Enflasyonda hedef aşımı, 2026’da emekli olacaklara yaradı (!)
Çalışma hayatını yorumlayan uzmanlar…
Haziran ayından itibaren yazmaya başlamışlardı:
“2026’da emekli olanlara, 2025’e göre yüzde 15-20 civarında daha az aylık bağlanacak…”
***
2008 yılının Ekim ayında yürürlüğe giren kanun ile:
Emekli aylığında hesaplama yöntemi değiştirilmişti…
***
O gün itiraz edilmedi…
Enflasyon oranı düşük olduğu için:
Emekli aylıklarındaki düşüş, 2020 yılına kadar da fazla hissedilmedi…
***
Örneğin:
Emeklilik dilekçesini 2023 veya 2024 yılında verenlerin “aylık bağlanma oranları” arasında ortaya çıkan fark, 2023’te emekli olanların lehine yüzde 12’ydi…
Ve yine fazla önemsenmemişti…
***
Aynı formülle:
Emeklilik dilekçesini 2024’te verenlerin, 2025’e göre (yüksek enflasyon oranı nedeniyle) yüzde 30-31 arasında daha yüksek emeklilik aylığı alacağı hesaplanınca…
Çarşı karışmıştı!
VELHASIL
2008 yılında yapılan hesaplama değişikliği nedeniyle emekli aylıklarında düşüş olacağı biliniyordu…
***
Milletvekili gibi kısa dönem çalışarak “yüksek emekli aylığı” almaya hak kazananların varlığı;
Ödediği prim ve çalıştığı gün sayısı farklılığına rağmen, bağlanan aylıklarda fark aralığının daralması;
Ve tabi ki resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki makasın açılması gibi gerçekleşmeler…
Emeklilerin ve emeklilik hayali ile çalışanların tepkisini daha da artırdı…
***
2026 mı?
Merkez Bankası’nın 2025 enflasyon hedefi tutsaydı, 2026’da emekli olanlara, 2025’te emekli olanlara göre yüzde 15- 20 aralığında daha az aylık bağlanacaktı…
Hedef tutmayınca, aylık bağlama oranındaki azalma yüzde 2 civarında kalacak…
***
(Bu farkın, emeklimize, ne kadar fayda sağlayacağı, farklı bir yazı konusu…)
(“Enflasyon olmasaydı, yüzde 15’lik kesinti olsaydı” diyenlerin çoğunluğu oluşturması da farklı bir yazı konusu)
***
(2026 itibariyle emekli olacaklara diğer olumlu haber ise: Kıdem tazminatında tavan yüzde 20 oranında artacak…)
