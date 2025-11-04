Enflasyon yeniden vites küçülttü

TÜFE, eylüldeki moral bozan yüzde 3,23’lük artışın ardından, ekimde yüzde 2,55’le daha ılımlı seyretti. Aylar sonra eylülde yeniden yükselişe geçerek yüzde 33,29’a çıkmış olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 32,87’e indi. Ekim aylık enflasyonunun tamamına yakını gıda, giyim ve konuttan geldi.

Uzun süreli dezenflasyon sürecinin ardından ey­lül ayında yönünü yu­karı çeviren enflasyon, ekimdeki çok daha ılımlı aylık seyirle yeni­den yıllık bazda geriledi. Ekimde tüketici fiyat artışı yüzde 2,55’le önceki aya göre çok daha düşük geldi, eylüldeki yükselişle yüzde 33,3’e çıkmış olan yıllık enflas­yon yüzde 32,87’ye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre eylülde aylık enf­lasyonu yüzde 3,23’le beklenti­lerin üzerinde gelmesi ve Mayıs 2024’te yüzde 75,45’e çıktıktan sonra izleyen on beş aylık kesin­tisiz düşüş süreci ile ağustos so­nunda yüzde 32,95’e kadar inmiş olan yıllık enflasyonun bu hare­ketle yeniden yükselişe geçerek yüzde 33,29’a çıkması, dezenflas­yon sürecinin tersine dönmesi şeklinde algılanmıştı.

TÜİK’in açıkladığı ekim ayı gerçekleşmeleri ise yıllık hede­fin tutmasına yetmeyecek olsa da pozitif bir gelişmeyi ortaya koy­du. Ekim ayında aylık TÜFE ar­tışı yüzde 2,55 oldu ve ocak-ekim dönemleri itibarıyla (on aylık) geçen yıl yüzde 39,77 olan enflasyon bu yıl yüzde 28,63’te kaldı. Bir yıl önce yüzde 48,58 olan yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye gerilerken, on iki aylık ortalamala­ra göre enflasyon oranı da yüzde 62,02’den yüzde 37,15’e indi.

Yıllıkta ibre yüzde 33’ün üstünü gösteriyor

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-yüzde 29 aralığı şeklinde revize etmişti. Ancak ocak-ekim döneminde (on aylık) yüzde 28,63 olan TÜFE artışına göre yıllık enflasyonun Banka’nın tahmin aralığının üst sınırına inmesi bile kalan iki ayda TÜFE’de toplam artışın yüzde 0,28’de kalması ile mümkün. Yüzde 25’lik alt sınırın tutması için ise kasım ve aralık aylarında TÜFE’nin toplam yüzde 2,82 gerilemesi, yani “eksi enflasyon” gerekiyor. Ancak küresel ve ulusal ekono-mideki mevcut dinamikler fiyatlarda gerileme olasılığına işaret etmiyor. Kalan iki ayda TÜFE’de toplam yüzde 4 artış yaşanması durumunda enflasyon yılı yüzde 33,8’den; iki aylık artışın yüzde 5 olması durumunda ise yüzde 35’in üzerinde tamamlayabilecek.

Kasım kira artış tavanı yüzde 37,15

Kira artış tavanı olarak baz alınan enflasyon ise önceki aya göre düşmeye devam etti. Konut ve işyeri kira sözleşmelerinde kira artışları, TÜFE’de ekim sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 olan enflasyon oranını geçemeyecek. Temmuz 2024’ten itibaren kira zam tavanını yüzde 25’le sınırlayan uygulamadan vazgeçilerek, eski sisteme geri dönülmüştü. Yıllık ve on iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranları arasındaki makas nedeniyle yüksek kira artışları devam etti, ancak aradaki marj da giderek daraldı. Manşet enflasyonda bir yıl öncesine göre 15,7 puanlık düşüşe karşılık, on iki aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonda düşüşün 24,9 puana ulaştığı ekimde aradaki marj 4,1 puana indi.

Üretici enflasyonu da düşüşte

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde yüzde 1,63 artış, ilk on ayda yüzde 25,67 artış gösterdi. ÜFE bazında yıllık enflasyon yüzde 27’ye, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon da yüzde 25,49’a indi. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83 ve su temininde yüzde

2,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 1,16 azalış yaşandı. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 ve su temininde yüzde 56,26 artış bulunuyor.

En hızlı artış giyimde, en çok katkı gıdadan

Kış mevsiminin yaklaşmasının da etkisiyle ekim ayında TÜFE kapsamındaki harcama grupları içinde en yüksek fiyat artışı yüzde 12,42 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı. Ancak TÜFE’deki ağırlığı yüzde 7,16 olan bu harcama grubundaki artış, aylık manşet enflasyona 0,69 puanlık bir katkı yaptı.

TÜFE’de yüzde 24,97 ile en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler grubu yüzde 3,41’le giyimden sonra en yüksek fiyat artışını kaydetti. Böylece aylık manşet enflasyona en büyük katkı 0,83 puanla gıdadan geldi.

Aylık fiyat artışında bunları yüzde 2,66 ile konut izledi. Endekste yüzde 15,22 ağırlığı bulunan konut aylık enflasyona 0,45 puanlık bir katkı yaptı. Buna göre ekim ayında gerçekleşen yüzde 2,55’lik enflasyonun yüzde 1,97’lik bölümü, bu üç alandan geldi. Yıllık yüzde 32,87’lik enflasyonun da yüzde 8,44’lük bölümü gıda, yüzde 7,75’lik bölümü konut, yüzde 4,34’ü ulaştırma olmak üzere yüzde 20,52’lik bölümü üç harcama grubundan kaynaklandı.

