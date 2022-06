Enflasyona karşı faiz silahı ne kadar etkin?

Faiz silahı derken bizden söz etmiyoruz. Bizim faiz silahımızı çoktan Merkez’in depposuna koyduk bile... Kitabe-i Sengi Mezar şiirinde Orhan Veli; “yazık oldu Süleyman efendiye” derken söz ediyordu deppodan tüfekten;

“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada / Nasırdan çektiği kadar; / Hatta çirkin yaratıldığından bile/ O kadar müteessir değildi; / Kundurası vurmadığı zamanlarda / Anmazdı ama Allah'ın adını, / Günahkâr da sayılmazdı. /Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

Mesele falan değildi öyle, / To be or not to be kendisi için; / Bir akşam uyudu; / Uyanmayıverdi. / Aldılar, götürdüler. / Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. / Duysalar öldüğünü alacaklılar / Haklarını helal ederler elbet. / Alacağına gelince... / Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.”

Tüfeğini deppoya koydular, / Esvabını başkasına verdiler. / Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, / Ne matarasında dudaklarının izi; / Öyle bir ruzigar ki, / Kendi gitti, / İsmi bile kalmadı yadigâr. / Yalnız şu beyit kaldı, / Kahve ocağında, el yazısıyla: / Ölüm Allah'ın emri, Ayrılık olmasaydı."

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez faiz arttırsa çare midir?

Ölüm Allah’ın emri de şu enflasyon olmasaydı bari. Ama var. Hem de can yakıyor. Faiz silahı deppoya kilitliyse Merkez; enflasyonla nasıl mücadele eder? Bazılarımız, faizin “nass” olduğunu unutup (!) Merkez’in faiz artırabileceğinden söz eder oldu. İyi de dünya tek hanelerde iken gıdım gıdım faiz artıradursun, bizim onar yirmişer hatta ellişer puan arttırsak dahi kuru tutamaz artık.

Arttırdığımızla mı kalırız?

Evet öyle… Zira olaylara bütüncül bakmıyoruz, bir şeyi düzeltelim derken on şeyi bozan bir ekonomi yönetimimiz var. Faiz tüfeğini deppodan çıkarsa dahi Merkez’in yapabileceği şeyler kısıtlı… Zaten sorun ekonomik kriz olmaktan çıktı, siyasi sorun halini aldı ülkemizde.

NOT

ENFLASYONUN HUYUNA SUYUNA GİTMEK

Orhan Veli; “neler yapmadık şu vatan için” der; “Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.” Şu sıra vatan, enflasyon belasıyla boğuşuyor. Daha doğrusu vatan evlatları boğuşuyor da yönetim, enflasyona bakmama kararı almış gibi…

Ya bardağın boş yarısında görüyorlar enflasyonu ya da “büyümeye baktık, enflasyonu boşladık” rahatlığındalar… Hatta bu konuda vatandaşın abarttığını söylüyor, enflasyondan şikâyet edeni de neredeyse vatan düşmanı ilan edecekler. Hâlbuki enflasyon abartıyor…

Oysa neler yapmadık şu enflasyon için; kimimiz öldük (ki bu biz oluyoruz) kimimiz de nutuk söyledik (ki bunlar da yönetenler oluyor). Hal böyle olunca enflasyonun huyuna suyuna gitmeyi seçen ekonomi yönetimi, şimdi bu canavarı, kendilerini de yutma noktasına dek beslenmesine seyirci kalacaklar gibi görünüyor.