Enflasyondaki katılaşma ile 2021 tahmini zora girdi

Haziranın ardından temmuz rakamları da enflasyonun katılaşmaya başladığını teyit ediyor. Bu demektir ki, enflasyonla mücadelede bundan sonrası zorlu olacak.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1.80 ile beklentileri aştı. 2010-2020 arasındaki temmuz aylarının ortalamasının yüzde 0.32 olduğu dikkate alınırsa 2021 Temmuz ayındaki rakamın ne kadar yüksek olduğu görülebilir. Aynı sıradışılığı haziranda da görmüştük. Haziranda aylık artış 1.94 ile 2020-2021 Haziran ayları ortalaması olan yüzde 0.15’in çok üzerinde gerçekleşmişti.

Bundan sonra işimiz zor çünkü enflasyon düşüşünün önünde ciddi riskler var. Bu risklerin bir bölümü bizden bir bölümü ise dışarıdan kaynaklanıyor.

- Yılsonu ve orta vadeli enflasyon beklentileri yüksek seyrediyor. Beklentilerdeki bu bozulma ekonomideki fiyatlama davranışlarını olumsuz etkileyerek enflasyonda Merkez Bankası’nın işini daha da zorlaştırmaktadır.

- Gelişmiş ekonomilerde pandemi başından bu yana uygulanan ultra gevşek para politikalarında sona yaklaşıldığı yolunda işaretler artıyor. Başta ABD olmak üzere bu ülkelerin para politikalarında normale dönüş beklenenden daha önce başlayabilir. Bu olasılığın gerçekleşmesi bizim gibi ekonomilerin risk primi ve borçlanma maliyetlerinde artış anlamına gelebileceği gibi aynı zamanda ülkeye portföy girişlerinde azalma ve çıkışlarında ise hızlanma demek. Kısacası finansman maliyetleri kanalıyla enflasyona olan olumsuz etki artabilir.

- Enflasyon geçişkenliği yüksek olan kur ise ciddi bir risk faktörü olmaya devam ediyor. Hem küresel piyasalardaki oynaklıklar, hem gelişmiş ülkelerin para politikalarını sıkılaştırmaları, hem de içerideki olası bazı politik gelişmeler TL ve dolayısıyla enflasyon üzerinde baskı oluşturma potansiyeli taşıyor.

- Emtia fiyatlarında pandemiden önce başlayan ancak pandemi boyunca da devam eden artış eğiliminin enflasyonist baskı oluşturmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Eğer küresel ekonomide yeni bir resesyon dalgası yaşanmazsa artan emtia talebi ve kısıtlı arz bizim gibi ülkelerde maliyet kanalıyla enflasyonu yukarı itecektir.

- Aynı şekilde küresel tedarik zincirindeki aksamalar da etkisini sürdüryor. Türkiye’de halihazırda çok yüksek seyreden üretici fiyatları emtia emtia ve tedarik zinciri kaynaklı maliyet unsurları nedeniyle olumsuz etkilenmeye devam edebilir.

- Kamu tarafından kontrol edilen ya da belirlenen fiyatlarda ve vergilerde meydana gelecek öngörülenin üzerindeki artışlar ise zaten zor olan deflasyon mücadelesini daha da zorlaştıracaktır.

Bu tabloda enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası’nın daha geçen hafta revize ettiği 2021 tahmini olan 14.1’e inmesi zor görünmektedir. Şu ana kadar olamadı ama eğer aylık enflasyon bundan sonraki aylarda 2010-2020 ortalamaları dolayında seyretse bile yıl sonu enflasyonu yüzde 15.9’da kalacak. Dolayısıyla yılın geri kalan kısmında geçen yılkinden daha iyi bir performans göstermek gerekiyor. Aritmetiksel olarak yılın son iki ayında enflasyonda belirgin bir düşüş için fırsat var. Geçen yılın Ekim ayında yüzde 2.13; Kasım’da 2.30 ve Aralık’ta ise 1.25’lik yüksek artışlar vardı. Eğer işler şimdiden sıkı tutulur, dezenflasyonu destekleyici adımlar uygun bir parasal duruşa eşlik ederse yılın son çeyreğinde çıkacak “daha makul” aylık enflasyon rakamlarıyla TCMB tahminine yaklaşmak mümkün olabilir.