Enflasyona, kokarcadan sonra domuz/kurt katkısı…
Bir taraftan:
Tarımda, üretimi/verimliliği/kaliteyi/karlılığı artırmanın yollarını arıyoruz…
Diğer taraftan:
Üretimi/verimliliği/kaliteyi/karlılığı azaltan gerçekleşmelere seyirci kalıyoruz…
***
Örneğin:
Zararlıların yayılımının, çeşidinin ve sayısının artmasını izliyoruz…
***
Mesela: Kahverengi kokarca…
Üstelik, 2017’den buyana mücadele kapsamında(!)
***
Bilimsel olarak yaşanmaması gereken yaşandı:
Mücadele ettikçe yayılımı hızlandı (!)
Sayısı ve zararı arttı…
***
Sonuca bakınca, hastalığımız, bu alanda da açığa çıkardık…
Yani:
Bu alanda da, “mücadele ediyoruz/etmeliyiz” deyip, lafta bıraktık…
***
Dahası…
Mücadele eden çiftçiler, mücadele ettiklerini sanıp, çok daha zararlısını yaptı…
Yoğun ilaçla, ürünlerin ve toprağın sağlıksızlığını, keseninin de bereketsizliğini artırdı…
VELHASIL
Et/süt arzının tedirgin edici boyutlarda azaldığına şahitlik ediyoruz…
Talebi, ithalatla karşılayabildiğimizi, fiyatların hızla arttığını daha da sıkıntılısı üreticinin üretimden uzaklaştığını da görüyoruz…
***
Son dönemde:
Artan domuz/kurt popülasyonunun ve saldırılarının, sürülere ciddi zararlar verdiğini duyuyoruz…
Bu saldırıların, zaten az olan çoban sayısını, daha da azaltacak bir “katalizör” olduğunu/ olacağını da, çıkan yüksek sesten anlıyoruz…
Hayvan arzında daha da düşüş sağlayacak bu sorunun çözümü için ne yapıldığının/yapılacağının bilinmemesinin sektörde sıkıntıları arttırdığını da, sektör temsilcilerinden dinliyoruz…
***
2017’de kokarca için uyarmıştık;
Bugün gıda arzına verdiği zarar, bazı ürünlerde yüzde 10’ları da aşmış durumda…
Bugün de şehir merkezlerine kadar inen domuz/kurt sürüleri ve sayısındaki/saldırılarındaki artış için uyaralım…
