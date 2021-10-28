Enflasyona öncelik veren adımlar gerek...

“Anadolu’nun Nabzı 2021/3. Çeyrek Anketi” dövizdeki tüm dalgalanmalara ve ekonomideki olumsuz gidişata rağmen iş insanlarının üretim ve yatırım iştahlarının yerinde olduğunu gösteriyor.

Gazeteniz DÜNYA’nın düzenlediği ‘’Anadolu’nun Nabzı‘’ anketimizin 2021 yılı 3. çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirme yapan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, yurdun çeşitli bölgelerinden 70 iş insanıyla İzmir’de gerçekleştirdikleri toplantıda enflasyon-faiz ve döviz kuru sarmalındaki iş dünyasının hammadde ve tedarik zincirinde aksamalar yaşadıkları tespitini yaptıklarını belirtti. Turan, “Ekonomide enflasyonu önceliklendiren kararlar alınması” önerisinde birleştiklerini açıkladı.

Gazetemiz il temsilciliklerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği anket 44 ilde 304 iş insanıyla yüz yüze görüşülerek yapıldı. SAM Araştırma’nın analizleri raporlaştırılan anketin sonuçlarını ana başlıkları ile paylaşmak istiyorum:

-Ankete katılanların şirketleri, pandeminin yaşandığı ilk üç çeyrekte “Yüzde 42.4 büyüdü.”

- ‘’Bu yılın son çeyreğinde yatırım yapacak mısınız?‘’ sorusuna % 54.6’sı ‘’hayır’’ demesine karşılık, yüzde 45.4 gibi yüksek oran ‘’evet’’ cevabı vererek sanayi sektöründe canlılığın süreceği müjdesini veriyor. Bu yatırımların yüzde 50.7’sinin yeni yatırım, 47.8’nin kapasite artırımı için tevsii yatırımı olacak

-Yatırımın yeni türleri arasında Ar-Ge, dijitalleşme, sürdürülebilirlik öne çıkıyor.

-‘’Verimlilik ve kârlılığı artırmak için neler yapmayı düşünüyorsunuz?‘’ sorusuna verilen yanıtlar içinde en yüksek oran ‘yüzde 58.2 ile maliyet azaltma’ olarak karşımıza çıkıyor.

-Piyasanın en önemli sorununda hammadde fiyat artışları ilk sırada büyük farkla yer alıyor.

-Türkiye ekonomisi sorunları listesinde yüzde 55.3 ile enflasyon ve girdi maliyetlerinde artış, yüzde 54.6 ile yüksek faiz/finansmana ulaşım zorluğu yer alıyor.

Ezcümle, sonuçlar, girişim dünyasının üretim ve yatırım iştahlarının sürdüğünü gösteriyor.

Türkiye girişimcisinin onca ekonomik darbeye karşılık, bu yürekli ve aşırı iyimserliğinin koca bir ‘’BRAVO‘’ gerektirdiğini düşünüyorum.

GÜNÜN NOTU:

Cumhurbaşkanlığı 2022 Programı‘nda yer alan KKTC ve Doğu Akdeniz sularında petrol arama eylemleri bölgede tansiyonu dönem dönem artıracak gibi….