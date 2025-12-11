Enflasyona, kokarcadan sonra domuz/kurt katkısı…

Bir taraftan:

Tarımda, üretimi/verimliliği/kali­teyi/karlılığı artırmanın yollarını arıyo­ruz…

Diğer taraftan:

Üretimi/verimliliği/kaliteyi/karlılığı azaltan gerçekleşmelere seyirci kalıyoruz…

***

Örneğin:

Zararlıların yayılımının, çeşidinin ve sayısının artmasını izliyoruz…

***

Mesela: Kahverengi kokarca…

Üstelik, 2017’den buyana mücadele kapsa­mında(!)

***

Bilimsel olarak yaşanmaması gereken ya­şandı:

Mücadele ettikçe yayılımı hızlandı (!)

Sayısı ve zararı arttı…

***

Sonuca bakınca, hastalığımız, bu alanda da açığa çıkardık…

Yani:

Bu alanda da, “mücadele ediyoruz/etmeli­yiz” deyip, lafta bıraktık…

***

Dahası…

Mücadele eden çiftçiler, mücadele ettikle­rini sanıp, çok daha zararlısını yaptı…

Yoğun ilaçla, ürünlerin ve toprağın sağlık­sızlığını, keseninin de bereketsizliğini artırdı…

VELHASIL

Et/süt arzının tedirgin edici boyutlarda azaldığına şahitlik ediyoruz…

Talebi, ithalatla karşılayabildiğimizi, fiyat­ların hızla arttığını daha da sıkıntılısı üretici­nin üretimden uzaklaştığını da görüyoruz…

***

Son dönemde:

Artan domuz/kurt popülasyonunun ve saldırılarının, sürülere ciddi zararlar ver­diğini duyuyoruz…

Bu saldırıların, zaten az olan çoban sayısı­nı, daha da azaltacak bir “katalizör” olduğunu/ olacağını da, çıkan yüksek sesten anlıyoruz…

Hayvan arzında daha da düşüş sağlayacak bu sorunun çözümü için ne yapıldığının/yapılaca­ğının bilinmemesinin sektörde sıkıntıları art­tırdığını da, sektör temsilcilerinden dinliyoruz…

***

2017’de kokarca için uyarmıştık;

Bugün gıda arzına verdiği zarar, bazı ürün­lerde yüzde 10’ları da aşmış durumda…

Bugün de şehir merkezlerine kadar inen domuz/kurt sürüleri ve sayısındaki/saldı­rılarındaki artış için uyaralım…