Enflasyonda kaç puanlık düşüş cepte?

Aylık enflasyon eğili­minde devam eden katılığa rağmen, geçmi­şe endeksli fiyatlar üze­rinden 2026 yılında enf­lasyonda belirli bir düşüş gözlenecek. Ayrıca kamu kontrolündeki fiyat ar­tışlarının da hedef enf­lasyona göre yapılması bekleniyor. Bunun yanın­da, TÜİK’in enflasyon­da madde ağırlıklarına yönelik bir değişiklik yaptığı ve bunun da enf­lasyonu aşağı çekebileceği söyleni­yor. Bugünkü yazımda, bu unsurla­rın ne kadar etkisi olabileceğine ve yıllık enflasyonda kaç puanlık bir düşüş getirebileceğine dair hesap­lamalarımı paylaşmak istiyorum.

En büyük etki kiradan

Geçmişe endeksli fiyatlara en iyi örnek kiralardır. Mevcut kira­cılarda en fazla artış, 12 aylık or­talama enflasyon kadar olabilir. Bu da son 12 aydaki ortalama TÜ­FE endeks değeri ile 1 yıl önceki 12 aylık ortalama endeks değeri arasındaki oransal değişimi yansı­tır. Dolayısıyla son kira artış oranı, son 2 yıllık enflasyon eğilimlerin­den etkilenmektedir.

Buna karşılık, kiracısı değişen konutlarda kira artışları, konut arzındaki sıkışıklık nedeniyle da­ha yüksek seyretmektedir. Konut arzını artırmaya yönelik çabala­ra rağmen, önümüzdeki sene kira enflasyonunun TÜFE’nin üzerin­de seyretmeyi sürdüreceğini, an­cak bu seneye kıyasla 20 puanın üzerinde bir düşüşle %40 civarına gerileyeceğini varsaydım. Bu se­neki TÜFE’deki %6.8’lik kira pa­yının sabit kaldığı varsayımı altın­da, bunun tek başına TÜFE’ye 1.6 puanlık düşürücü etkisi olacaktır.

TÜİK, yeni yılda enflasyon­da madde ağırlıklarına yönelik bir değişiklik yapacağını açıkladı. Ağırlıklar Ocak enflasyonu ile bir­likte açıklanacak olmakla birlikte, TÜİK yetkililerinin bu konuda dü­zenlediği bir toplantıda, yeni dü­zenlemeye göre hesaplandığında kiranın ağırlığının düşebileceği­ni ifade ettiği belirtiliyor. Bunun, yüksek seyreden kira enflasyonu­nun payını azaltarak enflasyonu daha düşük gösterme çabası ola­rak yorumlayanlar var.

Buradaki hesaplamalarımda bu­nu dikkate almamış olmakla bir­likte, benim hesaplamalarıma gö­re kira enflasyonunun ağırlığının %6.8’den %6’ya düşmesi duru­munda enflasyona düşüş yönün­deki katkı 0.11 puan, %5’e düşmesi halinde ise 0.25 puan ile sınırlı ka­lıyor. Ancak kira payı %4 gibi çok daha belirgin bir düşüş gösterirse, yıllık enflasyona 0.4 puan civarın­da daha kayda değer bir düşürücü etki geliyor. Fiyat grupları arasın­daki ayrışmanın daha belirgin ol­duğu geçmiş yıllarda ağırlık fark­larının etkisi daha güçlü olabilirdi; ancak fark azaldıkça ağırlıkların önemi de azalıyor.

Enflasyonda 4 puana yakın düşüş cepte

Bunun dışında, üniversite hariç özel okul ücretleri de belirli kural­lar çerçevesinde belirlenmektedir. Geçmişte ÜFE ve TÜFE ortalama­sına 5 puan eklenerek bulunan üst sınır, bu sene ortalamanın 1.05 ile çarpılması yoluyla belirlenecek. Sene sonunda %30 olmasını bek­lediğim ortalama enflasyona göre hesaplandığında, bu da 3.5 puan daha düşük bir artış oranı anlamı­na geliyor. Ayrıca üniversite ücret­leri için de bir düzenleme yapılma­sı beklenmektedir. Yıllık enflasyon oranındaki düşüşün de etkisiyle eğitim enflasyonunda 30 puanın üzerinde bir gerileme görülebilir. Buradan da yıllık enflasyona 0.7 puanlık bir düşüş gelebilir.

Buna ek olarak, geçen sene enf­lasyona 0.3 puan yükseltici etki yapan muayene katkı payı artışı­nın 2026’da olmayacağını, elekt­rik ve doğalgaz artışlarının ise enflasyon hedefine yakın seyrede­ceğini varsayıyorum. Elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının %20 ci­varında tutulacağı, belediyeler ta­rafından belirlenen su fiyatların­daki artışın ise %30 ile biraz daha yüksek olacağı varsayımını kul­landım.

Ekim ayındaki 12 aylık ortalama ÜFE enflasyonundan hesaplanan yeniden değerleme oranında bu sene 20 puana yakın bir düşüş söz konusu. Ancak bu orana göre artan fiyatların ağırlığının düşük olması nedeniyle toplam etki 0.1 puan ile sınırlı kalacaktır.

Tabloda özetlediğim gibi, bunla­rın toplamı yıllık enflasyonda 3.8 puanlık bir düşüş getiriyor.

Fazlası da olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Şim­şek, yeni yılda vergi ve harçları %25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre değil, he­def enflasyonu dikkate alarak da­ha düşük oranda artırmak için ça­lıştıklarını belirtmişti. Bu hesap­lamada bunu dikkate almadım. Bu kanaldan, sigara ve akaryakıt gibi ağırlığı yüksek kalemlerde olumlu yönde bir etki gelebilir.

Bunların dışında, yıllık enflas­yondaki düşüşe paralel olarak gıda ve TÜFE’nin genelinde de enflas­yon eğiliminde sınırlı da olsa bir miktar iyileşme görülebilir.

Bu doğrultuda, TCMB’nin kur­ları mevcut şekilde yönetmeye de­vam etmesi durumunda, Kasım ayında %31.1 olan yıllık TÜFE’nin 2026 sonunda %25 civarına geri­lemesi çok zor görünmüyor. Zaten piyasa beklentisi de %23.4 ile bun­dan çok uzak bir seviyede değil. Ancak hedef %16, TCMB’nin tah­min aralığının üst sınırı ise %19 seviyesindedir. Bunun için enflas­yon ana eğiliminde de düşüş gör­mek gerekecektir.