Enflasyonda 10’lu oranlar, ucuz “Çin malları”/“gıda ithalatı” ile gelebilir; ama…
Sahadakilerin isteği:
“Enflasyonla mücadele edilmeli”
Sahadakilerin hissi:
“Enflasyonla mücadele edecek alanlar ile mücadele ediyoruz gibi…”
★★★
Petrol fiyatlarının 60 dolar civarında kalması;
Tüm dünyada hububat, bakliyat başta olmak üzere, gıda üretimindeki rekor artış;
Bu nedenle yaşanan fiyat düşüşleri;
Makineden giyime birçok alanda, (üretim planlamalarımızı da olumsuz etkileyen) Çin’in ucuz mallarının serbestçe dolaşımı;
Doların reel olarak değer kaybı (vb) sayesinde…
2026 enflasyonu 10’lu oranları da görebilir…
★★★
Soru:
Bu oranlar ne kadar sürdürülebilir?
★★★
Sürdürülebilir fiyat istikrarı:
Arz ayağını güçlendirecek/güçlendiren adımların ardından, talep ayağının da onu takip etmesiyle mümkün olabiliyor…
★★★
Refahın, “tüketimle büyüyerek” değil, “üretimle kalkınarak” geleceğini, deneyimlerimiz, yaşadıklarımız özetliyor…
VELHASIL
“Ucuz mal” ithalatı, düşük enerji fiyatları, küresel para arzı gibi “yüksek enflasyonu” geçiştiren/geciktiren araçların:
Orta ve uzun vadede, “daha yüksek enflasyonun” kaynağı haline geldiğini, hepimiz gördük, yaşadık…
★★★
Üreticimizi de, ayakta ve hayatta kalması için, “verimliliği temel alarak” dönüşümden geçmesi zorunluluğuyla baş başa bıraktık…
★★★
Ya;
“Akılcı davranmalıydı”, “Verimliliği başta düşünmeliydi”, “Fizibiliteyi iyi yapmalıydı” gibi cümlelerle, kalan üreticilerimizi de, Çin başta olmak üzere gelişmişlerin haksız rekabetine karşı yalnız bırakıp, “yabancının ürünleri” ile arz/talep/fiyat dengesini sağlayacağız…
Ve mevcut sorunları büyütüp/kronikleştireceğiz…
Ya da…
|Borsa
|11.286,81
|-0,55 %
|Dolar
|42,7068
|-0,03 %
|Euro
|50,1743
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1740
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.966,84
|0,06 %
|Altın (ONS)
|4.344,51
|0,07 %
|Brent
|60,3400
|0,25 %