Emekli ve memurun durumu

Bu arada memur maaşı ve emekli aylık artışlarında baz alınan altı aylık enflasyonun üç dört bölümü de belli oldu. TÜFE’de temmuz-ekim dönemi artışı yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri her yıl ocak ve temmuz başında, önceki altı ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam; memurlar ile memur emeklileri ise o dönem için alınmış toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen TÜFE artışına göre enflasyon farkı alıyor. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri son çeyrekte enflasyon sıfır bile olsa 2026 başında yüzde 10,25 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri de 2025 ikinci yarı için aldıkları yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı ile aradaki fark dolayısıyla yüzde 5’lik enflasyon farkını şimdiden hak etti. Bu fark, memur ve emeklilerinin yüzde 11’lik 2026 ilk yarı zammına eklenecek. Kalan iki ayda enflasyon sıfır dahi olsa bu kesim yüzde 16,55’le SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden yüksek zam alacak. Ancak kasım-aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon, tüm kesimler için söz konusu oranları değiştirecek. Düşük olasılık olmakla birlikte seyyanen zam, refah payı gibi ek düzenlemeler olması durumunda yılbaşında emekliler ve memurlar daha yüksek oranda zam alabilecek.

SİSTEM DEĞİŞMEZSE YÜZDE 25,5 ARTACAK

Gözler vergi, cezada yılbaşı zamlarında

Ekim enflasyonu ile birlikte göz­ler, 2026 başında Emlak, Çev­re Temizlik, Özel İletişim ve Mo­torlu Taşıt gibi vergiler ile resmi iş­lemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergi­si tarife dilimleri ve trafik cezaları ve benzeri yükümlülüklerde yılba­şında geçerli olacak güncellemeye çevrildi. Söz konusu maktu vergi­ler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’in­ci maddesine göre her yılın başın­da, “yeniden değerleme oranı” ka­dar artırılıyor. Her yıl ekim ayı so­nu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına gö­re meydana gelen artış, izleyen yı­lın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor. Türki­ye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekim sonu itibarıyla on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Mutat uygulamaya gö­re, 2026 başında söz konusu tutar­lar yüzde 25,5 artacak. DÜNYA Ga­zetesinin 7 Ekim 2025 tarihli nüs­hasında yer alan “Enflasyon hedefi yüzde 16 vergi, ceza zammı yüzde 25” başlıklı haber-analizimizde ye­niden değerleme oranı yüzde 25,5 olarak öngörülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek ise vergi, harç ve ceza­lardaki artışlara ilişkin bugüne ka­darki uygulamadan farklı bir olası­lığın haberini vermişti.

DÜNYA Gazetesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomi­sinin Görünümü Zirvesi’nde ko­nuşan Bakan Şimşek, 2026 için yapılacak vergi ve harç güncel­lemelerini “hedef enflasyon” pa­ralelinde veya onun altında tut­maya çalışacaklarını; maktu vergi artışlarının hedef enflas­yonun altında belirlenebileceği­ni söylemişti. Şimşek’in özellik­le “maktu vergi artışlarını hedef enflasyonun altında tutmaya ça­lışacağız” şeklindeki açıklaması dikkat çekmişti.

2026-2028 dönemine ait Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yı­lı için TÜFE bazında enflasyon he­defi yüzde 16 olarak öngörülüyor. Söz konusu artışlarda yüzde 25,5 yerine yüzde 16’lık hedef enflasyo­nun baz alınması bu vergi ve harç­ların yükümlüleri açısından lehte bir durum yaratacak. Ancak bu yo­la başvurulup bulunulmayacağı ve hangi vergi ve harçların eski siste­me göre, hangilerinin hedef enflas­yona göre artırılacağı henüz net­leşmedi. Yİ-ÜFE’ye göre oluşan yeniden değerleme oranında Cum­hurbaşkanı’nın bazı yükümlülük­ler bazında var olan “indirim” yet­kisini kullanması durumunda söz konusu artışların daha düşük tu­tulma olasılığı bulunuyor.

Cumhurbaşkanının indirim yetkisi

Vergi Usul Kanunu uyarın­ca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azalt­ma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Ta­şıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşka­nının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düze­yinde. Cumhurbaşkanının ida­ri para cezaları başta bazı kalem­lerde ise indirim-artırım yetkisi bulunmuyor, ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor. Bu yıl bu yetkinin kullanılması yoluyla söz konusu tutarların en azından bir bölümünün yüzde 16’lık hedef enflasyona göre güncellenmesi durumunda mükellefler lehine önemli bir fark oluşacak.

Yeniden değerlemeye bağlı kalemler

Her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılan vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

* Emlak Vergisi

* Çevre Temizlik Vergisi

* Motorlu Taşıtlar Vergisi

* Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

* Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

* Damga Vergisi.

* Özel İletişim Vergisi

* Trafik cezaları

* Ehliyet ve pasaport harçları

* Vergi Usul Kanunundaki cezalar

* Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

* Araç muayene ücretleri

* Yurt dışı çıkış harcı