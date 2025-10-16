Enflasyondaki katılıkların nedenleri
Eylül ayı TÜFE enflasyonu açıklanınca, enflasyonla mücadele programına bağlanan umutlar azaldı. Bu gelişmeyle birlikte kamuoyunun bir kısmı da enflasyonun bu kadar dirençli çıkmasının nedenlerini tartışmaya başladı.
Bu hafta içinde TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllıkta %46,8 çıkan enflasyon, aylıkta Eylül ayı için %5,8 gerçekleşmiş. Bunlar son derecede yüksek artışlar. Dahası üretici fiyatlarında görülen bu denli yüksek artışların gecikmeli de olsa, gıda fiyatları üzerinden TÜFE’ye yansıması kaçınılmaz. Bu bakımdan gıda fiyatlarının önlenemeyen yükselmesi ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesinin de sonuçsuz kalmasına, ama daha da önemlisi enflasyonda “katılığa” neden oluyor.
Bahsi geçen yapısal nedenlerden ötürü, sadece para politikası araçlarıyla yürütülen bugünkü programdan sonuç almak hem daha uzun zaman, hem de daha çok maliyeti gerekli kılacak.
TCMB üst yönetimi ise, hala para politikası ile sonuç almaya çalışıyor. Enflasyonda giderek daha açık ortaya çıkan yapısal faktörlerin önemi ve yarattıkları katılıklar yeterince görülmüyor. Hala bunlar yokmuş gibi, yılbaşında koyulan enflasyon hedeflerinin arkasında durulmaya çalışılıyor. Oysa aynı banka daha önce değişen şartlara göre defalarca hedeflerini değiştirmişti. Bu şekilde davranarak TCMB yönetimi ekonomideki gerçeklerle politika beklentileri arasındaki bağı koparıyor. Hayali, kimsenin gerçekleşeceğine inanmadığı hedeflerin kamuoyu tarafından da benimsenmesini bekliyor.
Enflasyondaki katılıklar
Kanımca ülkemizdeki enflasyondaki katılığın iki temel nedeni var. Aslında bu nedenler teoride öne çıkan nedenlerde çok farklı değil. Bunlar sırasıyla,
1. Beklentilerin iyi yönetilememesi,
2. Politikasızlık.
Bunlardan ilki ekonomi yönetiminin de kabul ettiği bir neden ama bu konuda politika oluşturmak için hareket alanı son derecede sınırlı. Özellikle siyasetin ekonomi üzerinde yarattığı baskıları ekonomi yönetiminin aşabilmesi pek mümkün değil. Hala 19 Mart soruşturmalarının ekonomide yarattığı tahribatın telafi edilip edilmediği tartışılıyor. Maalesef 2028 yılında yapılması planlanan seçimlere kadar, bir siyaset yapma tarzı haline gelmiş olan CHP’li belediyelere yönelik yargı operasyonlarının devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla siyasete hukuk üzerinden müdahil olunması ve muhalefetin buna vereceği tepkiler ekonomide büyük belirsizlikler yaratacak ve istikrarlı bir beklenti oluşturulabilmesini engelleyecektir.
Buna ek olarak hâlihazırda yürütülmekte olan enflasyonla mücadele programının sanayi üzerindeki yan etkileri her geçen gün çok daha belirgin bir hale gelecek ve kötüleştiği görülen sanayideki durumun beklentilere olumlu yönde katkıda bulunması zorlaşacaktır.
Enflasyondaki katılıklarda beklenti yönetimi önemli. Ama bundan çok daha önemli olan ise ekonominin diğer kesimlerine yönelik yaygın bir “politikasızlığın” hâkim olmasıdır. Örneğin herkes gıda krizini kabul ediyor ve gıda fiyatlarındaki artışlardan şikâyet ediyor. Ancak kimse bu krizden çıkmak için nasıl bir politikaya ihtiyaç var söyleyemiyor. Dahası gıda fiyatlarında enflasyon yaratan nedenler sadece tarımdaki üretim politikaları ve bu konuda kamudan verilmeyen destekler değil. Gıda piyasalarındaki “endüstriyel” yapıların yarattığı fiyat katılıkları da bu sorunu daha kötü hale getiriyor. Gıda piyasalarının tekrar organizasyonu ve dağıtım kanalları üzerindeki maliyet baskılarının azaltılması ise hiç kimsenin gündeminde yok.
Enflasyondaki katılık yaratan bir diğer sorun ise ülkede artık saklanamayan düzeylere çıkan barınma krizidir. Bu konuda da ülkemizde bir politikasızlık hâkim. Son zamanlarda merkezden kiralanabilecek sosyal konutların üretimi gündemde. Ama bu projenin de soruna köklü bir çözüm getirmek yerine daha çok siyasi nitelikte kamuoyu rızası üretmeye yönelik bir proje izlenimi veriliyor. Zira bu tarz projelerin başarılı yürütülmesi, ancak yerel yönetimlerle birlikte çalışılmasıyla mümkündür. Oysa ekonomi yönetimi bu ve benzeri projelerle yerelde yürütülen sosyal hizmetleri merkeze çekerek kamuoyu rızasını kontrol etmeye çalışıyor. Bunu son derecede iddialı bir proje olarak görmeme rağmen, kesin bir yargıya varmadan önce sonuçlarını beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Elbette bu projenin sonuçlarından birinin de büyük şehirlerdeki kira artış oranlarını etkileyip etkilemeyeceğidir.
Bir diğer enflasyondaki katılık kaynakları enerji tedariki konusundaki politikanın artık çok maliyetli hale gelmesidir. Özellikle enerji dağıtımının özelleştirilmesiyle birlikte enerji dağıtımından özel firmalara aşırı güç verilmesi, bu nedenlerden birisi. Sanırım özelleştirme sürecinin bu şirketler için satınalma maliyetlerinin, bir sebepten dolayı yüksek olması enerji dağıtımı ve fiyatlandırmasında bu firmalara ek bir pazar gücü vermiş. Bu yüzden ne yatırım yapıyorlar, ne de sanayinin rekabetçiliğini koruyacak bir fiyattan enerji sağlıyorlar.
Politikasızlıkla ilgili bu örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkün. Bunları görmeden, bazen de yok sayarak, sadece para politikası ile bu mücadeleyi yürütmek ekonomik aktörlerin kaldırabileceğinin çok çok üstünde faiz oranlarına bir süre daha tahammül göstermelerini zorunlu kılacaktır.
