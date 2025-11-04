Enflasyon yeniden vites küçülttü
TÜFE, eylüldeki moral bozan yüzde 3,23’lük artışın ardından, ekimde yüzde 2,55’le daha ılımlı seyretti. Aylar sonra eylülde yeniden yükselişe geçerek yüzde 33,29’a çıkmış olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 32,87’e indi. Ekim aylık enflasyonunun tamamına yakını gıda, giyim ve konuttan geldi.
Uzun süreli dezenflasyon sürecinin ardından eylül ayında yönünü yukarı çeviren enflasyon, ekimdeki çok daha ılımlı aylık seyirle yeniden yıllık bazda geriledi. Ekimde tüketici fiyat artışı yüzde 2,55’le önceki aya göre çok daha düşük geldi, eylüldeki yükselişle yüzde 33,3’e çıkmış olan yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye indi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre eylülde aylık enflasyonu yüzde 3,23’le beklentilerin üzerinde gelmesi ve Mayıs 2024’te yüzde 75,45’e çıktıktan sonra izleyen on beş aylık kesintisiz düşüş süreci ile ağustos sonunda yüzde 32,95’e kadar inmiş olan yıllık enflasyonun bu hareketle yeniden yükselişe geçerek yüzde 33,29’a çıkması, dezenflasyon sürecinin tersine dönmesi şeklinde algılanmıştı.
TÜİK’in açıkladığı ekim ayı gerçekleşmeleri ise yıllık hedefin tutmasına yetmeyecek olsa da pozitif bir gelişmeyi ortaya koydu. Ekim ayında aylık TÜFE artışı yüzde 2,55 oldu ve ocak-ekim dönemleri itibarıyla (on aylık) geçen yıl yüzde 39,77 olan enflasyon bu yıl yüzde 28,63’te kaldı. Bir yıl önce yüzde 48,58 olan yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye gerilerken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı da yüzde 62,02’den yüzde 37,15’e indi.
Yıllıkta ibre yüzde 33’ün üstünü gösteriyor
Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-yüzde 29 aralığı şeklinde revize etmişti. Ancak ocak-ekim döneminde (on aylık) yüzde 28,63 olan TÜFE artışına göre yıllık enflasyonun Banka’nın tahmin aralığının üst sınırına inmesi bile kalan iki ayda TÜFE’de toplam artışın yüzde 0,28’de kalması ile mümkün. Yüzde 25’lik alt sınırın tutması için ise kasım ve aralık aylarında TÜFE’nin toplam yüzde 2,82 gerilemesi, yani “eksi enflasyon” gerekiyor. Ancak küresel ve ulusal ekono-mideki mevcut dinamikler fiyatlarda gerileme olasılığına işaret etmiyor. Kalan iki ayda TÜFE’de toplam yüzde 4 artış yaşanması durumunda enflasyon yılı yüzde 33,8’den; iki aylık artışın yüzde 5 olması durumunda ise yüzde 35’in üzerinde tamamlayabilecek.
Kasım kira artış tavanı yüzde 37,15
Kira artış tavanı olarak baz alınan enflasyon ise önceki aya göre düşmeye devam etti. Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde kira artışları, TÜFE’de ekim sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 olan enflasyon oranını geçemeyecek. Temmuz 2024’ten itibaren kira zam tavanını yüzde 25’le sınırlayan uygulamadan vazgeçilerek, eski sisteme geri dönülmüştü. Yıllık ve on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranları arasındaki makas nedeniyle yüksek kira artışları devam etti, ancak aradaki marj da giderek daraldı. Manşet enflasyonda bir yıl öncesine göre 15,7 puanlık düşüşe karşılık, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonda düşüşün 24,9 puana ulaştığı ekimde aradaki marj 4,1 puana indi.
Üretici enflasyonu da düşüşte
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde yüzde 1,63 artış, ilk on ayda yüzde 25,67 artış gösterdi. ÜFE bazında yıllık enflasyon yüzde 27’ye, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon da yüzde 25,49’a indi. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83 ve su temininde yüzde
2,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 1,16 azalış yaşandı. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 ve su temininde yüzde 56,26 artış bulunuyor.
En hızlı artış giyimde, en çok katkı gıdadan
Kış mevsiminin yaklaşmasının da etkisiyle ekim ayında TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 12,42 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Ancak TÜFE’deki ağırlığı yüzde 7,16 olan bu harcama grubundaki artış, aylık manşet enflasyona 0,69 puanlık bir katkı yaptı.
TÜFE’de yüzde 24,97 ile en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubu yüzde 3,41’le giyimden sonra en yüksek fiyat artışını kaydetti. Böylece aylık manşet enflasyona en büyük katkı 0,83 puanla gıdadan geldi.
