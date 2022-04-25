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  4. “Enflasyonu yüzde 7,2 olan Yunanistan, asgari ücreti ikinci kez artırıyor”

“Enflasyonu yüzde 7,2 olan Yunanistan, asgari ücreti ikinci kez artırıyor”

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50,54 artarak 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Ancak yüksek enflasyon yılda bir kez belirlenen asgari ücretin Temmuz ayında bir kez daha artırılmasını gündeme getirdi. AK Parti’den asgari ücretin Temmuz ayında artırılması konusunda farklı farklı değerlendirmeler yapılıyor. 

Temmuz ayında asgari ücretin artması gerektiğini dile getirenler olduğu gibi, enflasyonu artırıcı etkisi olacağı için doğru bulmayanlarda var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı son açıklamada Temmuz ayında işçiler, memurlar ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını açıklarken, asgari ücret artışı konusunda Aralık ayını işaret etti.

Bakan Bilgin, asgari ücreti önümüzdeki Aralık ayında gündemlerine alarak o günün şartlarında çalışanları koruyacak seviyede bir asgari ücretin belirleneceğini söyledi. Yıl ortasında bir artış olmayacağı konusunda net bir mesaj verdi.

Ancak, muhalefet partileri yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücretteki artışı gündemden düşürmüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yunanistan’da 1 Mayıs’ta asgari ücrete yapılacak zammı örnek gösterdi.

Dervişoğlu, “Yaşadığı ekonomik kriz neticesinde iflasın eşiğine kadar gelen Yunanistan'da Başbakan Miçotakis, enflasyondaki artışın düşük gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade ederek, asgari ücrete 1 Mayıstan itibaren ikinci bir zammın yapılacağını duyurmuştur. Yunan resmî kurumları tarafından açıklanan son verilere göre Yunanistan'da enflasyon yüzde 7,2 olarak belirlenmiştir. Enflasyonu yüzde 7,2 olan Yunanistan'da asgari ücrete yıl içerisinde ikinci kez zam yapılıyorken TÜİK'in enflasyonunun dahi yüzde 61'i bulduğu Türkiye'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin, asgari ücrete sene ortasında zam verilmeyeceğini ifade ediyor. İYİ Parti olarak asgari ücretin üçer aylık periyotlar hâlinde ve enflasyona göre düzenlenmesi konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak

Meclis, yaşlıların sorunlarını araştırmak için komisyon kuracak. AK Parti milletvekillerinin, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için verdiği Meclis araştırma komisyonu önergesi, Salı günü Genel Kurul’da görüşülecek. Komisyonun kurulmasıyla birlikte 3 aylık bir çalışma ile sorunlar tespit edilerek çözüm önerileri belirlenecek.

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