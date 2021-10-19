Enflasyonu iki yılda öldüren adamın zamanı gelmedi mi?

Yüksek enflasyon, Covid- 19 salgınının ‘gıda ve hammadde fiyatlarını adeta uçuran’ etkisiyle en az 1 yıldır bütün dünyanın en büyük makroekonomik problemi haline gelmiş durumda. Öyle ki ‘keşke biraz enflasyonum olsa’ diye çırpınan ABD, Avrupa, Japonya gibi ekonomileri yönetenler de şimdilerde ‘bu kadar enflasyonda çok fazla, inşallah geçicidir’ mealinde söylemlerle faiz artırmaya direniyorlar ama bu direnç çok sürmeyecek gibi görünüyor. Türkiye’nin enflasyonu ise hem bu küresel etkiyle hem de yerel dinamiklerle katmerli yükseliyor. İktidar, küresel etkiye işaret edip ‘her şeye rağmen’ ekonomiyi çok iyi yönettiğini söylerken, muhalefet ‘kötü yönetimin enflasyonu azdırdığını’ savunuyor. 23 Eylül’deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan politika faizini yüzde 1 indirme kararıyla ‘enflasyonun altında politika faizi’ uygulamasına resmen geçilmesi ise kurları ve enflasyonu istenmeyen yönde yeniden tetiklemiş görünüyor. 21 Ekim Perşembe günü yine PPK toplantısı var. Merkez Bankası, politika faizini bir kez daha indirir mi? İndirirse neler olur? Bu sorular için herkesin bir tecrübesi ve ondan kaynaklanan bir cevabı var.

Ben, hem küresel hem ulusal yüksek enflasyon krizinin çözümüne katkı olur umuduyla, tarihi bir şahsiyet olan biri demokrat biri cumhuriyetçi iki ABD Başkanı, (Jimmy Carter, Ronald Reagan) dönemlerinde 8 yıl (1979-1987) Fed başkanlığı yapmış Paul A. Volcker’i hatırlatmak istiyorum. Çünkü Volcker, ‘enflasyonu öldüren adam’ unvanıyla tarihe geçmiş bir merkez bankacıydı. Elbette, her ülkenin, her dönemin özellikleri, şartları farklıdır ama bazen benzerlikler o kadar fazlalaşır ki tarihten örnek almak, bizleri öğrenilmiş çaresizlikler ve popülist politikalar nedeniyle bir türlü bulamadığımız çözümlere ulaştırabilir.

Siyaset, Paul Volcker’ı nasıl kullandı?

1970’lerin, petrol şokuyla sarsılmış ABD’sinde yüksek enflasyon en büyük sorundu. Öyle ki çift haneli olmuş enflasyonun daha da yükselmesinden çok korkuluyor, çözüm için ‘ulusal seferberlik ilan edilmesi’ öneriliyordu. ABD Başkanı Gerald Ford, 1970’lerin ağır koşullarında bir türlü düşüremediği hem maliyet hem talep kaynaklı yüksek enflasyonu sonraki başkana miras bıraktı. 20 Ocak 1977’de ABD Başkanlık koltuğuna oturan Demokrat Partili Jimmy Carter çift hanelere tırmanan enflasyonun en büyük sorunu olduğunu biliyordu. Bu mücadelede en önemli kurumun da ABD Merkez Bankası (FED) olduğuna ve bu kurumun itibar kazanması gerektiğine inanıyordu. FED Başkanlığına önce William Miller’ı atadı. Miller’ın, köklü bir mücadele yerine kendisini atayanlara yaranma çabasında olduğu ortaya çıkınca yeni isim arayışına giren Carter, 1979’da New York Fed başkanı Paul Volcker’a teklifte bulundu. Volcker, ‘görevi kabul şartı’ olarak Carter’dan üç konuda teminat istedi. Fed yönetiminde tam bağımsızlık, enflasyonla mücadelede tam odaklanma ve çok daha sıkı para politikası için tam yetki. Bu talepleri kabul etmek her siyasinin yapabileceği şey değildi. Çünkü ağır bir acı reçete uygulanmasına işaretti ama Carter bu isteklerin hepsini kabul etti. Volcker, Mart 1980’de yüzde 14,7 ile zirve yapmış enflasyonu düşürmek için 1979’da yüzde 11,2 olan fonlama (politika) faizini, 1981’de önce yüzde 20’ye sonra yüzde 21,5’e yükseltti. Ülkede kıyamet koptu. Çünkü piyasada tüketim talebi hızla kesildi. İnşaat ve otomotiv başta olmak üzere son tüketici için üretim yapan tüm sektörlerin temsilcileri, ABD Başkanı Carter’a ve Fed Başkanı Volcker’a ‘ekonomiyi batırıyorsunuz, yüksek faiz yüzünden satamıyoruz, üretemiyoruz’ diyerek karşı kampanyalar başlattı. Tüketim yavaşlayınca üretim de yavaşladı ve işsizlikte tarihi yükseliş oldu. Böylece toplumsal tepkiler tabana yayıldı. Ancak, geri adım atılmadı.

