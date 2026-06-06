Enflasyonu gıda rahatlattı

Tüketici fiyatları mayısta yüzde 1,71 arttı, beş aylık birikimli enflasyon yüzde 16,61, yıllık enflasyon yüzde 32,61’e yükseldi. TÜFE’de en büyük ağırlığa sahip olan gıdada aylık bazda yaşanan yüzde 0,48’lik düşüş, manşet enflasyonu 0,12 puan aşağı çekti. Emeklinin zam oranları netleşmeye başladı.

Savaşın yol açtığı maliyet baskıları ile nisanda aşırı yüksek gelen aylık enflasyon, mayısta özellikle enerjideki düzeltme ve gıdadaki düşüş sonucu ılımlı bir platoya indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) aylık artış yüzde 1,71 düzeyinde gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 137’sinde artış, 28’inde düşüş yaşandı, 9 alt sınıfta ise değişim olmadı. Mayıs TÜFE artışı için tahminler farklı kuruluşların anketlerinde yüzde 1,59-yüzde 1,65 aralığında, Merkez Bankası anketinde ise yüzde 1,89 düzeyindeydi. TÜFE’de ocak-mayıs dönemindeki artış yüzde 16,61’e ulaşırken; aylık oranın geçen yılın mayıs ayındaki yüzde 1,53’ün üzerinde gelmesi nedeniyle yıllık oran nisana göre 0,24 puan artarak yüzde 32,61’e yükseldi.

Ulaştırma %2,03 arttı

TÜFE’de ana harcama grupları içinde yüzde 24,44’le en büyük ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık bazda yaşanan yüzde 0,48’lik düşüş, mayısta manşet enflasyonu 0,12 puan aşağı çekti. Aylık enflasyona en büyük katkı ise giyim ve ayakkabı grubundan geldi. TÜFE’de yüzde 7,90 oranında ağırlığa sahip olan bu harcama grubunda mevsimsel geçiş etkisiyle aylık yüzde 11,29’luk bir artış yaşandı ve bu da manşet enflasyona 0,75 puan katkı yaptı. TÜFE’de gıdadan sonra en büyük paya sahip olan ulaştırmadaki yüzde 2,03’lük artışın manşet enflasyona katkısı da 0,35 puan oldu. Endekste yüzde 11,4 ağırlığa sahip konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu da aylık bazda yüzde 2,28 artışla genel enflasyona 0,27 puan katkı yaptı.

Enflasyonun mayıs ayındaki seyri, Merkez Bankası’nın 2024 sonunda başladığı ancak ulusal ve küresel şoklarla aksamalı olarak sürdürebildiği faiz indirim süreci için karışık bir sinyal verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon kararlılıkla sürecek

Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir. Bu görünüm, fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Adımlarımızla etkileri sınırladık

Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz.

Haziran kira artış tavanı %32,24

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde baz alınan 12 aylık ortalamalara göre yıllık TÜFE artışı yüzde 32,24 oldu. Bu oran önceki aya göre 0,19 puan düştü. Uzunca bir dönem yıllık enflasyonun çok üzerinde seyreden 12 aylık ortalamalara göre yıllık TÜFE enflasyonu, son aylarda aradaki makasın giderek kapanmasından sonra mayıs itibarıyla bunun altına indi. Bu arada Yurt İçi ÜFE mayıs ayında yüzde 2,75, ilk beş ayda yüzde 14,04 arttı.

Emekli zammı netleşiyor

Aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında, izleyen 6 aylık dönem için önceki 6 aydaki enflasyon kadar artırılan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, bu yıl ilk beş aydaki enflasyona göre yüzde 16,61 zammı şimdiden garantiledi. Bu emekliler, haziran enflasyonu sıfır dahi olsa veya eksi gelmezse temmuzda bu oranda zam alacak. Memur ve emeklilerinin mayıs sonu itibarıyla beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,05 oldu.