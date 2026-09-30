Enflasyonda hikaye değişti
Yılın son çeyreğine giriyoruz. Gündeme her gün olumsuz bir haber akışı daha ekleniyor. Bu yıla girerken küresel ekonominin ana hikâyesi dezenflasyon ve faiz indirimleriydi. Eylül ayını geride bırakırken tablo oldukça farklı. Fed eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75- 4,00 aralığına yükseltti. Avrupa Merkez Bankası da aynı ay 25 baz puanlık artış yaptı. Uzun yıllar negatif ya da sıfıra yakın faiz politikasıyla özdeşleşen Japonya da politika faizini yüzde 1’den yüzde 1,25’e çıkararak 31 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan OECD Ekonomik Görünüm Ara Raporu da tam olarak bu değişime dikkat çekiyor. Rapor, küresel ekonominin peş peşe gelen şoklara karşı beklenenden daha dirençli kalmayı başardığını, ancak büyüme hızının yavaşladığını da vurguluyor. OECD, küresel büyümenin 2026’da yüzde 2,9, 2027’de ise yüzde 3,0 olmasını bekliyor. Asıl dikkat çekici nokta, büyümedeki bu yavaşlamaya rağmen enflasyonun yeniden yükselmesi. G20 ülkelerinde ortalama enflasyonun 2025’teki yüzde 3,4 seviyesinden 2026’da yüzde 4,1’e, gelişmiş G20 ülkelerinde ise yüzde 2,5’ten yüzde 3,2’ye çıkacağı öngörülüyor.
Enflasyon dört kanaldan geliyor . . .
İlki elbette enerji kanalı. Orta Doğu’daki savaş petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanmaları tetiklerken, üretim ve taşımacılıktaki aksamalar da maliyetleri artırıyor. OECD’nin eylül tahminlerinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde ortalama 105 dolar/varil olacağı varsayımı yer alıyor.
Rapora göre enflasyonda ikinci risk unsuru ise gıda fiyatları. Son aylarda özellikle buğday ve mısır fiyatlarında belirgin bir yükseliş görülüyor. Aşırı hava koşulları tarımsal üretimi tehdit ederken, Karadeniz’den tahıl arzındaki aksamalar da fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. OECD’nin kullandığı vadeli fiyatlara göre küresel gıda emtia fiyatlarının 2027’nin ikinci çeyreğinde, 2026’nın üçüncü çeyreğinin yaklaşık % 11 üzerine çıkması bekleniyor. Üstelik güçlü bir El Niño ihtimali ve gübre arzında yaşanabilecek yeni aksamalar, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu açısından ilave riskler oluşturuyor.
Enflasyonda bir başka kanal ise küresel ticaret. Tarifeler ve ihracat kısıtlamaları artık yalnızca ülkeler arasındaki ticaret savaşının araçları değil; aynı zamanda şirketlerin üretim maliyetlerini ve tedarik zincirlerini etkileyen yeni bir enflasyon kanalı. Özellikle ABD’de yüksek enerji maliyetlerinin üzerine tarifelerin yarattığı maliyet baskısı da ekleniyor.
Dördüncü kanal ise diğerlerinden biraz farklı: ekonomiyi destekleyen yatırım talebi. Yapay zekâ yatırımları, enerji şokuna rağmen küresel büyümenin dirençli kalmasına katkı sağlıyor. Veri merkezleri ve teknoloji ekipmanlarına yapılan yatırımlar ABD, Kanada ve Avustralya’da büyümeyi desteklerken, artan teknoloji talebi Kore ve Japonya’nın ihracat rakamlarını da güçlendiriyor. Çin de bu teknoloji hareketinden faydalanıyor. Ancak güçlü yatırım talebinin bir başka sonucu olabileceği de düşünülmeli. Enerji arzının baskı altında olduğu ve ticaret kısıtlarının maliyetleri artırdığı bir ortamda bu talep, büyümeyi desteklerken fiyat baskılarının daha uzun sürmesine de yol açabilir. Bu da merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir.
Türkiye için ne anlama geliyor?
Türkiye açısından küresel enflasyon dalgasının etkisi çok kritik. Türkiye enerji ithalatçısı bir ekonomi. Dolayısıyla yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları yalnızca enflasyonu değil, ithalat faturasını ve cari dengeyi de etkiliyor. Üstelik yükselen gıda ve gübre maliyetleri ikinci bir maliyet kanalı da oluşturuyor. TCMB eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu; ancak enerji fiyatlarının, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna da dikkat çekti. OECD ise Türkiye’de dezenflasyonun devam etmesini beklemekle birlikte enerji ve gübre maliyetlerini sürecin karşısındaki önemli risklerden biri olarak gösteriyor.
Türkiye açısından bir başka kanal da küresel faizler. Fed ve ECB’nin eylülde faiz artırması, dış finansman koşullarının yakın dönemde sıkı kalabileceğine işaret ediyor. Bu durum, gelişmekte olan ekonomilerin borçlanma maliyetlerini etkileyecek bir unsur. Böylece küresel enflasyon baskısı Türkiye’ye yalnızca enerji ve gıda fiyatları üzerinden değil, dış finansmanın maliyeti üzerinden de yansıyabilir.
Bu yılın başında merkez bankalarının faizleri ne kadar hızlı indireceğini tartışırken, şimdi bu soru şu şekli aldı: Yeni maliyet baskıları karşısında enflasyondaki düşüş ne kadar kalıcı olacak?
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