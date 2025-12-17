Enflasyonda kaç puanlık düşüş cepte?
Aylık enflasyon eğiliminde devam eden katılığa rağmen, geçmişe endeksli fiyatlar üzerinden 2026 yılında enflasyonda belirli bir düşüş gözlenecek. Ayrıca kamu kontrolündeki fiyat artışlarının da hedef enflasyona göre yapılması bekleniyor. Bunun yanında, TÜİK’in enflasyonda madde ağırlıklarına yönelik bir değişiklik yaptığı ve bunun da enflasyonu aşağı çekebileceği söyleniyor. Bugünkü yazımda, bu unsurların ne kadar etkisi olabileceğine ve yıllık enflasyonda kaç puanlık bir düşüş getirebileceğine dair hesaplamalarımı paylaşmak istiyorum.
En büyük etki kiradan
Geçmişe endeksli fiyatlara en iyi örnek kiralardır. Mevcut kiracılarda en fazla artış, 12 aylık ortalama enflasyon kadar olabilir. Bu da son 12 aydaki ortalama TÜFE endeks değeri ile 1 yıl önceki 12 aylık ortalama endeks değeri arasındaki oransal değişimi yansıtır. Dolayısıyla son kira artış oranı, son 2 yıllık enflasyon eğilimlerinden etkilenmektedir.
Buna karşılık, kiracısı değişen konutlarda kira artışları, konut arzındaki sıkışıklık nedeniyle daha yüksek seyretmektedir. Konut arzını artırmaya yönelik çabalara rağmen, önümüzdeki sene kira enflasyonunun TÜFE’nin üzerinde seyretmeyi sürdüreceğini, ancak bu seneye kıyasla 20 puanın üzerinde bir düşüşle %40 civarına gerileyeceğini varsaydım. Bu seneki TÜFE’deki %6.8’lik kira payının sabit kaldığı varsayımı altında, bunun tek başına TÜFE’ye 1.6 puanlık düşürücü etkisi olacaktır.
TÜİK, yeni yılda enflasyonda madde ağırlıklarına yönelik bir değişiklik yapacağını açıkladı. Ağırlıklar Ocak enflasyonu ile birlikte açıklanacak olmakla birlikte, TÜİK yetkililerinin bu konuda düzenlediği bir toplantıda, yeni düzenlemeye göre hesaplandığında kiranın ağırlığının düşebileceğini ifade ettiği belirtiliyor. Bunun, yüksek seyreden kira enflasyonunun payını azaltarak enflasyonu daha düşük gösterme çabası olarak yorumlayanlar var.
Buradaki hesaplamalarımda bunu dikkate almamış olmakla birlikte, benim hesaplamalarıma göre kira enflasyonunun ağırlığının %6.8’den %6’ya düşmesi durumunda enflasyona düşüş yönündeki katkı 0.11 puan, %5’e düşmesi halinde ise 0.25 puan ile sınırlı kalıyor. Ancak kira payı %4 gibi çok daha belirgin bir düşüş gösterirse, yıllık enflasyona 0.4 puan civarında daha kayda değer bir düşürücü etki geliyor. Fiyat grupları arasındaki ayrışmanın daha belirgin olduğu geçmiş yıllarda ağırlık farklarının etkisi daha güçlü olabilirdi; ancak fark azaldıkça ağırlıkların önemi de azalıyor.
Enflasyonda 4 puana yakın düşüş cepte
Bunun dışında, üniversite hariç özel okul ücretleri de belirli kurallar çerçevesinde belirlenmektedir. Geçmişte ÜFE ve TÜFE ortalamasına 5 puan eklenerek bulunan üst sınır, bu sene ortalamanın 1.05 ile çarpılması yoluyla belirlenecek. Sene sonunda %30 olmasını beklediğim ortalama enflasyona göre hesaplandığında, bu da 3.5 puan daha düşük bir artış oranı anlamına geliyor. Ayrıca üniversite ücretleri için de bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Yıllık enflasyon oranındaki düşüşün de etkisiyle eğitim enflasyonunda 30 puanın üzerinde bir gerileme görülebilir. Buradan da yıllık enflasyona 0.7 puanlık bir düşüş gelebilir.
Buna ek olarak, geçen sene enflasyona 0.3 puan yükseltici etki yapan muayene katkı payı artışının 2026’da olmayacağını, elektrik ve doğalgaz artışlarının ise enflasyon hedefine yakın seyredeceğini varsayıyorum. Elektrik ve doğalgaz fiyat artışlarının %20 civarında tutulacağı, belediyeler tarafından belirlenen su fiyatlarındaki artışın ise %30 ile biraz daha yüksek olacağı varsayımını kullandım.
Ekim ayındaki 12 aylık ortalama ÜFE enflasyonundan hesaplanan yeniden değerleme oranında bu sene 20 puana yakın bir düşüş söz konusu. Ancak bu orana göre artan fiyatların ağırlığının düşük olması nedeniyle toplam etki 0.1 puan ile sınırlı kalacaktır.
Tabloda özetlediğim gibi, bunların toplamı yıllık enflasyonda 3.8 puanlık bir düşüş getiriyor.
Fazlası da olabilir
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları %25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre değil, hedef enflasyonu dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalıştıklarını belirtmişti. Bu hesaplamada bunu dikkate almadım. Bu kanaldan, sigara ve akaryakıt gibi ağırlığı yüksek kalemlerde olumlu yönde bir etki gelebilir.
Bunların dışında, yıllık enflasyondaki düşüşe paralel olarak gıda ve TÜFE’nin genelinde de enflasyon eğiliminde sınırlı da olsa bir miktar iyileşme görülebilir.
Bu doğrultuda, TCMB’nin kurları mevcut şekilde yönetmeye devam etmesi durumunda, Kasım ayında %31.1 olan yıllık TÜFE’nin 2026 sonunda %25 civarına gerilemesi çok zor görünmüyor. Zaten piyasa beklentisi de %23.4 ile bundan çok uzak bir seviyede değil. Ancak hedef %16, TCMB’nin tahmin aralığının üst sınırı ise %19 seviyesindedir. Bunun için enflasyon ana eğiliminde de düşüş görmek gerekecektir.
