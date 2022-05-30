Enflasyona endeksli süper bononun piyasa etkisi ne olur?

Dünya borsaları yedi haftadır devam eden satış dalgası sonrası gelen sert tepki alışlarıyla toparlıyor. Kasım 2020 sonrası en iyi haftasını geçiren S&P 500 Mayıs ayındaki kayıplarının tamamını geri aldı. Avrupa ve Asya’daki gelişmiş ülkelerin çoğu ABD önderliğindeki yükselişe katılıyor.

Tüketicilerin enerji ve gıda şoklarına rağmen harcamasını azaltmaması, şirketlerin hisselerini geri almaya devam etmesi, satın-alma ve birleşme cephesinden gelen iyi haberler borsadaki yükselişi destekliyor.

Uluslararası yatırım bankaları yükselişin kalıcılığı konusunda hem fikir değil. Fed’in büyümeyi öldüreceğine inanan ayılar piyasalardaki yükselişi boğa tuzağı olarak görüyor. Bizim de içinde olduğumuz iyimser grup, büyümenin yavaşlayarak devam edeceğine ve tepki alışlarının arkasının gelebileceğine inanıyor.

Çin’in yavaşlamasının gölgesi altında kalan gelişmekte olan ülkeler ABD önderliğindeki yükselişe sınırlı oranda katılıyor. Gelişmekte olan Avrupa, Asya ve Ortadoğu Mayıs ayında %5 ile %10 arasında gerilerken, Güney Amerika borsaları pozitif ayrışıyor.

Risk iştahındaki toparlanmaya rağmen Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışıyor. Türk lirası sene başından beri %18 kayıpla en zayıf gelişmekte olan para birimi. MSCI Türkiye Mayıs ayında %10 dolar bazında kayıpla en çok değer kaybeden gelişmekte olan hisse endeksi. Eurobond ve CDS cephesinde de durumumuz parlak değil.

Yaşanan devasa dış ticaret sokuna ve kontrolden çıkan enflasyona rağmen suni olarak düşük tutulan faizler Türk lirasının zayıflamasında ve sert portföy çıkışlarında etkili oluyor. Seçime giderken genişleyici para, maliye ve gelirler politikası uygulanacağı endişesi Türk lirası, CDS ve tahvil piyasalarında dalga boyunu artırıyor.

Ankara bireysel yatırımcı için enflasyona endeksli süper bono sinyali vererek Türk lirasındaki kayıpları engellemeye çalışıyor. Ancak eyleme geçilmemesi halen üzerinde mutabakat sağlanamadığı anlamına geliyor. İhraç olması durumunda piyasa etkisinin ne olacağını kısa soru-cevaplar ile tartışmaya açalım.

Enflasyona endeksli süper bono Türk lirasının zayıflamasını durdurur mu? Anlamlı büyüklükte reel faiz verilmesi durumunda etkili olur. Faiz artışı yapmak anlamına mı gelir? Evet. Bankaların kredi faizlerinde bunun etkisini görmeye başladık.

Kur korumalı mevduat ilanında olduğu gibi Türk lirasında sert değer kazançları görür müyüz? Sanmıyoruz. Kur enflasyon ücret sarmalından ve ödemeler dengesi şokundan finansal mühendislik ile çıkılamaz. Borsa üzerinde düşürücü etkisi olur mu? Kısa vade için evet. Sektör ayrışmasına yol acar mi? Banka, otomotiv, inşaat, GYO gibi faiz artışına duyarlı hisseleri negatif etkiler.