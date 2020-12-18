Enflasyon/TL için, MB değil, üretim kültürü” lazım…

TL’nin değeri de; Enflasyon da…

Kökünden “üretime” bağlı…

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Üretim miktarı/kalitesi, ihtiyaçları karşılamıyorsa…

Bazı ürünlerdeki açığımız, diğerleri tarafından kapatılamıyorsa…

Azda olsa ürün fazlası verilemiyorsa…

O fazlayla dünya ihtiyacı karşılanamıyorsa…

O sayede sağlanan tasarruflar eğitimde-araştırmada-geliştirmede kullanılamıyorsa…

Merkez Bankası (MB) “doğru/şeffaf/öngörülebilir politikalar” uygulasa da, sorunu gideremez, ancak öteleyebilir…

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Faizlerin düştüğü…

Ama, TL’nin reel getirisinin, bugünden “çok daha yüksek” olduğu günleri gördük…

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O sayede gelen “sıcak para” sayesinde “değerlenen TL” ile, ithal ürünler ucuzlamış oldu…

Ucuz ithal ürünle rekabet edemeyen “yerli üretici” üretimden soğudu…

Ve zamanla üretim kabiliyetini yitirdi…

Yani “sıcak para” sayesinde “değerlenen TL”, “yerli üreticiyi” bitirdi… (“yerli tüketiciyi” canlandırdı!)

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Oysa…

TL, “üretim/ihracat/Ar- Ge” sayesinde değerlenmeliydi…

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Ancak, o yolla dövizin borçla değil ürünle/emekle aktığı, tasarrufun yükseldiği bir ekonomi oluşturulabilirdi…

O sayede rezervleri yüksek MB, faiz düşürerek üretimi/ tüketimi artırma lüksüne sahip olabilirdi…

VELHASIL…

Borçla değerlenen TL’li/ ucuz ithal ürünlü, o rahat zamanlar…

Dışa bağımlı/pahalı ürünlerle geçireceğimiz “borçlu zamanlarımızın” temeli oldu…

“MB’nin para politikası” ve “ithal ürünlere vergi” gibi yollarla çıkış arıyoruz şimdi…

Mevcut üretim kültürü/ eğitim sistemi/yatırım iklimi ile “MB’nin gerçekçi/içten çabası” da, “ithal ürünlere vergi” de, bundan önce, deneyip gördüğümüz gibi tek başlarına yetmeyecek…