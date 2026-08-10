Enflasyon Raporu ve İran piyasada yönü belirleyecek
Piyasalar İran merkezli haber akışlarına bağlı hareket etmeye devam ediyor. Hem İran hem de ABD tarafından olası bir anlaşmaya yönelik farklı açıklamalar geliyor. İran, Hürmüz Boğazı’nda yeni bir transit güzergahı konusunda Umman ile anlaşmaya ‘çok yakın’ olduklarını açıklarken ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı anlaşmasının bir parçası olmadığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır Hürmüz Boğazı’nda geçişin engelsiz bir şekilde yeniden başlatılması gerektiğini söylüyor ve İran’ın su yolunu yeniden açmaması durumunda yeni saldırılarla tehdit ediyor. Uluslararası piyasalarda barış umutlarını satın alma tercihinin öne çıkmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler olurken Wall Street’te endeksler tarihi zirvelerine yakın seyretti.
Faiz indirimi yıl sonuna doğru
Altın ve borsalardaki yükselişte ABD’de açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinde 23 binlik sürpriz düşüş yaşanması da etkili oldu. Veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 40’a düştü. İçeride ise haftanın öne çıkan en önemli gündem maddesi temmuz ayı enflasyon verileriydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında gelerek yüzde 1.78 olarak açıklandı. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0.99 seviyesindeydi. Haziran ayında yüzde 32.11 olan yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31.75’e indi. Verinin ardından yabancı kurumlardan farklı yönde açıklamalar geldi. Citibank, Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz indirimlerine başlayabileceği ifade ederken Goldman Sachs faizlerin uzun süre yüksek seviyede kalması gerektiğini savundu.
Merkez’in mesajları izlenecek
Piyasalarda genel beklenti, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri sabit tutacağı ve yılın geri kalan iki toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönünde. Politika faizinde bir değişiklikten önce Merkez Bankası’nın yüzde 40 olan gecelik fonlama faizini yüzde 37’ye çekmesi bekleniyor. Gecelik fonlama faizinde yapılacak bu hamle faiz indiriminin sinyali olarak değerlendirileceğinin altı çiziliyor. Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda Merkez Bankası’nın yılın son 2 toplantısında toplam 300 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği görüşünü savunanların sayısı ağırlıkta. Yeni haftada piyasaların gözü yine İran-ABD cephesinden gelecek haber akışlarında olacak. Öte yandan Merkez Bankası’nın 13 Ağustos’ta yapacağı yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında verilecek mesajlar kritik. Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak TÜFE ve işsizlik başvuru verileri takip edilecek.
Borsada halka arz furyası
Borsa İstanbul tarafından son zamanlarda hızlanan halka arzlar kamuoyunda tartışma yaratmış durumda.
Piyasada sıkışıklığın yaşandığı bir dönemde haftada 3-4 halka arzın olması tartışmanın merkezi.
Bu hafta da Çitlekçi Mağazacılık, Teknika Plast, Türker Vangölü Enerji ve Kapeks Kimya’nın halka arzlarında talep toplanacak.
Bu haftaki 4 halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 19 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Haftaya 13 bin 779 puandan başlayacak BIST 100 Endeksi’nin 13 bin 850 puanın üzerinde kalıcı olması halinde tepki alımlarının sürebileceği ifade ediliyor. Bu durumda endeksin 14 bin 200 direncini hedefleyebilir. Alt tarafta ise ilk destek bölgesi 13 bin 500 puan seviyesinde. 13 bin 500 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceği söyleniyor.
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