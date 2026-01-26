Enflasyonda yıllar sonra ‘yüzde 30’un altı’ beklentisi

Gıdada fiyat artış baskısı, ücret-maaş artışları ve faiz indirimlerinin talebi uyarıcı etkisi, yılbaşı dolayısıyla aralıktan sarkma, yeni yıl zamları gibi faktörlerle ocak aylık enflasyonu yüksek gelecek. Piyasa Katılımcıları Anketinde ocak aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,76 ölçüldü; 4’ün üstünde bekleyenler var.

Yüksek bir aylık enflas­yon beklenen ocak so­nu itibarıyla yıllık ora­nın, buna rağmen “baz” etkisiy­le, yıllar sonra yeniden yüzde 30’un altına inmesi bekleniyor.

Tüketici fiyatları (TÜFE) ba­zında yıllık enflasyon aralık­ta yüzde 0,89’la beklentilerin çok altında sürpriz düşük aylık oranla 2025’i yüzde 30,89 düze­yinde kapamıştı. Türkiye İsta­tistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyonunu, 3 Şubat Pazarte­si günü açıklayacak. Fiyat der­leme dönemlerine bağlı olarak aralık ayının son haftasında yıl­başı dolayısıyla yapılan yüklü harcamaların fiyatlara yukarı yönlü etkisi ocak ayına sarktı. Ayrıca gıdada fiyatlarındaki sü­reğen artış trendi, ücret-maaş artışları ve faiz indirimlerinin talebi uyarıcı etkisi ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni yıl zamları gibi faktörler nedeniyle ocak ay­lık enflasyonu yüksek geleceği genel beklenti.

Aylık oran yüzde 4,3’ü geçmezse…

Merkez Bankası’nın finan­sal ve reel sektördeki karar alı­cı ve uzman kişilerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin en son açıklanan ocak uygula­masında, bu aya ilişkin TÜFE artışı beklentilerinin ortala­ması yüzde 3,76 olarak ölçüldü. AA Finans’ın ocak enflasyonu­na ilişkin 20 ekonomistin katı­lımıyla gerçekleştirdiği beklen­ti anketinde de ocak ayı TÜFE artış beklentilerinin ortalama­sı yüzde 4,29 çıktı.

Ancak aylık enflasyon yüksek gelse bile, geçen yılın ocak ayın­daki yüzde 5,03’lük aylık ora­nın altında kaldığı sürece leh­te baz etkisiyle yıllık enflasyon düşmeye devam edecek. Piya­sa katılımcılarının aylık enf­lasyon öngörüsü tutarsa, ocak sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 29,31’e inecek. Ocakta ay­lık oran, AA Finans anketinde öngörülen düzeyde gelirse yıl­lık enflasyon yüzde 29,97’ye ge­rileyecek. Aylık oran yüzde 4,31 gelirse yıllık enflasyon yüzde 29,99 olacak ve aylıkta bu düze­yin altındaki her oranda yıllık oran yüzde 30’un altını görecek.

Yüzde 30 “davranışsal psikolojik sınır”

Kasım 2021’de yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon, pandemi koşullarının da etkisiyle izle­yen ay yüzde 36,08’e sıçramış, yükselmeye devam ede­rek Ekim 2022’de yüzde 85,51’i görmüştü. İzleyen dönemde iniş çıkışlı bir seyirle 2024 so­nunda yüzde 44,38 düzeyinde oluşan yıllık enflasyon, 2025 yı­lının tümünde 13,49 puan düşüş kaydederek son 49 ayın en dü­şük düzeyine inmekle birlikte yüzde 30’un üzerinde kaldı.

Yüzde 30 düzeyi bir “psiko­lojik sınır” kabul edilirse, yıllık enflasyon ocakta yüzde 4,31’in altındaki bir aylık oran olasılı­ğında Covid 19 pandemisinden bu yana ilk kez bu düzeyin altına inmiş olacak. Ancak söz konusu düzey, ekonomik değil, davra­nışsal ve siyasal bir psikolojik sınır olarak niteleniyor. Bu ola­sılık gerçekleşirse, özellikle ha­ne halklarının yüksek seyreden “yapışkan enflasyon beklentisi” üzerinde pozitif bir psikolojik etki doğurması bekleniyor.

Yıllık hedefe katkı

Enflasyon bekleyişlerinde­ki kırılma, izleyen dönemde fi­yatlama davranışlarına da yan­sıma ve yıllık hedeflere ulaşma açısından önem taşıyor. 2026- 2028 Orta Vadeli Programda (OVP) 2026 sonu itibarıyla enf­lasyonun yüzde 16’ya düşürül­mesi hedefi konuldu. Merkez Bankası’nın 2025’in son Enflas­yon Raporu’nda 2026 tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığı ola­rak, önceki raporlardaki oran­lar korunmuş şekilde yer aldı.

