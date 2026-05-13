Enflasyona kaç puanlık revizyon gelir?

TCMB yarın yılın ikin­ci Enflasyon Ra­poru’nu yayımla­yacak. En yakın­dan takip edilecek başlık ise enflas­yon tahminlerin­de yapılacak re­vizyon olacak. Çok büyük bir revizyon, enf­lasyonla mücadele konusun­da isteksizlik algısı yaratma riski taşırken; sınırlı bir re­vizyon ise gerçekçi bulunma­yacaktır. Bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak ise savaşın yarattığı belirsizlik ortamın­da hiç kolay olmayacak.

Petrol ve gıdadan 7 puanlık revizyon ihtiyacı

Şubat ayında yayımla­nan son raporda, bu yıl için %16’lık enflasyon hedefi ko­runurken, enflasyon tah­min orta noktası %18’e, tah­min üst sınırı ise %21’e yük­seltilmişti. Ancak yılın ilk 4 ayında kümülatif enflasyo­nun %14.6’ya ulaşmış olması dikkate alındığında, bu sevi­yelerin artık gerçekçi olma­dığı görülüyor.

%18’lik enflasyon tahmi­ni oluşturulurken TCMB, bu yıl için ortalama petrol fiya­tını 60.9 dolar, yıl sonu gıda enflasyonunu ise %19 olarak varsaymıştı. Bu varsayımla­rın daha gerçekçi seviyelere güncellenmesi gerekecektir.

Petrol fiyatı varsayımıyla başlarsak, petrol fiyatları yıl başından bu yana ortalama 86 dolar seviyesinde gerçek­leşti. Bu ortalamada yılın ilk aylarındaki düşük fiyatların da etkisi bulunuyor. Vadeli işlem fiyatlamalarına bakıl­dığında ise petrol fiyatının Eylül ayına kadar 100 dola­rın üzerinde kaldıktan son­ra yıl sonunda 90 dolar civa­rına gerilemesi bekleniyor. Bu durumda yıllık ortalama petrol fiyatı yaklaşık 92 do­lar seviyesine geliyor.

Petrol fiyatı varsayımının vadeli işlemlerle uyumlu se­viyelere çekilmesi, yaklaşık %50’lik yukarı yönlü reviz­yon anlamına gelecektir. Ha­zine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek daha önce yap­tığı açıklamalarda, petrol fiyatlarında %10’luk artışın enflasyona yaklaşık 1.1 pu­an etki yaptığını belirtmişti. Bu çerçevede yalnızca petrol kanalı üzerinden 5.5 puanlık yukarı yönlü revizyon ihti­yacı ortaya çıkıyor.

Gıda fiyatlarındaki yıl­lık artış ise geçen yıl Kasım ayında %27.4’e kadar geri­ledikten sonra yeniden yük­selişe geçmiş ve Nisan iti­barıyla %34.5’e ulaşmıştır. Yağış koşullarındaki olum­lu görünüm gibi destekle­yici unsurlar dikkate alınsa bile, yıl sonu gıda enflasyo­nu tahmininin %25’in altın­da kalması gerçekçi görün­memektedir. Bu kalemden de yaklaşık 1.5 puanlık yu­karı yönlü revizyon ihtiyacı doğabilir. Böylece petrol ve gıda kaynaklı toplam reviz­yon ihtiyacı yaklaşık 7 pua­na ulaşıyor.

Kurdan gelen etki, çıktı açığı ile dengelenebilir

TCMB son dönemde kur ar­tış hızında da sınırlı bir yük­selişe izin verdi. Önceden yıl sonunda 49-49.5 civarında ta­mamlanması beklenen dolar kuru, mevcut eğilim korunur­sa yılı 51-51.5 bandında ka­patacak gibi görünüyor. Bu­nun enflasyona etkisi ise kur geçişkenliği varsayımlarına bağlı olarak yaklaşık 1-1.5 pu­an olabilir. (TCMB buradaki revizyonun etkisini sunumla­rında TL cinsi ithalat fiyatla­rı içerisine ekliyor.) Bununla birlikte, kur patikasına ilişkin açık bir taahhüt bulunmadı­ğı için bu kanaldan yapılacak revizyon daha sınırlı da tutu­labilir.

Büyüme tarafında ise hem dış talepteki zayıflama hem de yurtiçinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacak olması nedeniyle ekonomik aktivite­de yavaşlama beklenmekte­dir. Bu durum TCMB’nin çıktı açığı tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine yol açacaktır. Çıktı açığındaki bu bozulma da enflasyon tahminleri üze­rinde aşağı yönlü etki yarata­caktır. Ancak TCMB’nin geç­miş çalışmalarında ve önceki tahmin revizyonlarında, çık­tı açığı değişimlerinin enflas­yon tahminleri üzerindeki et­kisinin görece sınırlı olduğu görülmüştü. Bu nedenle, kur kaynaklı yukarı yönlü reviz­yon ihtiyacı ile çıktı açığı kay­naklı aşağı yönlü etkinin bü­yük ölçüde birbirini dengele­mesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Önümüzdeki sene için de revizyon gerekli

Sonuç olarak, son Enflas­yon Raporu’nda %18 olarak açıklanan 2026 yılsonu enf­lasyon tahmininin %25’e, tahmin üst sınırının ise %28’e revize edilmesi bekle­nebilir. Bunun altında kala­cak bir revizyonun gerçekçi görünmesi zor olacaktır. Üs­telik %28’lik üst banda ula­şabilmek için dahi hem ma­liye politikasında hem de para politikasında ciddi bir sıkılık gerekecektir.

2026 yılı için böylesi bir revizyon sonrasında, 2027 yılı için mevcut %9’luk enf­lasyon hedefi ve tahmini ile %12’lik üst banda ulaşacak bir patika çizmek de gerçek­çi görünmeyecektir. Bu ne­denle 2027 tahmininin ve ara hedefinin yukarı revize edilmesi, buna karşılık 2028 yılı için %8’lik hedefin —bu­günden bakıldığında olduk­ça iddialı görünse de — ko­runması TCMB açısından tercih edilebilir.