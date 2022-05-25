Enflasyonu etkileyen gıda fiyatları konusu

Gıda enflasyonunun frenlenmesi konusunda Reis Gıda’nın kurucusu Mehmet Reis ile sohbetimi sizlerle paylaşıyorum…

Gıda üretimi konusunda eli taşın altında olan sektör temsilcileriyle görüşürken Reis Gıda kurucu yöneticisi Mehmet Reis, ”Hububat ve bakliyat üretiminde kuraklık etkili oldu. Tahıl üretimi yüzde 14,3 oranında azaldı. Bu yıl yağışlar geçen yıla göre Ekim/Nisan döneminde daha fazla gerçekleştiği için üretim artışı olacak ve buğday rekoltesi 19-22 milyon tona ulaşacak‘’ derken, iklim değişimine bağlı olarak kuraklığın ülke üretimi üstündeki olumsuz etkisinin bir kez daha altını çizmiş oluyor.

Mehmet Reis’in diğer ürünlerle ilgili tahminleri şöyle:

+Mercimek ve nohutta geçen yıla göre artış bekliyorum.

+Kuru fasulye üretiminde bazı bölgelerde üreticiler kararsız kaldı, mısır ekimine yöneldiler. Bu sene belirsizlik devam ediyor.

+Çeltik ekim alanlarının bir kısmı ayçiçeğine açıldı. Çeltik üretimi geçen yılki düzeyinde olacak.

+TÜİK verilerine göre tarım ürünleri fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki yıla göre %118,53 artış gösterdi, bu çok yüksek bir oran.

Reis’in bu noktadan sonra iki önemli saptaması var, yabana atmak mümkün değil. Reis diyor ki ‘’Üreticilerin girdi maliyetleri sürekli artıyor. Döviz artışına bağlı tohum, gübre ve ilaç pahalanıyor. Yüzde 150 oranında artan gübre desteği yeterli görülmediği için gübre kullanımı azalıyor, verim düşüyor.’’

İkinci saptaması, en az ilki kadar önemli, aynen aktarıyorum: “Gıda enflasyonunun yükselişini sınırlandırmak için döviz kurunun sakinleşmesine, girdi maliyetlerinin azaltılmasına ihtiyaç var.”

Mehmet Reis, hayati önerilerini şöyle sıralıyor:

1-Tarımsal sulama değiştirilmeli, su verimli kullanılmalı.

2-Enerji, ilaç, gübre ve yem gibi girdilerin ithal bağımlılığı azaltılarak yerli girdi kullanımını artırıcı programlar uygulanmalı.

3-Sürdürülebilir tarım politikasıyla üretim seferberliğine girip, tarladan sofraya yapılması gerekenler art arda hayata geçirilmeli.

41 yıldır piyasanın içinde olan Mehmet Reis’le sohbetimiz çok açık olarak gösteriyor ki, gıda enflasyonuyla mücadelenin yolu, eli taşın altındakilerle önce diyalog kurmak, sonra da önerilerini hayata geçirme.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyadaki gelişmeler, tarımsal üretimi artırmanın ve gıdada kendine yeterli ülke olmanın önemini artırıyor.