Enflasyon rakamlarını değerlendiren muhalefet ‘Turpun büyüğü heybede duruyor” 

TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 1.94, yıllık ise yüzde 17,53 olarak açıkladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, “Şahlanan ekonomi değil enflasyon oldu. Enflasyon fırtınasında, turpun büyüğü heybede duruyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, enflasyonun son 20 aydır çift haneye demir attığını belirterek, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki farkın yeni bir rekor kırarak 25,36’ya yükseldiğini bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, dünya ortalamasının 5 katı civarında olan enflasyon rakamlarına elektrik ve doğal gaz zamlarının dahil olmadığına dikkat çekerek enflasyon rakamlarının Türkiye’de hayat pahalılığının ne kadar ezici olduğunu gösterdiğini söyledi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, Haziran’da üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın 25 puanla, tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, “Çekirdek enflasyon göstergeleri de, tüketici enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor. Enflasyonun daha da azacağının işaretlerini veriyor” dedi.

Öztrak, elektrik, doğalgaz ve LPG’ye yapılan son zamların, enflasyona doğrudan katkısının 0,8 puan, dolaylı etkisini ise 1,5 puan olduğunu belirterek, “TÜİK’in makyajladığı enflasyona, bir de zaman ayarı yaptılar. Bu zamları, temmuz ayına öteleyerek, her bir memurun aylık 70 lirasını, her bir memur emeklisinin de aylık 49 lirasını kestiler. Yılın ikinci yarısında, sadece memur ve memur emeklisinin evine girecek, toplam 2 milyar 63 milyon lira ince işçilikle gasp edildi ” dedi.

“Gelişmiş ülkelerin 7, gelişmekte olan ülkelerin 4 katı enflasyon”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, enflasyon rakamlarının gelişmiş ülkelerin yaklaşık 7, gelişmekte olan ülkelerin 4 katı olduğunu belirterek, “OECD’de ortalama yıllık enflasyon yüzde 3’tür Türkiye’de 17.53’tür. Aslında ortalama yüzde 25 enflasyon söz konusu. Türkiye enflasyonda dünya rekoruna sahip bir ülkedir. Özellikle TÜFE 16.10’la AK Parti dönemlerinin de rekoruna sahiptir. 2003-2020 döneminde 10.3 olan enflasyon Partili Cumhurbaşkanlığı döneminde yüzde 16’nın üzerine çıkmıştır. AK Parti enflasyonu 9.20’dir Partili Cumhurbaşkanlığı enflasyonu 16.10’dur. Savaş içinde olan Suriye’de bile 13.1’dir. Bize benzeyen ekonomilerin yıllık ortalaması 5.2’dir Türkiye bunun 3,5 katıdır. Bu durum partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucudur” dedi.