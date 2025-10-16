Enflasyondaki katılıkların nedenleri

Eylül ayı TÜFE enflasyo­nu açıklanınca, enflasyon­la mücadele programına bağla­nan umutlar azaldı. Bu gelişmey­le birlikte kamuoyunun bir kısmı da enflasyonun bu kadar direnç­li çıkmasının nedenlerini tartış­maya başladı.

Bu hafta içinde TÜİK tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllıkta %46,8 çıkan enflasyon, aylıkta Eylül ayı için %5,8 ger­çekleşmiş. Bunlar son derecede yüksek artışlar. Dahası üretici fi­yatlarında görülen bu denli yük­sek artışların gecikmeli de olsa, gıda fiyatları üzerinden TÜFE’ye yansıması kaçınılmaz. Bu bakım­dan gıda fiyatlarının önleneme­yen yükselmesi ekonomi yöne­timinin enflasyonla mücadelesi­nin de sonuçsuz kalmasına, ama daha da önemlisi enflasyonda “katılığa” neden oluyor.

Bahsi geçen yapısal nedenler­den ötürü, sadece para politika­sı araçlarıyla yürütülen bugün­kü programdan sonuç almak hem daha uzun zaman, hem de daha çok maliyeti gerekli kılacak.

TCMB üst yönetimi ise, ha­la para politikası ile sonuç al­maya çalışıyor. Enflasyonda giderek daha açık ortaya çı­kan yapısal faktörlerin önemi ve yarattıkları katılıklar yete­rince görülmüyor. Hala bun­lar yokmuş gibi, yılbaşında koyulan enflasyon hedefleri­nin arkasında durulmaya ça­lışılıyor. Oysa aynı banka da­ha önce değişen şartlara göre defalarca hedeflerini değiştirmiş­ti. Bu şekilde davranarak TCMB yönetimi ekonomideki gerçekler­le politika beklentileri arasındaki bağı koparıyor. Hayali, kimsenin gerçekleşeceğine inanmadığı he­deflerin kamuoyu tarafından da benimsenmesini bekliyor.

Enflasyondaki katılıklar

Kanımca ülkemizdeki enflas­yondaki katılığın iki temel ne­deni var. Aslında bu nedenler te­oride öne çıkan nedenlerde çok farklı değil. Bunlar sırasıyla,

1. Beklentilerin iyi yönetileme­mesi,

2. Politikasızlık.

Bunlardan ilki ekonomi yöne­timinin de kabul ettiği bir neden ama bu konuda politika oluştur­mak için hareket alanı son dere­cede sınırlı. Özellikle siyasetin ekonomi üzerinde yarattığı bas­kıları ekonomi yönetiminin aşa­bilmesi pek mümkün değil. Hala 19 Mart soruşturmalarının eko­nomide yarattığı tahribatın tela­fi edilip edilmediği tartışılıyor. Maalesef 2028 yılında yapılma­sı planlanan seçimlere kadar, bir siyaset yapma tarzı haline gel­miş olan CHP’li belediyelere yö­nelik yargı operasyonlarının de­vam etmesi bekleniyor. Dolayı­sıyla siyasete hukuk üzerinden müdahil olunması ve muhalefe­tin buna vereceği tepkiler eko­nomide büyük belirsizlikler ya­ratacak ve istikrarlı bir bek­lenti oluşturulabilmesini engelleyecektir.

Buna ek olarak hâlihazır­da yürütülmekte olan enflas­yonla mücadele programının sanayi üzerindeki yan etkile­ri her geçen gün çok daha be­lirgin bir hale gelecek ve kö­tüleştiği görülen sanayideki durumun beklentilere olum­lu yönde katkıda bulunması zorlaşacaktır.

Enflasyondaki katılıklarda beklenti yönetimi önemli. Ama bundan çok daha önemli olan ise ekonominin diğer kesimlerine yönelik yaygın bir “politikasız­lığın” hâkim olmasıdır. Örneğin herkes gıda krizini kabul ediyor ve gıda fiyatlarındaki artışlar­dan şikâyet ediyor. Ancak kimse bu krizden çıkmak için nasıl bir politikaya ihtiyaç var söyleyemi­yor. Dahası gıda fiyatlarında enf­lasyon yaratan nedenler sadece tarımdaki üretim politikaları ve bu konuda kamudan verilmeyen destekler değil. Gıda piyasala­rındaki “endüstriyel” yapıların yarattığı fiyat katılıkları da bu sorunu daha kötü hale getiriyor. Gıda piyasalarının tekrar orga­nizasyonu ve dağıtım kanalları üzerindeki maliyet baskılarının azaltılması ise hiç kimsenin gün­deminde yok.

Enflasyondaki katılık yaratan bir diğer sorun ise ülkede artık saklanamayan düzeylere çıkan barınma krizidir. Bu konuda da ülkemizde bir politikasızlık hâ­kim. Son zamanlarda merkezden kiralanabilecek sosyal konutla­rın üretimi gündemde. Ama bu projenin de soruna köklü bir çö­züm getirmek yerine daha çok siyasi nitelikte kamuoyu rızası üretmeye yönelik bir proje izle­nimi veriliyor. Zira bu tarz pro­jelerin başarılı yürütülmesi, an­cak yerel yönetimlerle birlikte çalışılmasıyla mümkündür. Oy­sa ekonomi yönetimi bu ve ben­zeri projelerle yerelde yürütülen sosyal hizmetleri merkeze çeke­rek kamuoyu rızasını kontrol et­meye çalışıyor. Bunu son dere­cede iddialı bir proje olarak gör­meme rağmen, kesin bir yargıya varmadan önce sonuçlarını bek­lemenin daha doğru olacağını dü­şünüyorum. Elbette bu projenin sonuçlarından birinin de büyük şehirlerdeki kira artış oranlarını etkileyip etkilemeyeceğidir.

Bir diğer enflasyondaki katı­lık kaynakları enerji tedariki ko­nusundaki politikanın artık çok maliyetli hale gelmesidir. Özel­likle enerji dağıtımının özelleş­tirilmesiyle birlikte enerji dağı­tımından özel firmalara aşırı güç verilmesi, bu nedenlerden birisi. Sanırım özelleştirme sürecinin bu şirketler için satınalma ma­liyetlerinin, bir sebepten dola­yı yüksek olması enerji dağıtımı ve fiyatlandırmasında bu firma­lara ek bir pazar gücü vermiş. Bu yüzden ne yatırım yapıyorlar, ne de sanayinin rekabetçiliğini ko­ruyacak bir fiyattan enerji sağlı­yorlar.

Politikasızlıkla ilgili bu örnek­leri bu şekilde çoğaltmak müm­kün. Bunları görmeden, bazen de yok sayarak, sadece para politi­kası ile bu mücadeleyi yürütmek ekonomik aktörlerin kaldırabile­ceğinin çok çok üstünde faiz oran­larına bir süre daha tahammül göstermelerini zorunlu kılacaktır.