Biraz sabredince ne mi oldu?

1982’nin başından itibaren enflasyon sert şekilde geriledi ve 1982 sonunda yüzde 4, 1983’te de yüzde 3 mümkün oldu. enflasyon gerilediği için faizler de kendiliğinden düştü. 1983’te, ABD Başkanı Ronald Reagan’dı ve Paul Volcker’ın yerine Cumhuriyetçi birini atamayı gündemine aldı. Ancak, Volcker’ın enflasyonla mücadeledeki performansı o kadar güçlüydü ki ‘başkasını atamak gevşeme olarak algılanır’ kaygısı ağır bastı. Reagan da Volcker’ı atadı. Volcker, Ömrünün son yıllarında Barack Obama’ya da danışmanlık yapan Volcker, 8 Aralık 2019’da öldü. Kendi ölümünden önce ‘enflasyonu öldüren adam’ olarak tarihe geçmişti.

BUGÜN ŞARTLAR ÇOK MU FARKLI?

Gelelim günümüze. Küresel cephede yaşananlar 1970’lerin şartlarına büyük ölçüde benziyor. Şu anda en büyük ekonomiler de Türkiye gibi gelişen ekonomiler de ‘enerji fiyatlarında yükseliş şoku’ yaşıyor. İlave olarak, tüm ürün gruplarında maliyetleri ve dolayısıyla ‘bütün enflasyonları zıplatan’ fiyat artışlarıyla nasıl mücadele edilecek? Ülkeleri yöneten siyasi iradelerin, ekonomilerde güveni tesis etmekle yükümlü merkez bankaları gibi kurumlara ve istikrarı sağlayacak ekonomi politikalarına daha uzun vadeli bakmalarında her açıdan fayda var gibi geliyor bana. O yüzden ‘enflasyonu öldüren Paul Volcker’ın zamanı gelmedi mi’ diye sormak istedim.

ABD ile ticaret için ‘şampiyon şirketler’ formülü iş görür mü?

Türkiye ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD’ye ihracatın daha hızlı artmasında en önemli engelin Türkiye’de ‘üretim ölçeklerinin küçüklüğü’ olduğunu ve bunu aşmak için bazı formüller geliştirildiğini söylüyor. Yalçındağ’ın verdiği bilgiye göre, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha hızlı ulaşmak için eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross’un önerdiği ‘Şampiyon Şirketler’ formülü şöyle: Örneğin, mobilyada en iyi üretim yapan 7-8 Türk şirketi seçilsin. En büyüğüne ‘sen bu ürünün şampiyonusun, seninle beraber bu 6 şirket de aynı ürünü üretecek, biz de alacağız’ denilsin. Böylece bazı ürünlerde milyon adetleri bulan siparişleri karşılamak mümkün olur. Formül çok akıllıca ama Türkiye’de işe yarar mı?

