Enflasyonda yüzde 5 nere, yüzde 17.53 nere…

Beklenenin üzerinde çıkan aylık yüzde 1.94, yıllık yüzde 17.53 TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları yılsonu enflasyonunun yüzde 20’lerde olacağını gösteriyor. Bu nedenle sabit gelirlileri rahatlatacak bazı önlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

TÜİK’in açıkladığı haziran ayının aylık enflasyon artışı yüzde 1.94, yıllık 17.53 ile beklenenin üzerinde oldu. Bu artışı etkileyen unsurların döviz kuru ve başta petrol olmak üzere emtia fiyat artışı olduğu öne sürülüyor.

Enflasyona neden olan gelişmelere baktığımızda geçen yılın son altı ayında en düşük artış temmuz ayında yüzde 0.58, en yüksek artış ekim ayında yüzde 2.13 olmuş. 2020 yılı sonu enflasyonu yüzde 14.6 olarak gerçekleşmiş. Görülen o ki, bu yıl sonu enflasyonu yüzde 20 veya üzerinde gerçekleşebilir. Türkiye’de enflasyon son 15 yılda en düşük 2012 yılında yüzde 6.16 olarak gerçekleşmişti. En yüksek gerçekleşme ise 2018 yılında yüzde 20.3 oranındaydı.

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 8.45 zam yapılması gerekiyor. Aynı şekilde 6 ay için yüzde 3 zam alacak memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yüzde 5.45 eklenerek yüzde 8.45 zamlı ödeme yapılması söz konusu olacak.

Bunun sonucunda en düşük tarım emeklisinin maaşı 1867 liraya, Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2350 liraya, SGK emeklisinin maaşı 2625 liraya, memur emeklisinin maaşı da 3276 liraya yükselecek. Ancak Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin zamlı temmuz maaşları, TÜRK-İş’in açlık sınırını gösteren 4 kişilik gıda rakamı olan 2864 liranın altında kalıyor. HAK-İş ve TÜRK-İş sürmekte olan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde 2021- 2022’in ilk 6 ayı için yüzde 20 zam talep ediyorlar. Diğer 6 aylar için ise yüzde 3 refah payı isteğinde bulunuyorlar.

Bütün bu rakamlar enflasyonun sürdüğünü ve sürmeye devam edeceğini gösteriyor. Onun için hedeflenen yüzde 5 enflasyon nere, yüzde 17.53 nere diyorum…

Kısa dönemde enflasyonun düşmesi için hedeflenen yüzde 5’e yaklaşılmasının mümkün olmadığı aşikar. Yükselen döviz kuru, emtia ve gıda fiyatları bunu gösteriyor. Bu nedenle sabit gelirlileri rahatlatacak bazı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sözde değil, eylemde önlemler bekliyorum.

GÜNÜN NOTU:

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, 3. doz Sinovak aşısı olanlarda 15 günde yüzde 10-20 antikor üretildiğini Faz 2 çalışmalarının ortaya koyduğunu açıkladı.