Aylık fiyat artışında bunları yüzde 2,66 ile konut izledi. Endekste yüzde 15,22 ağırlığı bulunan konut aylık enflasyona 0,45 puanlık bir katkı yaptı. Buna göre ekim ayında gerçekleşen yüzde 2,55’lik enflasyonun yüzde 1,97’lik bölümü, bu üç alandan geldi. Yıllık yüzde 32,87’lik enflasyonun da yüzde 8,44’lük bölümü gıda, yüzde 7,75’lik bölümü konut, yüzde 4,34’ü ulaştırma olmak üzere yüzde 20,52’lik bölümü üç harcama grubundan kaynaklandı.
Emekli ve memurun durumu
Bu arada memur maaşı ve emekli aylık artışlarında baz alınan altı aylık enflasyonun üç dört bölümü de belli oldu. TÜFE’de temmuz-ekim dönemi artışı yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri her yıl ocak ve temmuz başında, önceki altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam; memurlar ile memur emeklileri ise o dönem için alınmış toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen TÜFE artışına göre enflasyon farkı alıyor. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri son çeyrekte enflasyon sıfır bile olsa 2026 başında yüzde 10,25 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri de 2025 ikinci yarı için aldıkları yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile aradaki fark dolayısıyla yüzde 5’lik enflasyon farkını şimdiden hak etti. Bu fark, memur ve emeklilerinin yüzde 11’lik 2026 ilk yarı zammına eklenecek. Kalan iki ayda enflasyon sıfır dahi olsa bu kesim yüzde 16,55’le SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden yüksek zam alacak. Ancak kasım-aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon, tüm kesimler için söz konusu oranları değiştirecek. Düşük olasılık olmakla birlikte seyyanen zam, refah payı gibi ek düzenlemeler olması durumunda yılbaşında emekliler ve memurlar daha yüksek oranda zam alabilecek.
SİSTEM DEĞİŞMEZSE YÜZDE 25,5 ARTACAK
Gözler vergi, cezada yılbaşı zamlarında
Ekim enflasyonu ile birlikte gözler, 2026 başında Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezaları ve benzeri yükümlülüklerde yılbaşında geçerli olacak güncellemeye çevrildi. Söz konusu maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesine göre her yılın başında, “yeniden değerleme oranı” kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekim sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Mutat uygulamaya göre, 2026 başında söz konusu tutarlar yüzde 25,5 artacak. DÜNYA Gazetesinin 7 Ekim 2025 tarihli nüshasında yer alan “Enflasyon hedefi yüzde 16 vergi, ceza zammı yüzde 25” başlıklı haber-analizimizde yeniden değerleme oranı yüzde 25,5 olarak öngörülmüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise vergi, harç ve cezalardaki artışlara ilişkin bugüne kadarki uygulamadan farklı bir olasılığın haberini vermişti.
DÜNYA Gazetesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü Zirvesi’nde konuşan Bakan Şimşek, 2026 için yapılacak vergi ve harç güncellemelerini “hedef enflasyon” paralelinde veya onun altında tutmaya çalışacaklarını; maktu vergi artışlarının hedef enflasyonun altında belirlenebileceğini söylemişti. Şimşek’in özellikle “maktu vergi artışlarını hedef enflasyonun altında tutmaya çalışacağız” şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.
2026-2028 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için TÜFE bazında enflasyon hedefi yüzde 16 olarak öngörülüyor. Söz konusu artışlarda yüzde 25,5 yerine yüzde 16’lık hedef enflasyonun baz alınması bu vergi ve harçların yükümlüleri açısından lehte bir durum yaratacak. Ancak bu yola başvurulup bulunulmayacağı ve hangi vergi ve harçların eski sisteme göre, hangilerinin hedef enflasyona göre artırılacağı henüz netleşmedi. Yİ-ÜFE’ye göre oluşan yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı’nın bazı yükümlülükler bazında var olan “indirim” yetkisini kullanması durumunda söz konusu artışların daha düşük tutulma olasılığı bulunuyor.
Cumhurbaşkanının indirim yetkisi
Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cumhurbaşkanının idari para cezaları başta bazı kalemlerde ise indirim-artırım yetkisi bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor. Bu yıl bu yetkinin kullanılması yoluyla söz konusu tutarların en azından bir bölümünün yüzde 16’lık hedef enflasyona göre güncellenmesi durumunda mükellefler lehine önemli bir fark oluşacak.
Yeniden değerlemeye bağlı kalemler
Her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılan vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:
* Emlak Vergisi
* Çevre Temizlik Vergisi
* Motorlu Taşıtlar Vergisi
* Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
* Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
* Damga Vergisi.
* Özel İletişim Vergisi
* Trafik cezaları
* Ehliyet ve pasaport harçları
* Vergi Usul Kanunundaki cezalar
* Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
* Araç muayene ücretleri
* Yurt dışı çıkış harcı
