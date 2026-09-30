Enflasyonda hikaye değişti

Yılın son çeyreğine giriyoruz. Günde­me her gün olumsuz bir haber akışı daha ekle­niyor. Bu yıla girerken küresel ekonominin ana hikâyesi dezenf­lasyon ve faiz indirim­leriydi. Eylül ayını ge­ride bırakırken tablo oldukça farklı. Fed eylül top­lantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75- 4,00 aralığına yükseltti. Av­rupa Merkez Bankası da aynı ay 25 baz puanlık artış yaptı. Uzun yıllar negatif ya da sıfıra yakın faiz politikasıyla özdeş­leşen Japonya da politika fa­izini yüzde 1’den yüzde 1,25’e çıkararak 31 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde yayım­lanan OECD Ekonomik Görü­nüm Ara Raporu da tam olarak bu değişime dikkat çekiyor. Rapor, küresel ekonominin peş peşe gelen şoklara kar­şı beklenenden daha direnç­li kalmayı başardığını, ancak büyüme hızının yavaşladığını da vurguluyor. OECD, küresel büyümenin 2026’da yüzde 2,9, 2027’de ise yüzde 3,0 olması­nı bekliyor. Asıl dikkat çekici nokta, büyümedeki bu yavaş­lamaya rağmen enflasyonun yeniden yükselmesi. G20 ül­kelerinde ortalama enflasyo­nun 2025’teki yüzde 3,4 sevi­yesinden 2026’da yüzde 4,1’e, gelişmiş G20 ülkelerinde ise yüzde 2,5’ten yüzde 3,2’ye çı­kacağı öngörülüyor.

Enflasyon dört kanaldan geliyor . . .

İlki elbette enerji kanalı. Or­ta Doğu’daki savaş petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dal­galanmaları tetiklerken, üre­tim ve taşımacılıktaki aksa­malar da maliyetleri artırıyor. OECD’nin eylül tahminlerinde Brent petrolün yılın son çeyre­ğinde ortalama 105 dolar/varil olacağı varsayımı yer alıyor.

Rapora göre enflasyonda ikinci risk unsuru ise gıda fi­yatları. Son aylarda özellik­le buğday ve mısır fiyatların­da belirgin bir yükseliş gö­rülüyor. Aşırı hava koşulları tarımsal üretimi tehdit eder­ken, Karadeniz’den tahıl ar­zındaki aksamalar da fiyat­lar üzerinde baskı yaratıyor. OECD’nin kullandığı vadeli fi­yatlara göre küresel gıda em­tia fiyatlarının 2027’nin ikinci çeyreğinde, 2026’nın üçüncü çeyreğinin yaklaşık % 11 üze­rine çıkması bekleniyor. Üs­telik güçlü bir El Niño ihtimali ve gübre arzında yaşanabile­cek yeni aksamalar, önümüz­deki dönemde gıda enflasyonu açısından ilave riskler oluştu­ruyor.

Enflasyonda bir başka ka­nal ise küresel ticaret. Tarife­ler ve ihracat kısıtlamaları ar­tık yalnızca ülkeler arasındaki ticaret savaşının araçları de­ğil; aynı zamanda şirketlerin üretim maliyetlerini ve teda­rik zincirlerini etkileyen yeni bir enflasyon kanalı. Özellikle ABD’de yüksek enerji maliyet­lerinin üzerine tarifelerin ya­rattığı maliyet baskısı da ek­leniyor.

Dördüncü kanal ise diğerle­rinden biraz farklı: ekonomi­yi destekleyen yatırım talebi. Yapay zekâ yatırımları, enerji şokuna rağmen küresel büyü­menin dirençli kalmasına kat­kı sağlıyor. Veri merkezleri ve teknoloji ekipmanlarına yapı­lan yatırımlar ABD, Kanada ve Avustralya’da büyümeyi des­teklerken, artan teknoloji tale­bi Kore ve Japonya’nın ihracat rakamlarını da güçlendiriyor. Çin de bu teknoloji hareketin­den faydalanıyor. Ancak güçlü yatırım talebinin bir başka so­nucu olabileceği de düşünül­meli. Enerji arzının baskı al­tında olduğu ve ticaret kısıt­larının maliyetleri artırdığı bir ortamda bu talep, büyüme­yi desteklerken fiyat baskıla­rının daha uzun sürmesine de yol açabilir. Bu da merkez ban­kalarının enflasyonla müca­delesini zorlaştırabilir.

Türkiye için ne anlama geliyor?

Türkiye açısından küresel enflasyon dalgasının etkisi çok kritik. Türkiye enerji itha­latçısı bir ekonomi. Dolayısıy­la yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları yalnızca enflasyonu değil, ithalat faturasını ve ca­ri dengeyi de etkiliyor. Üstelik yükselen gıda ve gübre mali­yetleri ikinci bir maliyet kana­lı da oluşturuyor. TCMB eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu; ancak enerji fiyatlarının, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enflas­yon görünümü açısından yu­karı yönlü risk oluşturduğu­na da dikkat çekti. OECD ise Türkiye’de dezenflasyonun devam etmesini beklemekle birlikte enerji ve gübre mali­yetlerini sürecin karşısındaki önemli risklerden biri olarak gösteriyor.

Türkiye açısından bir baş­ka kanal da küresel faizler. Fed ve ECB’nin eylülde faiz artır­ması, dış finansman koşulla­rının yakın dönemde sıkı ka­labileceğine işaret ediyor. Bu durum, gelişmekte olan eko­nomilerin borçlanma mali­yetlerini etkileyecek bir un­sur. Böylece küresel enflasyon baskısı Türkiye’ye yalnızca enerji ve gıda fiyatları üze­rinden değil, dış finansmanın maliyeti üzerinden de yansı­yabilir.

Bu yılın başında merkez bankalarının faizleri ne kadar hızlı indireceğini tartışırken, şimdi bu soru şu şekli aldı: Ye­ni maliyet baskıları karşısın­da enflasyondaki düşüş ne ka­dar kalıcı olacak?