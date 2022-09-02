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Enflasyonla büyümek mi? Büyürken, enflasyonu düşürmek mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Enflasyon sayesinde büyüyebilirsin…

Veya…

Büyürken, enflasyonu düşünebilirsin…

***

Büyürken enflasyonu düşürürken…

Aynı zamanda;

İstihdamı artırabilirsin…

Ve…

Borçlanmayı düşürebilir, kalkınmayı hızlandırabilir, refaha kavuşabilirsin…

***

Formülü mü?

Talebi (kredi, borç, tüketim…) değil, arzı artırarak büyümek…

***

Bugünkü model:

Arzın talebe göre düşük olması neticesinde “coşan enflasyon” sayesinde büyümek!

***

Önceki model?

Tüketim/ithalat sayesinde büyümek!

***

Yani…

Önceki model de; bugünkü de…

Kalkınma ve refah artırmayan/artıramayacak, maliyetleri/borçlanmayı artıracak, üretimden vazgeçirecek, cari dengeyi bozacak “büyüme modelleri”…

VELHASIL

Uyguladığımız modellerin sonucunda yine büyümüşüz…

Yüzde 26,6 finansal hizmetlerle, yüzde 13,6 tüketimle…

Tarım yüzde 2,9, İhracat 2,7, yatırımlar 1,2 katkı vermiş…

***

Geleceğin ipotek verildiği değil, refah getirecek büyüme için:

Tersi oranlar olmalıyken…

Enerji ve tarım yatırımları, çok çok daha yüksek katkı vermeliyken…

 

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