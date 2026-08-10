Enflasyon Raporu ve İran piyasada yönü belirleyecek

Piyasalar İran merkezli ha­ber akışlarına bağlı hareket et­meye devam edi­yor. Hem İran hem de ABD ta­rafından olası bir anlaşmaya yö­nelik farklı açık­lamalar geliyor. İran, Hürmüz Boğazı’nda ye­ni bir transit güzergahı ko­nusunda Umman ile anlaş­maya ‘çok yakın’ olduklarını açıklarken ABD, İran’ın Hür­müz Boğazı anlaşmasının bir parçası olmadığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır Hürmüz Boğa­zı’nda geçişin engelsiz bir şe­kilde yeniden başlatılması ge­rektiğini söylüyor ve İran’ın su yolunu yeniden açmama­sı durumunda yeni saldırılar­la tehdit ediyor. Uluslararası piyasalarda barış umutlarını satın alma tercihinin öne çık­masıyla altın fiyatlarında yu­karı yönlü hareketler olurken Wall Street’te endeksler tari­hi zirvelerine yakın seyretti.

Faiz indirimi yıl sonuna doğru

Altın ve borsalardaki yük­selişte ABD’de açıklanan tem­muz ayı tarım dışı istihdam verisinde 23 binlik sürpriz düşüş yaşanması da etkili ol­du. Veri sonrasında ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 40’a düştü. İçeride ise haftanın öne çıkan en önem­li gündem maddesi temmuz ayı enflasyon verileriydi. Tür­kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon beklen­tilerin bir miktar altında ge­lerek yüzde 1.78 olarak açık­landı. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0.99 seviye­sindeydi. Haziran ayında yüz­de 32.11 olan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31.75’e indi. Verinin ardından yaban­cı kurumlardan farklı yönde açıklamalar geldi. Citibank, Merkez Bankası’nın yıl sonu­na doğru faiz indirimlerine başlayabileceği ifade ederken Goldman Sachs faizlerin uzun süre yüksek seviyede kalması gerektiğini savundu.

Merkez’in mesajları izlenecek

Piyasalarda genel beklen­ti, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısında faizleri sabit tutacağı ve yılın geri ka­lan iki toplantısında faiz indi­rimine gidebileceği yönünde. Politika faizinde bir değişiklik­ten önce Merkez Bankası’nın yüzde 40 olan gecelik fonla­ma faizini yüzde 37’ye çekme­si bekleniyor. Gecelik fonlama faizinde yapılacak bu hamle faiz indiriminin sinyali olarak değerlendirileceğinin altı çizi­liyor. Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda Merkez Bankası’nın yılın son 2 toplan­tısında toplam 300 baz puan­lık faiz indirimine gidebileceği görüşünü savunanların sayısı ağırlıkta. Yeni haftada piyasa­ların gözü yine İran-ABD cep­hesinden gelecek haber akışla­rında olacak. Öte yandan Mer­kez Bankası’nın 13 Ağustos’ta yapacağı yılın üçüncü Enflas­yon Raporu toplantısında ve­rilecek mesajlar kritik. Yurtdı­şında ise ABD’de açıklanacak TÜFE ve işsizlik başvuru veri­leri takip edilecek.

Borsada halka arz furyası

Borsa İstanbul tarafından son zamanlarda hızlanan hal­ka arzlar kamuoyunda tartış­ma yaratmış durumda.

Piyasada sıkışıklığın ya­şandığı bir dönemde haftada 3-4 halka arzın olması tartış­manın merkezi.

Bu hafta da Çitlekçi Mağa­zacılık, Teknika Plast, Tür­ker Vangölü Enerji ve Kapeks Kimya’nın halka arzlarında talep toplanacak.

Bu haftaki 4 halka arzın toplam büyüklüğünün yakla­şık 19 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Haftaya 13 bin 779 puandan başlaya­cak BIST 100 Endeksi’nin 13 bin 850 puanın üzerinde kalı­cı olması halinde tepki alım­larının sürebileceği ifade edi­liyor. Bu durumda endeksin 14 bin 200 direncini hedefle­yebilir. Alt tarafta ise ilk des­tek bölgesi 13 bin 500 puan seviyesinde. 13 bin 500 des­teğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceği söyleniyor.