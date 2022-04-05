Mart ayı enflasyon sonuçları, akaryakıta bağlı ulaşım zamları nedeniyle enflasyona benzin döküldüğünü düşünmeme neden oldu. Yeni arayışlara yönelmemiz gerekiyor.

Mart ayı enflasyonu, aylık yüzde 5,46, yıllık yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Bu, 2014’ten bu yana görülen en yüksek Mart ayı enflasyonu oldu. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 9,19 artarak, yıllık yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Bu da ÜFE-Tüfe arasındaki farkın 53,83 puana yükseldiğini gösteriyor. Üretici fırsat buldukça fiyat artırarak bu farkı kapatmaya çalışacaktır. Bu da önümüzdeki dönemde de fiyat artışları olacağını ifade eder.

TÜFE artışında ana harcama kalemleri içinde yüzde 25,94’lük paya sahip gıda ve alkolsüz içecekler ile yüzde 15,49’luk paya sahip ulaştırmadaki yüksek artış, enflasyonun yüzde 41,43’ünü oluşturuyor. İşte başlıkta yer alan “Enflasyona benzin dökmek” ifadesi de buradan geliyor.

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG’a göre Mart ayı enflasyonu yüzde 11,93, yıllık ise yüzde 142,63 olarak gerçekleşti. Bu tablo söze bağlı değil, gerçeklere bağlı olarak enflasyonla mücadeleyi gerekli kılıyor. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.

Peki neler yapılabilir… Büyük kent belediyeleri, tarımsal üretim yapmayı destekleyerek, hem üretimi arttırmalılar, hem de ulaşım maliyetlerini düşürmeliler. Üretici pazarları kurarak, aracı sayılarını azaltıp, üretimin tüketiciye daha ucuza sunulmasına katkıda bulunmalılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çevresinde tarımsal üretimi artırmak için girişimlerde bulunduklarını öğreniyoruz, bu yaygınlaştırılmalı. Geçenlerde bir sohbet sırasında İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da tarıma destek için çalışmalar yaptıklarından söz etmişti.

Dostumuz Hasan Ünal, uzun yıllardır tarıma önemli hizmetlerde bulunuyor. Pekçok ürünle birlikte örneğin muz alanlarının genişlemesinde, verimliliğin iki kattan fazla artmasında öncülük yaptı. Muz rekoltesi, verdiği fidan destekleriyle 270 binden 1 milyon tona çıktı. İç pazarda muz arzını artırmakla birlikte ihracatının da tetikleyicisi oldu. Muzu, binlerce çiftçinin kazanç kapısı yaptı. Şimdi çok sayıda ürünle birlikte aynı mucizeyi mangoda planlıyor. Bütün bunlar özellikle son dönemlerde şikayet konusu olan gıda enflasyonunun frenlenmesi için yapılabilecekleri bize hatırlatıyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Macaristan’daki seçim sonrası 199 sandalyeli Meclis’te, 135 sandalye elde eden Başbakan Urban’ın partisi, ilk sırada yer aldı.