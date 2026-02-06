Enflasyon yine şaşırtmadı
Ocak ayı enflasyonu açıklanmadan çok önce, TCMB Başkanı 2026 yılına yönelik değerlendirmeler yaparken, enflasyonun yılın ilk aylarında beklentilerin üstünde çıkacağını açıklamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, ekonomi yönetimindeki başka yöneticiler de ocak ayı içinde bu beklentiyi tekrarlamışlardı. Ama hiç kimse onlara böyle bir beklentinin sebeplerini sormamıştı.
Söylemek zorundayım ki bu açıklamaların yapıldığı günlerde gıda fiyatlarını bir kötü hava koşulları da yoktu.
Artık ocak ve şubat aylarında enflasyonun yüksek çıkması sistematik bir hal aldı. Zaten TCMB Başkanı'nın rakamlar açıklanmadan çok önce endişelerini rahatlıkla dile getirmelerinin sebebi de yıl başlarında enflasyonu yükselten asıl nedenleri bilmeleri.
TÜİK’in 3 Şubat’ta yayımladığı bültende de belirttiği gibi, 2024 yılının Ocak ayında enflasyon %6,7 çıkmış. Bu eğilim 2025 yılında değişmemiş ve ocak enflasyonu %5,03 olmuş. Nihayet bu yıl %4,84 olarak açıklandı
Bunlar tesadüf mü? Ya da dört yıldır ilkim koşullarının kötü seyretmesi mi gerçek sorumlu?
Enflasyonla mücadele mi, yoksa enflasyonu yönetmek mi?
Ekonomi yönetimi itiraf etmekten kaçınıyor. Yıl başında yüksek çıkan enflasyonun asıl nedeni yönetilen fiyatlardır. Bir önceki yıl biterken yetkililer kontrol edebildikleri mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını kontrol ederek, önceden kamuoyuna açıkladıkları enflasyon hedeflerini tutturmayı amaçlıyorlar. Bizler de böyle bir niyet yokmuş gibi davranarak kamunun yıl sonuna doğru yaptıklarını görmezden geliveriyoruz.
Genelde enflasyonla mücadelenin istenildiği gibi gitmediği yazın durgunluğundan çıkıp hayatın normal akışına girdiği sonbahar aylarında anlıyoruz. Bu tarihten itibaren ekonomi yönetimi “enflasyonla mücadeleyi” bırakıp, “enflasyonu yönetmeye” çabalıyor. O yüzden de kamunun yapması gereken zamlar bir şekilde öteleniyor. Bu şekilde en azından muhasebe kaydı olarak bir önceki senenin enflasyonu kontrol edilip, açıklanan hedeflere yakınsaması sağlanıyor. Sonra da buradan elde edilen enflasyonu yürüttükleri programın bir başarısı olarak kamuoyuna açıklıyorlar.
Tabi bu arada olan gelirleri bir önceki yılın gerçekleşen enflasyonuna göre belirlenen sabit gelirli vatandaşa oluyor.
Enflasyonun sebepleri belli değil mi?
Mevcut ekonomi yönetimi neredeyse 30 aydır enflasyonla mücadele ediyor. Bunun için para politikası ve vergilendirmeyi kullanıyor. Vatandaş daha az harcayarak kamunun harcamalarını finanse ediyor. Maalesef bu politikalardan şu ana kadar tatmin edici bir sonuç alınamadı.
Her şey bir yana, bu süre zarfında enflasyona kaynaklık eden harcama grupları bile değişmedi. Bu ay da aynı mal ve hizmetler öne çıktı. Bunlar TÜFE enflasyonuna yaptıkları katkının büyüklüğüne göre, gıda, konut ve ulaştırmadır. Bazen konjonktürel olarak bunlara eğitimin de dahil olduğunu gördük. Ama onu hanehalkı bütçesindeki payı diğer üçüne göre daha düşük. Diğer yandan bu üç harcama grubu neredeyse hanehalkının yaptığı harcamaların %50’sini oluşturuyor.
Hadi gıdadaki artışı zorlu kış şartlarına bağladık diyelim. Peki diğer iki kalemdeki artışların sebebi nedir o zaman?
Görünen o ki para politikası bu mal ve hizmet gruplarındaki enflasyona çare olamıyor. Bu da bizdeki enflasyonun yapısal özelliğini gösteriyor.
Artık ekonomi yönetiminin bu mal ve hizmetlerde fiyat artışlarını kontrol edecek arz yönlü politikaları geliştirmeyi düşünmesi lazım.
