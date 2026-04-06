Enflasyonda düşüş durdu. Ne yapılabilir?

Mart ayında tüketici fiyat en­deksi (TÜFE) TÜİK’e göre yüzde 1,9 arttı. Geçen yılın mart ayında artış yüzde 2,5 olduğundan yıllık enflasyon az da olsa yüzde 31,5’ten yüzde 30,9’a geriledi. An­cak dezenflasyonun diğer ifadeyle enflasyon oranında düşüşün bun­dan böyle devam edip etmeyeceği, ederse de düşüşün dura kalka mı yoksa sistematik ve nispeten hız­lı bir tempoyla mı gerçekleşeceği sorgulanır hale geldi.

Geçen yılın kasımdan bu yana yıllık enflasyon oranı yüzde 30,7 ile yüzde 31,1 arasında gidip geldi. 5 aydır yüz­de 30 seviyesinin altına inemeyen bir enflasyon gerçeği ile karşı karşıyayız. Mart ayında savaş çıkmayıp yakıt fi­yatlarında artış yüzde 4,5 yerine yüz­de 2,3 ile sınırlı kaysaydı yıllık TÜ­FE artışı ne olurdu diye baktım. Aylık artış yüzde 1,9 yerine yüzde 1,5 yıllık artış da yüzde 30,9 yerine yüzde 30,5 oluyor. Yani dezenflasyonun durakla­masından savaş sorumlu değil. Ama bundan sonra olacak gibi duruyor.

Kim sorumlu?

Öyle ise kim sorumlu? Bu soruya makro iktisat camiasında verilen ya­nıtlar muhtelif. Kimi meslektaş TC­MB’nin faizi yeterince yüksek tut­madığını, indirimlerde gevşek dav­randığını, bunun da gerek talep gerek beklenti kanalından dezenflasyon sü­recini olumsuz etkilediğini savunu­yor. Kimi meslektaş ise TCMB’nin ye­terince “şahin” davranmadığı fikrine kısmen katılsa da maliye politikası­nın yetirince sıkı tutulmamasını baş sorumlu olarak görüyor. Bu durumda enflasyon beklentileri de izlenen po­litikalara olan güvensizlik yüzünden TCMB’nin hedeflerinin çok üzerinde kalıyor.

Enflasyonla mücadelede bir diğer silah olan gelir politikası ise netame­li bir konu. Hükümetin kontrolünde iki gelir var: Memur maaşları ve as­gari ücret. Türkiye’de gelenek me­mur maaşlarına ve asgari ücrete zam oranını geçmiş enflasyona endeks­lemek: Bu da dezenflasyonda katılık yaratıyor. Ama kimse TCMB’nin he­define endekslenmesini savunmuyor ya da savunamıyor. Bir istisna hariç! Çiğdem Toker’in yazdığına göre ön­de gelen makro iktisatçılarımızdan ve 2023’ten beri TCMB Başkan Yardım­cılığı görevini sürdüren Cevdet Akçay geçen hafta Robert Kolej Mezunlar Derneği’nde verdiği konferansta “As­gari ücreti yüksek bir yere çekeyim, en azından işçi kurtulsun’ demek dün­yanın en kötü fikri” demiş.

Ne yapılabilir?

“Hocam, kim sorumlu sorusana ve­rilen yanıtları güzel özetlemişsin ama senin görüşün nedir” diye sorabilirsi­niz. Yanıtıma geçmeden önce gardımı alayım. Yaşadığımız enflasyon farklı kanallardan besleniyor. Farklı beslen­me kaynaklarının her biri enflasyon­da artışı ne ölçüde etkiliyor bilmiyo­rum. Ama kaynaklar hakkında ve bu kaynakları kurutmak için gereken po­litika araçları hakkında fikirlerim var.

Şöyle bir yaklaşım izleyebiliriz: Ya­şamakta olduğumuz enflasyonun ne ölçüde talep, ne ölçüde maliyet, ne öl­çüde beklentiler kanalından kendini besleyen bir enflasyon olduğu hakkın­da kanaat beyan ettikten sonra her bir tür için hangi politika araçlarını kul­lanmak gerekir tartışabiliriz. Bizim enflasyon bana göre bu üç kanaldan besleniyor. Zorluk da burada. Enflas­yonun yükseliş döneminde yani nega­tif reel faiz döneminde büyük ölçüde talep baskısı vardı. Negatif reel faizin körüklediği döviz kuru artışı da mali­yetleri artırıyordu. Haliyle beklenti­ler büyük ölçüde bozulmuş firmalar fiyat artışı yarışına girmişti. Günü­müzde yaygın bir talep baskısının enflasyonu körüklediği kanaatinde değilim. Bazı nişlerde, örneğin lo­kanta konaklama gibi bazı hizmet­lerde orta üst ve yüksek gelirli ke­simden kaynaklı talep etkili oluyor sanırım.

Ama bu baskıyı faizi daha yüksek tutarak gidermezsiniz. Maaşlara ve asgari ücrete enflasyon hedefi ile uyumlu zam politikasını da enflas­yon seviyesi ile hedef arasında en az 10 yüzde puan fark olduğunda hiç­bir hükümet uygulayamaz. Enflasyon tek hane, hedef ile mevcut seviye farkı 3-4 yüzde puan ve politikalara yüksek güven olsaydı bu olabilirdi. Sonuçta belli kesimlerdeki talep baskısını an­cak gelir vergisi kaçağının her türü­nü önleyerek, yasa dışı kazançları ve tepedeki kamu maaşlarını budayarak bir ölçüde giderebilirsiniz.

Maliyet baskısının ithal mal yani döviz kuru kaynaklı kısmı TL’nin de­ğerlenme süreci ile birlikte adım adım sıfırlandı. Bu dönemde değerlenme dezenflasyona önemli katkı yapmış­tı. Ama artık yapmıyor. Geçin yılın ilk yarısında TÜFE bazlı reel kurda sınır­lı bir düşüş yaşanmıştı. Ama ardından tekrar yükseliş oldu. YI-ÜFE bazlı re­el kur ise son iki yıldır 2025=100 ci­varında hafif dalgalanıyor. Kısacası, TL’yi daha da değerlendirerek enflas­yonu aşağıya çekmek artık mümkün değil. TCMB sadece döviz kuru dola­yısıyla enflasyon şahlanmasın diye gerektiğinde döviz satarak reel kuru mevcut düzeyinde tutmaya çalışıyor.

Bir de yapısal sorunlar var. TÜFE artışına en yüksek katkıyı yapan gıda fiyat artışını ne faiz yükselterek, ne kredi kısıtlaması yaparak kontrol al­tına alamazsınız. Bütçe açığını azalt­mak da bir işe yaramaz. Verim artışı odaklı kapsamlı ve uzun soluklu bir tarım reformu gerekir. Böyle bir re­forma girişir, vergi geliri artışların­dan ve kamu harcamalarında yapıla­cak esaslı tasarruflardan elde edile­cek kaynakların bir kısmını reformun sonuçları alınıncaya kadar hem refor­mun bedelleri hem de fiyat destekleri için kullanabilirsiniz.