  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Osman AROLAT
  4. Enflasyonda dalyaya az kaldı…

Enflasyonda dalyaya az kaldı…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Eylül ayı enflasyonu, yüzde 3,08 artışla yıllık enflasyonu %83’e çıkardı. Enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekenler konusunda yorum alanı çok ama çok azaldı…

Eylül ayında enflasyon aylık %3,08, yıllık da %83,46 oldu. Türkiye’nin “dalya” demesi için çok az kaldığı bir döneme girildi. Bir başka alarm veren gösterge de üretici fiyat endeksinin %151 olarak gerçekleşmesi oldu. Bu veriler enflasyonun artık “kemikleşmiş” bir özellik kazandığını söylüyor.

Eylül ayında 12 harcama grubunun tümünde aylık bazda artış yaşanması ender görülen bir durum. Bu enflasyonun artık yapısal öğelerle hareket ettiğinin bir ölçüsü.   

Yıllık bazda 8 harcama grubunun tamamı yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Bu gruplar sırasıyla yüzde 117,66 ile ulaştırma, yüzde 93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 89,88 ile ev eşyası, yüzde 84,67 ile konut, yüzde 82,48 ile alkollü içecekler-tütün, yüzde 81,34 ile lokanta ve oteller, yüzde 74,06 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 60,84 ile sağlık olarak sıralanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dünkü Katılım Finansman Strateji Belgeleri toplantısında ”Enflasyonun normalleşmesinin üstesinden gelerek ‘Türk Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” demesi, yılbaşından sonra baz etkisiyle enflasyonun düşeceği inancında olması, enflasyonun yapısal öğelerini ve dolar kuru etkisini sınırlı olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Görülen o ki, gelecek yılın ilk çeyreğinde sınırlı düşüş gösterse de, enflasyon tartışmaları gündemden düşmeyecek. Dar gelirlilerin, pahalılık yakınması devam edecek. İş dünyası yüksek enflasyonla yakın dönemi görme yetisini tümüyle yitirdi.

ABD %8, Euro Bölgesi %9 enflasyonla “resesyon korkusu” yaşarken, üç haneli “dalya” düzeyine ulaşması için çok az kalan bir ülkenin, enflasyonunu düşürmesi için yapılması gerekenler konusunda yorum alanı çok ama çok azaldı…

GÜNÜN SÖZÜ:

Enflasyonun indirilmesi hedefinden vazgeçilmesi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşüşüne hazır olmamızı gerektiriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dünya ticareti neler söylüyor? 03 Ekim 2022
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu-yönetmeni 30 Eylül 2022
Yeşil dönüşüm bugün, yarın geç olacak… 29 Eylül 2022
Seçim kampanyaları gençlikle başladı 28 Eylül 2022
Silverline’dan genç mezunlara açık destek içeren mektup… 27 Eylül 2022
Türk tatları 26 Eylül 2022
Abdi İpekçi: Basına çağdaş değerler katan yazar 23 Eylül 2022
İran’da yayılan özgürlük eylemleri… 22 Eylül 2022
Enerji, gıda, iklim, su… 21 Eylül 2022
Sağlık kuruluşlarında ruhsat pazarı sorunu 20 Eylül 2022