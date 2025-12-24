Enflasyonda hedef aşımı, 2026’da emekli olacaklara yaradı (!)

Çalışma hayatını yorumlayan uzmanlar…

Haziran ayından itibaren yazmaya başlamışlardı:

“2026’da emekli olanlara, 2025’e göre yüzde 15-20 civarında daha az aylık bağ­lanacak…”

***

2008 yılının Ekim ayında yürürlüğe gi­ren kanun ile:

Emekli aylığında hesaplama yöntemi de­ğiştirilmişti…

***

O gün itiraz edilmedi…

Enflasyon oranı düşük olduğu için:

Emekli aylıklarındaki düşüş, 2020 yılına kadar da fazla hissedilmedi…

***

Örneğin:

Emeklilik dilekçesini 2023 veya 2024 yı­lında verenlerin “aylık bağlanma oranları” arasında ortaya çıkan fark, 2023’te emekli olanların lehine yüzde 12’ydi…

Ve yine fazla önemsenmemişti…

***

Aynı formülle:

Emeklilik dilekçesini 2024’te verenle­rin, 2025’e göre (yüksek enflasyon oranı nedeniyle) yüzde 30-31 arasında daha yük­sek emeklilik aylığı alacağı hesaplanınca…

Çarşı karışmıştı!

VELHASIL

2008 yılında yapılan hesaplama değişik­liği nedeniyle emekli aylıklarında düşüş olacağı biliniyordu…

***

Milletvekili gibi kısa dönem çalışarak “yüksek emekli aylığı” almaya hak kaza­nanların varlığı;

Ödediği prim ve çalıştığı gün sayısı farklılığına rağmen, bağlanan aylıklarda fark aralığının daralması;

Ve tabi ki resmi enflasyon ile hissedi­len enflasyon arasındaki makasın açıl­ması gibi gerçekleşmeler…

Emeklilerin ve emeklilik hayali ile çalı­şanların tepkisini daha da artırdı…

***

2026 mı?

Merkez Bankası’nın 2025 enflasyon he­defi tutsaydı, 2026’da emekli olanlara, 2025’te emekli olanlara göre yüzde 15- 20 aralığında daha az aylık bağlanacak­tı…

Hedef tutmayınca, aylık bağlama ora­nındaki azalma yüzde 2 civarında kala­cak…

***

(Bu farkın, emeklimize, ne kadar fayda sağlayacağı, farklı bir yazı konusu…)

(“Enflasyon olmasaydı, yüzde 15’lik ke­sinti olsaydı” diyenlerin çoğunluğu oluş­turması da farklı bir yazı konusu)

***

(2026 itibariyle emekli olacaklara di­ğer olumlu haber ise: Kıdem tazminatında tavan yüzde 20 oranında artacak…)