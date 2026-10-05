Enflasyonu “verimli arzla” değil, “düşük taleple” düşürmeye çalışınca…
Mal ve hizmet fiyatlarının artmaya devam ettiğini görüyoruz…
Hızındaki yavaşlamayı da hissediyoruz…
★★★
Bu nedenle:
Eylül ayı enflasyonunun, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşük çıkmasını bekliyoruz…
★★★
(Genel enflasyon verileri açısından öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 33.5’e geriledi…
Bir ay öncesine göre perakende fiyatları yüzde 2.1, toptan fiyatlar ise yüzde 1.96 yükseldi…
Buna rağmen eğitim gibi “en büyük ihtiyaç” olan sektörler, aylık yüzde 23 gibi fiyat artışlarıyla, fiyat artış rekorlarını yenilemeye devam etti…
Bütçelerinde eğitim, ulaştırma, konaklama gibi önceliklere “ağırlık verme zorunluluğunda olan tüketicinin”, talebi düşürmesi nedeniyle giyim/ayakkabı gibi sektörlerde, fiyat artışlarının hız kestiği de İTO verileri ile belgelendi…)
★★★
Yine bu nedenle:
Merkez Bankası’nın faiz indirimine kapı aralandığı için seviniyoruz…
★★★
Öyle ya…
Sadece bu yolla (Borçlanarak) çevrilebilen/çevirebildiğimiz üretim ve tüketimin maliyetini düşürebiliyoruz(!)
★★★
Maliyetleri ve dolayısıyla enflasyonu düşürebilmek için:
Nitelikle eğitim, dünyanın ihtiyaç duyduğu/duyacağı mal/hizmet/fikire yönelik araştırma geliştirme için yeteneklerini g e l i ş t i r d i ğ i m i z gençler, yüksek teknoloji/verimlilik, öncelikli altyapı y a t ı r ı m l a r ı (demiryolu/denizyolu vb gibi) gibi yoların olduğunu da biliyoruz…
Borçlanmayı, sadece bu yollarla düşürebileceğimizi de biliyoruz…
Sadece bu yollarla tasarruf artırabileceğimizi de biliyoruz…
Büyümede sürdürülebilirliğin, sadece bu yollarla sağlanabileceğini de biliyoruz…
Kalkınma ve sonucundaki refahın, sadece ve sadece bu yollarla gelebileceğini de biliyoruz…
Ve;
Gelişmişlerde olan tek haneli enflasyon oranlarının ve dolayısıyla oluşan tek haneli faiz oranlarının, bu yollarla geldiğini/gelebileceğini de biliyoruz…
VELHASIL
Bugün açıklanacak eylül ayı enflasyonuna yönelik tahminler:
Sorulan ekonomistlerin TÜFE beklentileri yüzde 1.9 ile yüzde 2.6 arasında değişti…
(Aylık enflasyon için yüzde 1’e yakın tahmin farkları, ciddi bir sorun ve başka bir yazının konusu…) Farklı tahminler, birçok nedene dayanıyor… Örneği, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada: Fon, konut, enerji krizi gibi “ekonomik sıkıntılar”, talebi ve dolayısıyla enflasyonu düşürecek “gerçekleşmeler” olarak nitelendiriliyor… Hatta:
“Olumsuz gerçekleşmeler” faizlerin düşmesi/düşürülmesi için “neden” olarak kabul ediliyor…
Faiz indirimi beklentilerini artırırken; “üretimle değil paradan para kazanmaya yönlenen/yönlendirilen çoğunluğu” da umutlandırıyor…
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