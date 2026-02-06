Enflasyon yine şaşırtmadı

Ocak ayı enflasyonu açıklanmadan çok önce, TCMB Başkanı 2026 yılı­na yönelik değerlendirmeler yaparken, enflasyonun yılın ilk aylarında beklen­tilerin üstünde çıkacağını açıklamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, ekonomi yöne­timindeki başka yöneticiler de ocak ayı içinde bu beklentiyi tekrarlamışlardı. Ama hiç kimse onlara böyle bir beklen­tinin sebeplerini sormamıştı.

Söylemek zorundayım ki bu açıkla­maların yapıldığı günlerde gıda fiyatla­rını bir kötü hava koşulları da yoktu.

Artık ocak ve şubat aylarında enflas­yonun yüksek çıkması sistematik bir hal aldı. Zaten TCMB Başkanı'nın ra­kamlar açıklanmadan çok önce endişe­lerini rahatlıkla dile getirmelerinin se­bebi de yıl başlarında enflasyonu yük­selten asıl nedenleri bilmeleri.

TÜİK’in 3 Şubat’ta yayımladığı bül­tende de belirttiği gibi, 2024 yılının Ocak ayında enflasyon %6,7 çıkmış. Bu eğilim 2025 yılında değişmemiş ve ocak enflasyonu %5,03 olmuş. Nihayet bu yıl %4,84 olarak açıklandı

Bunlar tesadüf mü? Ya da dört yıldır ilkim koşullarının kötü seyretmesi mi gerçek sorumlu?

Enflasyonla mücadele mi, yoksa enflasyonu yönetmek mi?

Ekonomi yönetimi itiraf etmekten ka­çınıyor. Yıl başında yüksek çıkan enflas­yonun asıl nedeni yönetilen fiyatlardır. Bir önceki yıl biterken yetkililer kontrol edebildikleri mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını kontrol ederek, önceden ka­muoyuna açıkladıkları enflasyon hedef­lerini tutturmayı amaçlıyorlar. Bizler de böyle bir niyet yokmuş gibi davranarak kamunun yıl sonuna doğru yaptıklarını görmezden geliveriyoruz.

Genelde enflasyonla mücadelenin is­tenildiği gibi gitmediği yazın durgun­luğundan çıkıp hayatın normal akışına girdiği sonbahar aylarında anlıyoruz. Bu tarihten itibaren ekonomi yönetimi “enflasyonla mücadeleyi” bırakıp, “enf­lasyonu yönetmeye” çabalıyor. O yüz­den de kamunun yapması gereken zam­lar bir şekilde öteleniyor. Bu şekilde en azından muhasebe kaydı olarak bir ön­ceki senenin enflasyonu kontrol edilip, açıklanan hedeflere yakınsaması sağla­nıyor. Sonra da buradan elde edilen enf­lasyonu yürüttükleri programın bir ba­şarısı olarak kamuoyuna açıklıyorlar.

Tabi bu arada olan gelirleri bir önceki yılın gerçekleşen enflasyonuna göre be­lirlenen sabit gelirli vatandaşa oluyor.

Enflasyonun sebepleri belli değil mi?

Mevcut ekonomi yönetimi neredey­se 30 aydır enflasyonla mücadele edi­yor. Bunun için para politikası ve ver­gilendirmeyi kullanıyor. Vatandaş daha az harcayarak kamunun harcamalarını finanse ediyor. Maalesef bu politikalar­dan şu ana kadar tatmin edici bir sonuç alınamadı.

Her şey bir yana, bu süre zarfında enf­lasyona kaynaklık eden harcama grup­ları bile değişmedi. Bu ay da aynı mal ve hizmetler öne çıktı. Bunlar TÜFE enf­lasyonuna yaptıkları katkının büyüklü­ğüne göre, gıda, konut ve ulaştırmadır. Bazen konjonktürel olarak bunlara eği­timin de dahil olduğunu gördük. Ama onu hanehalkı bütçesindeki payı diğer üçüne göre daha düşük. Diğer yandan bu üç harcama grubu neredeyse hane­halkının yaptığı harcamaların %50’sini oluşturuyor.

Hadi gıdadaki artışı zorlu kış şart­larına bağladık diyelim. Peki diğer iki kalemdeki artışların sebebi nedir o za­man?

Görünen o ki para politikası bu mal ve hizmet gruplarındaki enflasyona çare olamıyor. Bu da bizdeki enflasyonun ya­pısal özelliğini gösteriyor.

Artık ekonomi yönetiminin bu mal ve hizmetlerde fiyat artışlarını kontrol edecek arz yönlü politikaları geliştir­meyi düşünmesi lazım.