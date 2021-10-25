Enflasyon Raporu faiz indirimi için bir açıklama getirecek mi?

Geçen Perşembe açıklanan tüketici güven endeksindeki rekor gerilemeden sonra bu hafta gözler üretim tarafındaki güven endekslerinde olacak. Bu sabah TÜİK ve TCMB sırayla hizmetler, perakende, inşaat ve sanayi (reel sektör) güven endekslerini açıklayacak.

Endekslerin bir kısmında artı bir kısmında azalış açıklanabilir. Ancak aralarında en önemlisi olan reel sektör güven endeksinin bu ve sonraki aylarda yatay-hafif negatif bir sürece gireceğini görebiliriz. Bunun nedeni şimdiye dek güçlü dış talep nedeniyle artan ihracattan kaynaklanan sanayi sektörü performansının, önümüzdeki aylarda ihracat artışında yavaşlama nedeniyle zayıflayacak olması.

Haftanın en önemli gelişmesi perşembe günü TCMB Başkanı tarafından açıklanacak olan Enflasyon Raporu. Son PPK toplantısında yapılan 2 puanlık indirim herkesi şaşırttı. İndirim için bir gerekçe bulmakta zorlanan ekonomi camiası, bu hafta Sayın Kavcıoğlu’nun yapacağı konuşmada, indirimin hangi saiklerle alındığına ve Bankanın enflasyonla nasıl mücadele etmeyi planladığına yönelik cevaplar arayacak.

Eylül’e kadar sıkı para politikası vurgusu yapmasına rağmen, faizlerde geçen ay 1, geçen hafta ise 2 puan indirim yapan TCMB’nin politika faizi artık çekirdek enflasyonun da altında. Üstelik açıklama metninde artık “sıkı para politikası ifadesi” de geçmiyor. Merkez Bankası’nın bu adımları, artık bankanın asli görevi olan enflasyon ile mücadeleden geri adım atılıp atılmadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Dışarıda gözler perşembe öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve cuma öğleden sonra ABD’den gelecek enflasyon verilerinde olacak. Euro Bölgesi’nde faizde bir değişiklik açıklaması beklentisi yok ancak parasal genişlemenin sonlandırılmasına yönelik olası açıklamalar dikkat izlenecek.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00: Ekim ayı sektörel güven endeksleri

Pazartesi 10:00: Ekim ayı reel kesim güven endeksi

Pazartesi 10:00: Ekim ayı kapasite kullanım oranı

Salı 10:00: 2020 yılı Ar-Ge araştırması

Çarşamba 10:00: Ekim ayı ekonomik güven endeksi

Perşembe 10:00: TCMB Enflasyon Raporu

YURT DIŞI

Pazartesi 11:00: Almanya Ekim ifo endeksi

Salı 17:00: ABD Ekim CB tüketici güveni

Çarşamba 15:30: ABD Eylül dayanıklı tüketim malı siparişleri

Perşembe 14:45: Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

Perşembe 15:30: ABD 3. Çeyrek büyüme

Cuma 10:00: Almanya 3. Çeyrek büyüme

Cuma 15:3:0 ABD Eylül enflasyonu