Enflasyonda yıllar sonra ‘yüzde 30’un altı’ beklentisi
Gıdada fiyat artış baskısı, ücret-maaş artışları ve faiz indirimlerinin talebi uyarıcı etkisi, yılbaşı dolayısıyla aralıktan sarkma, yeni yıl zamları gibi faktörlerle ocak aylık enflasyonu yüksek gelecek. Piyasa Katılımcıları Anketinde ocak aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 3,76 ölçüldü; 4’ün üstünde bekleyenler var.
Yüksek bir aylık enflasyon beklenen ocak sonu itibarıyla yıllık oranın, buna rağmen “baz” etkisiyle, yıllar sonra yeniden yüzde 30’un altına inmesi bekleniyor.
Tüketici fiyatları (TÜFE) bazında yıllık enflasyon aralıkta yüzde 0,89’la beklentilerin çok altında sürpriz düşük aylık oranla 2025’i yüzde 30,89 düzeyinde kapamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyonunu, 3 Şubat Pazartesi günü açıklayacak. Fiyat derleme dönemlerine bağlı olarak aralık ayının son haftasında yılbaşı dolayısıyla yapılan yüklü harcamaların fiyatlara yukarı yönlü etkisi ocak ayına sarktı. Ayrıca gıdada fiyatlarındaki süreğen artış trendi, ücret-maaş artışları ve faiz indirimlerinin talebi uyarıcı etkisi ve 1 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni yıl zamları gibi faktörler nedeniyle ocak aylık enflasyonu yüksek geleceği genel beklenti.
Aylık oran yüzde 4,3’ü geçmezse…
Merkez Bankası’nın finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi’nin en son açıklanan ocak uygulamasında, bu aya ilişkin TÜFE artışı beklentilerinin ortalaması yüzde 3,76 olarak ölçüldü. AA Finans’ın ocak enflasyonuna ilişkin 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde de ocak ayı TÜFE artış beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 çıktı.
Ancak aylık enflasyon yüksek gelse bile, geçen yılın ocak ayındaki yüzde 5,03’lük aylık oranın altında kaldığı sürece lehte baz etkisiyle yıllık enflasyon düşmeye devam edecek. Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon öngörüsü tutarsa, ocak sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 29,31’e inecek. Ocakta aylık oran, AA Finans anketinde öngörülen düzeyde gelirse yıllık enflasyon yüzde 29,97’ye gerileyecek. Aylık oran yüzde 4,31 gelirse yıllık enflasyon yüzde 29,99 olacak ve aylıkta bu düzeyin altındaki her oranda yıllık oran yüzde 30’un altını görecek.
Yüzde 30 “davranışsal psikolojik sınır”
Kasım 2021’de yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon, pandemi koşullarının da etkisiyle izleyen ay yüzde 36,08’e sıçramış, yükselmeye devam ederek Ekim 2022’de yüzde 85,51’i görmüştü. İzleyen dönemde iniş çıkışlı bir seyirle 2024 sonunda yüzde 44,38 düzeyinde oluşan yıllık enflasyon, 2025 yılının tümünde 13,49 puan düşüş kaydederek son 49 ayın en düşük düzeyine inmekle birlikte yüzde 30’un üzerinde kaldı.
Yüzde 30 düzeyi bir “psikolojik sınır” kabul edilirse, yıllık enflasyon ocakta yüzde 4,31’in altındaki bir aylık oran olasılığında Covid 19 pandemisinden bu yana ilk kez bu düzeyin altına inmiş olacak. Ancak söz konusu düzey, ekonomik değil, davranışsal ve siyasal bir psikolojik sınır olarak niteleniyor. Bu olasılık gerçekleşirse, özellikle hane halklarının yüksek seyreden “yapışkan enflasyon beklentisi” üzerinde pozitif bir psikolojik etki doğurması bekleniyor.
Yıllık hedefe katkı
Enflasyon bekleyişlerindeki kırılma, izleyen dönemde fiyatlama davranışlarına da yansıma ve yıllık hedeflere ulaşma açısından önem taşıyor. 2026- 2028 Orta Vadeli Programda (OVP) 2026 sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 16’ya düşürülmesi hedefi konuldu. Merkez Bankası’nın 2025’in son Enflasyon Raporu’nda 2026 tahmin aralığı yüzde 13-19 aralığı olarak, önceki raporlardaki oranlar korunmuş şekilde yer aldı.
Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu için beklenen oran ise yüzde 23,23 olarak ölçüldü. Söz konusu beklenti aralık ayında yüzde 23,35 olarak ölçülmüştü. Reel sektör ve hane halklarının ocak itibarıyla yıl sonu beklentileri henüz belirlenmedi. Aralık ayında gelecek 12 ay sonrası için reel sektör yüzde 34,80 enflasyon öngörürken, hane halkı beklentisi ise yüzde 50,90 ile hala çok yüksek çıkmıştı.
Olası kontra etkiler
2026’da enflasyonun seyrine etki edebilecek olası faktörlerin başında, küresel emtia ve enerji fiyatları geliyor. Bu açıdan Dünya Bankası’nın emtia fiyatlarında gerileme beklentisi Türkiye’nin dezenflasyon süreci için bir avantaja işaret ediyor. Ancak jeopolitik çalkantılar, Orta Doğu’daki gerginlik, enerji arz güvenliği gibi faktörlerin enerji fiyatlarını yeniden yukarı itme riski, maliyet enflasyonuna doğrudan yansıyacak bir faktör. Ayrıca enerji dışı endüstriyel/metal emtia fiyatlarında ekonomilerin talep değişikliklerine göre olası dalgalanmalar, üretim maliyetlerini ve ithalata dayalı fiyatları etkileyebilecek. Jeopolitik riskler ve jeoekonomik belirsizlik varlığını korurken, küresel ticarette sıkıntılar, tedarik zincirinde aksama ve küresel ekonomide yavaşlama riski devam ediyor. Özetle, küresel emtia sepeti, enerji, finansal istikrar ve tedarikticaret koşulları gibi dış faktörler 2026’da da Türkiye’nin enflasyon görünümünde başat rol oynayacak. Türkiye’ye özgü olasılıklarda ise döviz kuru ve dış borç/dış denge hassasiyeti, ithalata bağımlılık, kurdaki oynaklıkların fiyatları doğrudan etkilemesi, ithal girdi kullanan sektörlerde maliyetin artması riski gibi faktörler sıralanıyor.
Ocak enflasyonu neden yüksek bekleniyor?
Ocak aylık enflasyonunun yüksek gelmesinin başlıca şu beş faktörden kaynaklanıyor:
Gıda fiyatlarındaki artış: Mevsimsel etkilere de bağlı olarak ocak aylarında gıda fiyatların yükseliyor. Birçok araştırma ve piyasa değerlendirmesi, bu yılın ocak enflasyonunun özellikle gıda ürünlerinde yüksek çıkacağını içeriyor. Özellikle taze sebze–meyve gibi kalemlerde ciddi yükselişlerin genel enflasyonu yukarı itici etkisi bulunuyor. BBVA Research gibi kurumlar ocak için en önemli risklerden biri olarak bunu işaret ediyor.
Ücret ve maaş artışlarının etkisi: Ocak ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, oranı düşük de olsa fiyatlama davranışı üzerinde yukarı yönlü yeni baskı oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu tür maliyet artışları, özellikle hizmet fiyatlarına yansıyor.
Para politikası ve faiz indirimi çevresi: Merkez Bankası, ocakta da politika faizini düşürmeye devam etti. Piyasalar genel olarak faiz indirimlerini fiyatlıyor. Ancak enflasyondaki gevşeme sinyalleri zayıf görülürse, bu indirime rağmen enflasyonun aylık bazda daha güçlü çıkabileceği öngörülüyor. Faiz daha düşük olunca talep üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor, bu da fiyat artışlarını kolaylaştırıyor. Kredi ucuzlaması, tüketim ve yatırımı artırıyor, talebi yükseltiyor, firmalar fiyat artırmakta daha rahat davranıyor, sonuçta talep yönlü enflasyon baskısı oluşuyor.
Yılbaşı ve mevsimsel etkiler: Ocak, aralıktan gelen fiyat artışlarının da taşındığı bir ay. Vergi, harç ve cezalarda yılbaşı artışları, elektrik/gaz zamları gibi etkenler de ocak enflasyonunu yükseltiyor. Bu durum, her yıl görülen bir mevsimsel gelişme.
Beklentiler ve fiyatlama davranışı: Piyasa katılımcılarında ocak için yüksek bir aylık enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu beklenti sinyalleri, firmaların fiyatlama eğilimini de etkiliyor. Söz konusu beklenti yüksekse işletmeler fiyatları daha hızlı yukarı çekme eğilimi gösteriyor.