Ocak ayı Piyasa Katılımcıla­rı Anketinde yıl sonu için bek­lenen oran ise yüzde 23,23 olarak ölçüldü. Söz konusu beklenti aralık ayında yüz­de 23,35 olarak ölçülmüş­tü. Reel sektör ve hane halklarının ocak itibarıy­la yıl sonu beklentile­ri henüz belirlenmedi. Aralık ayında gelecek 12 ay sonrası için re­el sektör yüzde 34,80 enflasyon öngörür­ken, hane halkı beklentisi ise yüzde 50,90 ile hala çok yüksek çık­mıştı.

Olası kontra etkiler

2026’da enflasyonun seyrine etki edebilecek olası faktörlerin başında, küresel emtia ve enerji fiyatları geliyor. Bu açıdan Dünya Bankası’nın emtia fiyatlarında gerileme beklentisi Türkiye’nin dezenflasyon süreci için bir avantaja işaret ediyor. Ancak jeopolitik çalkantılar, Orta Doğu’daki gerginlik, enerji arz güvenliği gibi faktörlerin enerji fiyatlarını yeniden yukarı itme riski, maliyet enflasyonuna doğrudan yansıyacak bir faktör. Ayrıca enerji dışı endüstriyel/metal emtia fiyatlarında ekonomilerin talep değişikliklerine göre olası dalgalanmalar, üretim maliyetlerini ve ithalata dayalı fiyatları etkileyebilecek. Jeopolitik riskler ve jeoekonomik belirsizlik varlığını korurken, küresel ticarette sıkıntılar, tedarik zincirinde aksama ve küresel ekonomide yavaşlama riski devam ediyor. Özetle, küresel emtia sepeti, enerji, finansal istikrar ve tedarikticaret koşulları gibi dış faktörler 2026’da da Türkiye’nin enflasyon görünümünde başat rol oynayacak. Türkiye’ye özgü olasılıklarda ise döviz kuru ve dış borç/dış denge hassasiyeti, ithalata bağımlılık, kurdaki oynaklıkların fiyatları doğrudan etkilemesi, ithal girdi kullanan sektörlerde maliyetin artması riski gibi faktörler sıralanıyor.

Ocak enflasyonu neden yüksek bekleniyor?

Ocak aylık enflasyonunun yüksek gelmesinin başlıca şu beş faktörden kaynaklanıyor:

Gıda fiyatlarındaki artış: Mevsimsel etkilere de bağlı olarak ocak aylarında gıda fiyatların yükseliyor. Birçok araştırma ve piyasa değerlendirmesi, bu yılın ocak enflasyonunun özellikle gıda ürünlerinde yüksek çıkacağını içeriyor. Özellikle taze sebze–meyve gibi kalemlerde ciddi yükselişlerin genel enflasyonu yukarı itici etkisi bulunuyor. BBVA Research gibi kurumlar ocak için en önemli risklerden biri olarak bunu işaret ediyor.

Ücret ve maaş artışlarının etkisi: Ocak ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, oranı düşük de olsa fiyatlama davranışı üzerinde yukarı yönlü yeni baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu tür maliyet artışları, özellikle hizmet fiyatlarına yansıyor.

Para politikası ve faiz indirimi çevresi: Merkez Bankası, ocakta da politika faizini düşürmeye devam etti. Piyasalar genel olarak faiz indirimlerini fiyatlıyor. Ancak enflasyondaki gevşeme sinyalleri zayıf görülürse, bu indirime rağmen enflasyonun aylık bazda daha güçlü çıkabileceği öngörülüyor. Faiz daha düşük olunca talep üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor, bu da fiyat artışlarını kolaylaştırıyor. Kredi ucuzlaması, tüketim ve yatırımı artırıyor, talebi yükseltiyor, firmalar fiyat artırmakta daha rahat davranıyor, sonuçta talep yönlü enflasyon baskısı oluşuyor.

Yılbaşı ve mevsimsel etkiler: Ocak, aralıktan gelen fiyat artışlarının da taşındığı bir ay. Vergi, harç ve cezalarda yılbaşı artışları, elektrik/gaz zamları gibi etkenler de ocak enflasyonunu yükseltiyor. Bu durum, her yıl görülen bir mevsimsel gelişme.

Beklentiler ve fiyatlama davranışı: Piyasa katılımcılarında ocak için yüksek bir aylık enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu beklenti sinyalleri, firmaların fiyatlama eğilimini de etkiliyor. Söz konusu beklenti yüksekse işletmeler fiyatları daha hızlı yukarı çekme eğilimi gösteriyor.