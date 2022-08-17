Enflasyon ve düşen alım gücü şirketlerde yeni çözümler üretecek

Tüketici bazında enflasyon %80’e tırmandı. Üretici bazında ise %144 seviyesinde… Dünya çapında benzer hikâye; gelişmiş ülkelerde de yaşanıyor. İngiltere’de ABD’de 40 yılın en yüksek enflasyon oranları görüldü. Yüksek enflasyon şirketler üzerinde ciddi tahribatlar ve izler bırakacak.

Artan maliyetler şirketlerin kâr marjlarını yiyecek. Tüketiciler kemer sıkmak zorunda kalacak. Peki, böyle bir ortamda işletmeler ve bireyler ne yapmalı? Öncelikle müşteri ile ilişkiler yeniden yapılandırılmalı. Yeni döneme uygun alternatif ürün seçenekleri üzerinde yoğunlaşmalı. Maliyetleri kontrol altına alarak nakit akışını etkin yönetmeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bu dönemde ara zamlar yapılmalı mı? Enflasyon yükselirken yıllık bazda maaşlara zam yapılmamışken fiyatları yükseltmek, müşteri ilişkilerine zarar verme potansiyeline sahiptir. Alım gücü düşerken zam yapmanın mantığı da yok.

Kâr marjını koruyarak nasıl müşteri memnuniyeti sağlanabilir? Müşteri ile yeni ilişki tanımı yapılarak geliştirilebilir. Sorunlu noktalar tespit edilerek detaylı çalışmalar yapılabilir. Daha ekonomik ürün tasarımı mümkün… Belki de bu süreçte ölçek ekonomisinin gücü kullanılabilir. Rekabet yerine rekaber (rakibinle beraber çalışma) tercih edilebilir.

not

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLER KAZANACAK

Bu dönem büyük veriyi kullanma dönemi… Tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri görmeyi başarabilenler, tüketim davranışlarını takip edebilenler daha kolay yeni ürün üretebilecek, çözüm geliştirebilecek.

Fırsatlar; ardından koşarak değil, önü kesilerek yakalanır. Bu zor süreçlerde sarsılan maliyetleri yönetmenin yolu; onları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Benim önerim; şirketler her alanda tüketiciyi bilgilendirmeli, ihtiyaçlar üzerinden şekillenen tüketimde beraber çözüm getirmeli. Daha düşük maliyet Ar-Ge’si yapmalı, inovasyonla yeni modeller geliştirip enflasyona karşı direnen mal ve hizmet var etmenin peşinde koşmalı. Enflasyon ancak yeni iş birlikleri ile aşılabilir, aşındırılabilir.