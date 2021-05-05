Enflasyonda yön yukarı

Geçtiğimiz hafta TCMB Enflasyon Raporu’nu yayınladı, Pazartesi günü enflasyon verileri geldi, yarın Merkez Bankası’nın para kurulu toplantısı var. Haftanın en sıcak konusu diyebiliriz. TÜFE artışı aylık yüzde 1,68, ilk dört aylık yüzde 5,45, yıllık olarak ise yüzde 17,14 olarak açıklandı. TÜFE aylık bazda çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 10,94 olan TÜFE enflasyonu yaklaşık 7 puan artmış durumda.

Türkiye’de enflasyonun en önemli nedeni döviz kurlarındaki artıştır. Geçen yıl Nisan ayının sonu ile bu yılı karşılaştırdığımızda, sepet kurun yüzde 26 civarında yukarıda olduğunu görüyoruz. Güçlü bir turizm etkisi görülmedikçe, cari işlemler açığının 25 -30 milyar dolar arasında seyrettiği, sermaye girişinin olmadığı ve DTH girişinin azalmadığı bir ortamda, döviz kurlarına baskı devam edebilir. Diğer bir unsur gıda fiyatlarıdır. TÜFE gıda ve alkolsüz içecekler endeksi son bir yılda yüzde 17, fakat son dört ayda yüzde 8,57 artmış durumda. İvmelenen bir artış var. Diğer bir faktör, vergiler, köprü, otoyol gibi devletin yönettiği, yönlendirdiği fiyatlardaki artış oranlarıdır. Yılbaşında yüzde 20-25’leri bulan bu tür artışlar, beklentileri şekillendirmede olumsuz bir unsur olarak devreye girmişti.

Bütün bunların üzerine ciddi bir ithal enflasyon yaşıyoruz. Örneğin, The Economist dergisinin emtia fiyat endeksi USD cinsinden son bir yılda yüzde 84, gıda hammadde endeksi yüzde 55 artmış durumda. Her iki endekste de son bir aylık artışlar yüzde 13-14 civarında seyrediyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin pandemiyi kontrol altına alarak yakında normalleşmeye başlayacağı beklentisi, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri devam ettirmeye aday görünüyor. Türkiye Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Nisan ayı sektörel detaylarına baktığımızda, öne çıkan ana unsurların girdi maliyetlerinde keskin artışlar ve bunun satış fiyatlarına yansıması olduğunu görüyoruz. Bu durum hemen hemen tüm sektörlerde gözlemleniyor. Hem emtia fiyatlarındaki artışlar hem tedarik zincirlerindeki aksamalar bu baskının temel nedenleri görünüyor. Tüm bunların yansımasını Nisan ayı ÜFE endeksinde görebiliyoruz. Geçen yıl Nisan ayında yıllık yüzde 6,71 olan ÜFE artışı, bu yıl yüzde 35,17 seviyesine gelmiş durumda. ÜFE’nin yıllık artış oranı TÜFE’nin yıllık artış oranının yaklaşık iki katına çıkmış durumda. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enflasyon raporunun Mercek Altı–2.6 bölümünde, üretici enflasyonundan tüketici enflasyonuna geçişkenlik analiz ediliyor. 2006-2021 dönemini kapsayan çalışma, imalat sanayi fiyatlarından tüketici enflasyonuna geçisin ortalama yüzde 40-45 arasında olduğuna işaret ediyor. Aynı çalışma, petrol fiyatlarındaki artışın vergi ayarlamaları ile tüketiciye tam yansıtılmaması nedeniyle içinde bulunduğumuz dönemde geçişkenliğin ortalamanın bir miktar altında kalabileceğine de söylüyor. Diyelim geçişkenlik yüzde 30-35 olacak. Bunun anlamı, son bir yılda yüzde 6’dan yüzde 35’e çıkan, yani yaklaşık 30 puan artan ÜFE’nin TÜFE’ye 10 puan kadar yansıma potansiyelidir. Eğer ÜFE bu seyrini devam ettirirse, geçen yıl Nisan ayında yüzde 10 civarında olan TÜFE’nin yüzde 20’ler ve üzerine gelme potansiyeli doğar. 2018 yılı sonlarına doğru ÜFE yüzde 45’lere gittiğinde, TÜFE yüzde 25’lere gelmişti.

Sonuç olarak, yukarıda özetlemeye çalıştığımız gibi ÜFE’ye yukarı yönlü baskı yapan unsurlar devam ediyor. Yıllık TÜFE artışı mevsimsel faktörlere ve baz etkisine bağlı olarak önümüzdeki dönemde geçici inişler yaşasa bile tekrar yeni zirvelere yönelebilir. Para politikasının uzunca bir süre sıkı gitmesi, gerekirse daha da sıkılaştırmaya açık olması gerekiyor.