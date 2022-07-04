Enflasyonist ortamda çürüyen iş dinamikleri

Bir ülke, uzun süre hiperenflasyon pençesinde kıvrandığında, kaybı sadece ekonomik olmuyor. Ölçüldü ki bu ortamda trafik kazaları artıyor, avukatlar ve psikologlar iyi iş yapıyor, iş barışı bozuluyor, çalışma hayatında etik sorunlar baş gösteriyor. Kısaca hiperenflasyon ülkeye, hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar veriyor.

Hiperenflasyonun iş dinamiklerindeki çürümelerini şimdiden gözlemliyoruz. Hizmet sektörü bu çürümenin en belirgin gözlendiği alan… Restoran, fiyatı artırıyor ama yemek kalitesini bozuyor. Köklü bir marka dahi, zammın yanı sıra saraylara layık su böreğindeki tereyağını ve peyniri bozdu bile.

GÜVENSİZLİK TEDARİK ZİNCİRİNİ ZORLUYOR

Kafeye gidiyorsunuz, her yer priz dolu ama elektrik kesik. Peçete dahi esirgenmiş, ıslak mendiller buharlaşmış. Çay bile çift haneli fiyatlara çıkarken içindeki sıvı neredeyse içilesi değil. Ev sahibi yeni kiracısına elektrik, su, gaz aboneliklerini vermiyor ki çıkarmak istediğinde onları kapatıp tahliyeye zorlasın.

Tedarikçi ilişkisinde de güvensizlik had safhada. Vade kalkmış adeta. Özellikle dış tedarikçi, CDS’i, ekonomideki sıkıntılarımızı bahane ediyor ve peşin ödeme istiyor. Şirketler de kendi aralarında yürüyen anlaşmalarını ihlal etmeye başladı. Karşılıklı güvensizlik, mevcut süreçleri zedeliyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Memnuniyetsiz çalışanın şirket zararı nedir?

Müşteri patrondur lafı geçmişte kaldı. Mutlu çalışanın yoksa başın belada… Hayat pahalılığı yüzünden beş kuruş fazla verene gidebiliyor çalışanın. 500 lira fark için 19 yıllık kıdemini yakanlar var. Üretimin sürmesi için öncelikle çalışanını enflasyon pençesinden kurtarman gerekiyor.

Asgari ücret enflasyonu azdırır mı?

Elbette… Tıpkı bu yılbaşında olduğu gibi %50,5’lik zam, ilk 2 ay içinde başta gıda olmak üzere fiyatları %30 oranında artırdı bile. Üretici, %140’lık ÜFE’yi asgari ücretteki artışı fırsat bilip TÜFE’leştirecek. Asgari ücretteki %25’lik zammın ekime kadar çoktan perakende fiyatlara yansıyacağını göreceğiz.

not

ŞİRKETLERE ÇÜRÜMEYLE MÜCADELE ÖNERİLERİ

YAP: Müşteriden önce çalışanın gelmeli. Asgari ücret de arttı. Memnuniyetsiz çalışanlar bunu olduğu gibi müşteriye yansıtıyorlar. Önce çalışanını memnun et ki başın derde girmesin. YAPMA: Kalitenden taviz verme. Seni krizden çıkaracak olan budur.

YAP: Alacağına şahin olabilirsin ancak borcuna sakın karga olma ve borcuna sadık ol.

YAPMA: Kriz sonrası çok şey değişecek. Seni zora sokan her ne varsa belirle ve bugün ne yapıyorsan, yarın yapma!

YAP: İnovasyon, her şirketin boynunun borcudur. İşini iyi yapman yetmez, iyi işler yapmalısın.

YAPMA: Bir şirketin elinden servetini almak isteyenler, onun kendine yeterlilik imkânlarına saldırırlar. Kendine yetmeye gayret et.