ABD bu formülü başka ülkelerde uygulamış ve başarılı da olmuş olabilir. Ancak, Türkiye’de tutması bence zor görünüyor. Maalesef bizim küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) kolayca bir araya gelemiyor. ‘Küçük olsun benim olsun’ anlayışı ticarette çok zararlı kıskançlıkları bile tetikliyor. O nedenle, seçilen her şampiyon şirketin bir ABD şirketiyle ortak edilmesi daha doğru bir yaklaşım olur. Böylece diğerleri ABD’ye ancak bu şekilde ürün satabileceklerini anlamış, iki ülke arasında doğrudan yatırımlar da patlama yapmış olur.

Türklerin ‘metal fırtınası’ daha ne kadar sürer?

Türkler dünya genelinde çok güçlü bir ‘metal fırtına’ estiriyor. Öyle ki Türkiye’ye karşı haksız gümrük vergileri koyan ABD’ye bile 9 aylık Çelik ihracatımız yüzde 157,7 artarak 775 milyon doları aştı. Aynı ülkeye Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatımız da yüzde 61,8 artarak 464 milyon dolar oldu. Rakamlara detaylı bakınca öyle ‘demir çelik fiyatları da zaten çok yükseldi, bu ihracatın bu kadar artması çok normal’ denilecek gibi değil. Birkaç örnek verelim: Çelik ihracatında Belçika’ya yüzde 129, İngiltere’ye yüzde 238, İspanya’ya yüzde 140, Kanada’ya yüzde 273, Singapur’a yüzde 211’lik artışlar var. Demir Demir Dışı Metaller ihracatında da ülkeler bazında üç haneli artışlar dikkat çekici.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Çelik ihracatı eylül ayında yüzde 141,5 artarak 2,6 milyar dolara, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatı ise yüzde 53,7 artarak 1,4 milyar dolara yükseldi. Çelikte 9 aylık ihracat yüzde 77,5 artışla 15,8 milyar dolara, Demir ve Demir Dışı Metallerde ise yüzde 49,6 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

ASLAN: RAKİPLERİMİZDEN DAHA ÇOK ÇALIŞTIK

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, “Elbette fiyat artışının etkisi büyük ama miktar bazında artışımız da yaklaşık yüzde 30’larda ve çok güçlü” diyor. Başarıda, fırsatı kaçırmamak için pazarı çeşitlendirme çalışmalarının da çok etkisi olduğunu, Türkiye küresel çelik pazarında çok güçlü ve kalıcı bir oyuncu haline geldiğini vurguluyor. Yüksek oranlı ihracat artışının gelecek yılın ortalarına kadar sürebileceğini belirten Başkan Aslan, ABD ve AB’nin Türk çeliğine koyduğu bütün engellere rağmen bu başarının elde edildiğinin de altını çizdi. Covid-19 salgınının getirdiği fırsatları bütün ülkelerin değerlendirmeye çalıştığını anlatan Aslan, “Öyle görülüyor ki bizim çelik üretici ve ihracatçımız çok daha iyi çalışmış. Türkiye çelik üretiminde dünyada 7’nci veya 8’inci, Avrupa ise 1’inci veya 2’nci sırada rakipleriyle yarış halinde. İhracatta da dünyada 6’ıncı büyük biz olduk. 2020’de çelik ihracatımız 20,3 milyon tondu, bu yıl 9 ayda 17,8 milyon tona ulaştık. Almanya ile 5’inci ve 6’ncı sıra için tatlı bir rekabet sürüyor” dedi.

ÖZTİRYAKİ: İTALYA’YA İHRACATI %124 ARTIRDIK

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki de aynı ivmeyi yılsonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını söylüyor. Öztiryaki, “9 ayda 9 milyar dolara yakın ihracat yaptık. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 124,1 ile İtalya oldu. 9 aylık rakamlara göre 1,1 milyar dolar ile Almanya en büyük pazarımız, 601 milyon dolar ile İtalya ikinci, 486 milyon dolar ile İngiltere üçüncü sırada. Alt sektörlerimizdeki ihracat artışlarımız da çok güçlü. Her fırsatı her talebi en güçlü şekilde değerlendirerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.