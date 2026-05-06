Enflasyonun anatomisi: Türkiye nerede, dünya nerede, çözüm nerede?

Nisan 2026 itibarıyla Türki­ye’de enflasyon tartışması yeniden kritik bir eşikte. TÜFE aylık %4,18, yıllık %32,37 sevi­yesinde. Yıllık enflasyon yakla­şık 1 yıl sonra tekrar artış trendi­ne girmiş olduğu görülmektedir.

Özellikle İran savaşının petrol fiyatlarında getirdiği etki enflas­yonda önceki dönem yavaşlayan düşüşü tekrar artış yönüyle et­kilemiştir. Nisan 2026 %4’lük aylık enflasyon, yıllıklandı­rıldığında %60’ın üzerinde bir fiyat artış dinamiğine işaret eder. Bu nedenle mevcut tabloyu kırılgan bir dezenflasyon sü­reci olarak tanımlamak gerek­mektedir.

Türkiye’de enflasyonun tarihi, kısa süreli fiyat hareketlerinden çok daha derin bir yapısal geçmi­şe sahiptir. 1970’lerden itibaren petrol şokları, ithalata bağımlı sanayileşme, döviz darboğazları, kamu açıkları ve siyasi istikrar­sızlık enflasyonu kalıcı hale ge­tirdi. IMF’nin Türkiye enflasyon sürecine ilişkin değerlendirme­sinde de enflasyonun 1970’ler­de hızlandığı ve 1990’ların or­tasında %100’ün üzerine çık­tığı belirtilmektedir.

Bu dönem, Türkiye’de enflasyonun yalnız­ca ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik bir davranış biçimine dönüştüğü yıllardır: insanlar ma­aş alır almaz dövize, altına, ma­la veya gayrimenkule yönelmiş; şirketler fiyat listelerini haftalık, hatta günlük değiştirmeye başla­mıştır.

Dünya örnekleri Türkiye için önemli dersler içerir. Alman­ya’nın 1923 hiperenflasyonu, paraya güven kaybının en uç ör­neklerinden biridir.. Bu tarihsel travma, Almanya’da sonraki dö­nemlerde mali disiplin ve bağım­sız merkez bankacılığı kültürü­nün güçlenmesine neden oldu. Türkiye açısından bu örnek şunu anlatır: enflasyon uzun süre ih­mal edilirse, yalnızca ekonomik bir gösterge olmaktan çıkar; top­lumun hafızasında kalıcı bir gü­ven krizine dönüşür.

Arjantin de Türkiye’ye benze­yen yönleriyle dikkat çekici bir örnektir. IMF’ye göre Arjantin’de enflasyon 1989 ve 1990’da yıl­lık ortalama %2.600 seviyeleri­ne ulaşmıştır. Bunun arkasında düşük vergi tahsilatı, kamu açık­larının merkez bankası kaynak­larıyla finanse edilmesi ve pa­ra basımı vardı. Arjantin örne­ği, yüksek enflasyonun yalnızca para politikası hatasından değil, aynı zamanda mali disiplin ek­sikliğinden ve kurumsal güven­sizlikten beslendiğini gösterir. Türkiye’nin de benzer bir tuza­ğa düşmemesi için para politika­sı ile maliye politikası arasında güçlü bir uyum kurması gerekir

Bu noktada analitik bir çerçeve kurmak gerekir: Türkiye’de enf­lasyon üç ana bileşenden besle­nir

Talep kaynaklı baskılar

2.Maliyet (kur–enerji) kay­naklı enflasyon

3.Beklenti ve davranış bo­zulması

Tarihsel perspektif: Türkiye’nin kronik enflasyon döngüsü

Türkiye’de enflasyon geçici de­ğil, yapısal bir sorundur.

-1994 krizi sonrası enflasyon: %100+

-2001 krizi sonrası: %70+

-2004–2012 dönemi: %6–9 bandı (istikrar dönemi)

-2022 zirvesi: %85+

-2024 ortalaması: %58,5

2026 Nisan: %32,37

Bu seri bize şunu söylüyor: Türkiye enflasyonu düşürebili­yor ama kalıcı olarak sabitleye­miyor.

Bunun temel nedeni şu yapısal kırılganlıklar:

-İthal girdi oranı: %60–70 (sanayi üreti­minde)

-Enerji ithalat ba­ğımlılığı: %90+

-Tasarruf oranı: %25’in altında

-Kur geçişkenliği: %30–40 bandı

Bu yapı, döviz kurundaki her %10 artışın doğrudan enflasyonu yukarı çekmesine neden olur.

Dünya ile karşılaştırma: Ayrışmanın net fotoğrafı

2026 itibarıyla küresel enflas­yon görünümü:

Bölge Enflasyon

ABD %2,8-3,2

Euro Bölgesi %2,5*3

OECD ort. %4-5

Türkiye %32,37

Bu sadece rakamsal değil, yapı­saldır.

