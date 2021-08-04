Enflasyon yüzde 20 eşiğinde…

TÜİK’in Temmuz ayı TÜFE enflasyonu yüzde 1.8 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 18.95’le faiz seviyesine yaklaştı. Görünen o ki, Merkez Bankası öngörüsünün en az 9 puan üstünde bir yıl sonu enflasyonu ile karşılaşabiliriz.

TÜİK Temmuz ayı TÜFE enflasyonu yüzde 1.8 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 18.95’le Merkez Bankası faizi seviyesine geldi, yüzde 20 eşiğine dayandı. Ekonomistler ve analistler, 2018 yılında % 20.8 seviyesini gördüğümüz yıllık enflasyonun bu yıl da % 20‘nin üzerinde gerçekleşeceği tahminini yapmaya başladılar.

Elektrik ve doğalgaz zamları nedeniyle temmuzda % 5.07 artış gösteren konut grubunun manşet enflasyona katkısı 0.77 ile ilk sırada oldu. Aylık yüzde 2.77 artış gösteren gıdanın manşet enflasyona katkısı 0.73 puandı. Geçen yıllarda sebze -meyvenin bollaşması manşet enflasyonunu aşağıya çeker, hatta ekside olmasını sağlardı. Bu yıl bahar aylarındaki hava şartlarındaki olumsuzluk bu gerilemeyi ortadan kaldırdı.

Temmuzda % 1.08 artan ulaştırma giderlerinin manşet enflasyona katkısı ise 0.17 oldu. Aylık yüzde 2.72 artış gösteren lokanta ve oteller grubu ile ev eşyası manşet enflasyonuna yüzde 0.17 katkıda bulundu. Buna karşılık ilginçtir, giyim-ayakkabı sektörü ile ev eşyası grubu manşet enflasyona düşüş getirdiler. Temmuz ayında gözardı edemeyeceğimiz bir olumsuzluk da toptan fiyatlar… YÜ- FE %2.46 artışla, yıllık % 44.2’ye yükseldi. Üretici-Tüketici enflasyonu makası yüzde 28.97 oldu. Bu da enflasyonun önümüzdeki dönem açısından çok bir olumsuz durum. Toptan fiyatlar için ‘’kapıda bekleyen enflasyon‘’ deyimini kullanmak gerekiyor.

The Economist dergisi bu haftaki sayısında Türkiye’deki enflasyon olgusu üstünde bir analiz yayınladı. Dergi, fiyat artışlarının EAG verileriyle % 40’a ulaştığını öne sürdü. 178 yıllık geçmişi olan dergi, Merkez Bankası‘nın faizleri yükseltme konusunda ‘’elinin zayıf‘’ olduğu yorumunu yaptı. Merkez Bankası yıl sonu resmi enflasyon öngörüsünü revize ederek % 14.1’e yükseltmişti. Görünen o ki, Merkez Bankası resmi öngörüsünün en az 9 puan üstünde bir yıl sonu enflasyonu ile karşılaşabiliriz. Merkez Bankası’nın asli görevi olan fiyat istikrarı konusunda bundan çok uzağız. Ve enflasyon konusunda ‘’canavar’’ nitelemesini yapmaya ne yazık ki devam etmek zorundayız...

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