve daha görülmedi. Maalesef bunun devamı var” dedi.