ABD Örneği

1970’lerde enflasyon %13 sevi­yesine çıktı. Paul Volcker döneminde faizler %20’ye çıkarıldı. Sonuç:

-3 yıl içinde enflasyon %3’e düştü

-Ancak işsizlik %10’a çıktı

Net ders: Enflasyonla müca­dele maliyetlidir ama gecik­menin maliyeti daha büyük­tür.

Almanya Örneği

Weimar Hyperinflation

-Günlük enflasyon

-Maaşların günde iki kez ödenmesi

Sonuç:

-Para birimine güven sıfırlandı

-Sonrasında sıkı mali disiplin kültürü oluştu

Arjantin Örneği

-1989 enflasyonu: %2600

-2023 enflasyonu: %200+

Temel neden:

-Para basarak bütçe finans­manı

-Güven eksikliği

Türkiye bu üç örneğin or­tasında bir yerde duruyor: Henüz hiperenflasyon değil, ama yüksek enflasyon sarmalı içinde.

Nisan 2026 verisinin analitik okuması

Alt kalemler daha çarpıcı:

-Gıda: %34,55

-Ulaştırma: %35,06

-Konut: %46,60

-Aylık konut artışı: %7,99

Bu dağılım bize şunu gösterir:

-Enflasyon “lüks tüke­tim” değil, zorunlu harca­malar üzerinden geliyor lBu da gelir dağılımını bozucu etki yaratıyor

Çekirdek enflasyon

(B endeksi):

-Aylık: %3,42

-Yıllık: %30,51

Bu şu anlama gelir: Enflasyon geçici değil, siste­mik hale gelmiş durumda.

Kritik tespitler

(Net ve sert)

1.Türkiye’de enflasyon para­sal değil, hibrit bir sorundur (kur + maliyet + beklenti + politi­ka karışımı)

2.Aylık enflasyon düşmeden yıllık düşüş anlamlı değildir %4 aylık = risk devam ediyor

3.Faiz tek başına çözüm de­ğildir ama yanlış faiz politikası sorunu büyütür

4.Enflasyon artık bir “dav­ranış biçimi” haline gelmiştir firmalar fiyatı maliyete göre değil, beklentiye göre belirliyor

5.Enflasyon vergisi oluş­muştur sabit gelirli kesim reel olarak fakirleşiyor

Çözüm: Ne yapılmalı? (Makro + mikro net yol haritası) Para politikası (Kısa vadeli)

lReel faiz pozitif kalmalı

-Erken faiz indirimi yapılma­malı

-Beklentileri kıracak net ile­tişim

-Hedef: Aylık enflasyonu %2’nin altına çekmek

Maliye politikası (En kritik alan)

lBütçe açığı kontrol altına alın­malı

-Dolaylı vergilere aşırı yüklen­me azaltılmalı

-Kamu harcamalarında verim­lilik denetimi

-Türkiye’de en büyük sorunlar­dan biri: Para politikası sıkı, maliye po­litikası gevşek olursa enflasyon düşmez

Kur ve enerji yönetimi

-Enerji ithalatını azaltacak ya­tırımlar

-Yenilenebilir enerji payı artı­rılmalı

-Kur şoklarını sınırlayan re­zerv politikası

Üretim yapısı reformu (Or­ta vadeli)

lİthal girdi bağımlılığı düşürül­meli

-Katma değerli üretim artırıl­malı

-Sanayide yerli ara malı oranı yükseltilmeli

-Bu yapılmadan enflasyon kalı­cı olarak düşmez

Beklenti yönetimi (En zor alan)

lKurumlara güven inşa edilmeli

-Veri güvenilirliği tartışma ko­nusu olmamalı

-Politika öngörülebilir olmalı

-Enflasyonun %40’tan %20’ye düşmesi teknik, ama %20’den %5’e düşmesi ta­mamen güven meselesidir

Sonuç: Gerçekçi senaryo

Mevcut veriyle üç senaryo:

İyimser senaryo

-Sıkı politika devam

-2026 yıl sonu enflasyon: %25

Baz senaryo

-Kısmi gevşeme

-Enflasyon: %30–35

Kötümser senaryo

-Erken faiz indirimi + kur şoku

-Enflasyon: %40+

Değerlendirme:

Türkiye enflasyonu düşürme­yi biliyor ama kalıcı hale getir­meyi başaramıyor.

Bugün yaşanan süreç bir “düşüş hikayesi” değil, henüz tamamlanmamış bir mü­cadeledir.

Eğer aylık enflasyon kontrol al­tına alınmazsa, yıllık oran ne kadar düşerse düş­sün bu sadece istatistiksel bir iyi­leşme olur.

Gerçek başarı ise tek bir şeydir: Fiyatların değil, beklentilerin istikrara kavuşması

Son sözler: “Yüksek bir ma­kamda bulunan namuslu bir in­san, görev süresi sona erdiği za­man zengin değil, saygın biri ol­malıdır”Georg Luck

“Sürekli başkalarının konuşul­duğu masalarda oturmayın, çünkü kalktığınızda yeni konu siz olur­sunuz” Morgan Freeman