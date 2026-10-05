Enflasyonu “verimli arzla” değil, “düşük taleple” düşürmeye çalışınca…

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Mal ve hizmet fi­yatlarının art­maya devam ettiğini görüyoruz…

Hızındaki yavaş­lamayı da hissediyo­ruz…

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Bu nedenle:

Eylül ayı enflas­yonunun, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşük çıkmasını bek­liyoruz…

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(Genel enflasyon verile­ri açısından öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, eylül ayın­da yıllık enflasyon yüzde 33.5’e geriledi…

Bir ay öncesine göre perakende fiyatları yüzde 2.1, toptan fiyatlar ise yüzde 1.96 yükseldi…

Buna rağmen eğitim gibi “en büyük ihtiyaç” olan sek­törler, aylık yüzde 23 gibi fi­yat artışlarıyla, fiyat artış rekorlarını yenilemeye de­vam etti…

Bütçelerinde eğitim, ulaştırma, konaklama gibi önceliklere “ağırlık verme zorunluluğunda olan tüke­ticinin”, talebi düşürme­si nedeniyle giyim/ayakka­bı gibi sektörlerde, fiyat ar­tışlarının hız kestiği de İTO verileri ile belgelendi…)

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Yine bu nedenle:

Merkez Bankası’nın faiz indirimine kapı aralandığı için seviniyoruz…

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Öyle ya…

Sadece bu yolla (Borçla­narak) çevrilebilen/çevire­bildiğimiz üretim ve tüke­timin maliyetini düşürebi­liyoruz(!)

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Maliyetleri ve dolayısıy­la enflasyonu düşürebilmek için:

Nitelikle eğitim, dünya­nın ihtiyaç duydu­ğu/duyacağı mal/hiz­met/fikire yönelik araştırma geliştirme için yeteneklerini g e l i ş t i r d i ğ i m i z gençler, yüksek teknoloji/verimlilik, öncelikli altyapı y a t ı r ı m l a r ı (demiryolu/denizyolu vb gibi) gibi yoların olduğunu da biliyoruz…

Borçlanmayı, sadece bu yollarla düşürebileceğimizi de biliyoruz…

Sadece bu yollarla tasar­ruf artırabileceğimizi de bi­liyoruz…

Büyümede sürdürülebi­lirliğin, sadece bu yollarla sağlanabileceğini de biliyo­ruz…

Kalkınma ve sonucunda­ki refahın, sadece ve sadece bu yollarla gelebileceğini de biliyoruz…

Ve;

Gelişmişlerde olan tek haneli enflasyon oranları­nın ve dolayısıyla oluşan tek haneli faiz oranlarının, bu yollarla geldiğini/gelebi­leceğini de biliyoruz…

VELHASIL

Bugün açıklanacak eylül ayı enflasyonuna yönelik tahminler:

Sorulan ekonomistlerin TÜFE beklentileri yüzde 1.9 ile yüzde 2.6 arasında değişti…

(Aylık enflasyon için yüz­de 1’e yakın tahmin farkla­rı, ciddi bir sorun ve başka bir yazının konusu…) Fark­lı tahminler, birçok nedene dayanıyor… Örneği, sadece Türkiye’de değil, tüm dün­yada: Fon, konut, enerji kri­zi gibi “ekonomik sıkıntı­lar”, talebi ve dolayısıyla enflasyonu düşürecek “ger­çekleşmeler” olarak nite­lendiriliyor… Hatta:

“Olumsuz gerçekleşme­ler” faizlerin düşmesi/dü­şürülmesi için “neden” ola­rak kabul ediliyor…

Faiz indirimi beklentile­rini artırırken; “üretimle değil paradan para kazan­maya yönlenen/yönlendiri­len çoğunluğu” da umutlan­dırıyor…