Enflasyonlu dünyada iki konu gündemde; enerji ve gıda…

Enflasyonun artışıyla iki konu, enerji ve gıda dünyanın ve bizim gündemimize oturdu. Çözüm, sıkça değişen yaz/boz modeller olamaz…

Son dönemde 2023 için kaygılarını ortaya koyan ekonomistler, enerji ve gıda olarak iki temel konuya dikkat edilmesini öneriyorlar. Bütün dünyada enflasyon hızlanırken, FED faiz artırım kararını açıkladı. Onu faiz artırım kararlarıyla Kanada ve İngiltere’nin izledi. Enflasyonun artması ve büyümenin yavaşlamasına önlemler alınması şart oldu.

Türkiye’de son dönemde uygulanmakta olan; ihracat artışı ve cari fazla ile denge kurarak, kurda istikrar, büyüme ve istihdam artışı sağlanacağı tezinin geçersiz olduğunu görüyoruz. Bu model, Ocak ayında 7,1 milyar, Şubat ayında 5,1 milyar dolar cari açık verilmesiyle tam bir çıkmaza girdi. Şimdi, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını amaçlayan görev tanımına uygun hareket edecek adımlar atmasını gerekiyor. Enflasyonun ancak bu şekilde yeniden üretim artırıcı politikalarla frenlenerek düşebileceği kesinlik taşıyor. 2022’den başlayarak dünyada temel problemin gıda ve enerji olacağı, Türkiye’nin de bu iki alanda sorun yaşayacağını söylemek yanlış olmaz. Peki 2022- 2023’de zora düşmemek için ne yapmalıyız? Öncelikle birbiri ardına “kerameti kendinden menkul” yeni modeller açıklayıp onlara bel bağlayıp, sonra hüsrana uğrayarak, yeni model arayışlarından vazgeçmeliyiz.

Üç temel alanda düzenleme olanağı görüyorum:

1-Sorunun özünün üretim olduğunu bilerek, üretimi artırıcı çabalar ve destekler içeren modeller geliştirmeliyiz. Bunu planlı ve takvime bağlı olarak yapmalıyız.

2-Ürünlerimizin ihraç edilebilir olmasını ve turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlamalıyız.

3-Kamu kurumlarının asli görevlerine bağlı kalarak hareket etmelerini sağlamalıyız. Kamu kurumlarını istişare içinde işbirliği yaparak birlikte harekete yöneltmeliyiz.

Doğaldır ki bu önerilerim gıda ve enerjideki sorunlarımıza hemen çare olmayabilir…

Ama bu temel düzenlemelere gitmenin ve buna bağlı stratejiler geliştirerek yola çıkmanın ‘’şart’’ olduğuna inanıyorum.

Yola çıkmanın sürekli yeni model arayışları ve yap/bozlardan çok daha faydalı olacağını düşünüyorum…

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