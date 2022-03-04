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Enflasyonu/kuru/borcu artırmak için ne yapılmalı!?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Doğalgazı ithal ediyorken…

Pahalıyken…

Ve…

Bu nedenlerle:

Bazı doğalgaz santrallarımız üretimden vazgeçip, kapatmışken…

Ve…

Üretmeye devam eden santrallar gelir/gider dengesinde zorlanıyorken…

*          *          *

Bir kamu kuruluşumuz:

3800 MW’lik iki doğalgaz santralının yapımına başlıyor…

*          *          *

Kıt kaynaklarımızdan, 5 milyar dolar harcayacak…

*          *          *

Diğer tarafta…

İthalatı ve maliyetleri düşürecek “su” gücümüzü kullanmıyoruz…

Depolama/pompalama yöntemleri ile suyu iki/üç kez kullanabilme teknolojilerini görmezden geliyoruz…

Bu teknolojiler doğalgazınkinden yüzde 40-60 oranında daha ucuzken, yerli/milli bu potansiyelimizi ekonomiye kazandırmaktan imtina ediyoruz…

Yüzlerce hidrolik santralımızdan 1 tanesinde dahi pompalama/depolama olmamasını dert etmiyoruz…

Ayrıca güneşin, rüzgârın önüne ‘lisans” gibi engeller çıkarıyoruz…

*          *          *

Elektrik üretiminde maliyet artırmak…

Diğer üretimlerde de maliyet artırmak anlamına geliyor…

Rekabet edebilirliğimizi düşürmek, tarımdan sanayiye üretimden uzaklaşmak anlamına geliyor…

Bilerek/isteyerek enflasyon, cari açık, yüksek faiz, yüksek borçlanmaya davetiye çıkarmak anlamına geliyor…

VELHASIL…

Enflasyon ve döviz ihtiyacını düşürecek yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz…

Bunun getirisi yüksek, kaynakların etkin kullanıldığı, verimli ve doğru yatırımlarla olacağını biliyoruz…

*          *          *         

Tersi yatırımlar kaynak israfı, verimsizlik anlamına geliyor…

Ve…

Döviz ihtiyacını, enflasyonu, faizleri, borçlanmayı, kıtlığı, krizleri tetikliyor…

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