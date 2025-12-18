Enflasyonda 10’lu oranlar, ucuz “Çin malları”/“gıda ithalatı” ile gelebilir; ama…

Sahadakilerin isteği:

“Enflasyonla mücadele edilmeli”

Sahadakilerin hissi:

“Enflasyonla mücadele edecek alanlar ile mücadele ediyoruz gibi…”

★★★

Petrol fiyatlarının 60 dolar civarında kal­ması;

Tüm dünyada hububat, bakliyat başta ol­mak üzere, gıda üretimindeki rekor artış;

Bu nedenle yaşanan fiyat düşüşleri;

Makineden giyime birçok alanda, (üre­tim planlamalarımızı da olumsuz etkile­yen) Çin’in ucuz mallarının serbestçe do­laşımı;

Doların reel olarak değer kaybı (vb) saye­sinde…

2026 enflasyonu 10’lu oranları da gö­rebilir…

★★★

Soru:

Bu oranlar ne kadar sürdürülebilir?

★★★

Sürdürülebilir fiyat istikrarı:

Arz ayağını güçlendirecek/güçlendiren adımların ardından, talep ayağının da onu takip etmesiyle mümkün olabiliyor…

★★★

Refahın, “tüketimle büyüyerek” değil, “üretimle kalkınarak” geleceğini, dene­yimlerimiz, yaşadıklarımız özetliyor…

VELHASIL

“Ucuz mal” ithalatı, düşük enerji fiyatla­rı, küresel para arzı gibi “yüksek enflasyo­nu” geçiştiren/geciktiren araçların:

Orta ve uzun vadede, “daha yüksek enf­lasyonun” kaynağı haline geldiğini, hepi­miz gördük, yaşadık…

★★★

Üreticimizi de, ayakta ve hayatta kalması için, “verimliliği temel alarak” dönüşümden geçmesi zorunluluğuyla baş başa bıraktık…

★★★

Ya;

“Akılcı davranmalıydı”, “Verimliliği baş­ta düşünmeliydi”, “Fizibiliteyi iyi yapma­lıydı” gibi cümlelerle, kalan üreticilerimi­zi de, Çin başta olmak üzere gelişmişlerin haksız rekabetine karşı yalnız bırakıp, “ya­bancının ürünleri” ile arz/talep/fiyat dengesini sağlayacağız…

Ve mevcut sorunları büyütüp/kronik­leştireceğiz…

Ya da…