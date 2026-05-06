Enflasyonun anatomisi: Türkiye nerede, dünya nerede, çözüm nerede?
Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de enflasyon tartışması yeniden kritik bir eşikte. TÜFE aylık %4,18, yıllık %32,37 seviyesinde. Yıllık enflasyon yaklaşık 1 yıl sonra tekrar artış trendine girmiş olduğu görülmektedir.
Özellikle İran savaşının petrol fiyatlarında getirdiği etki enflasyonda önceki dönem yavaşlayan düşüşü tekrar artış yönüyle etkilemiştir. Nisan 2026 %4’lük aylık enflasyon, yıllıklandırıldığında %60’ın üzerinde bir fiyat artış dinamiğine işaret eder. Bu nedenle mevcut tabloyu kırılgan bir dezenflasyon süreci olarak tanımlamak gerekmektedir.
Türkiye’de enflasyonun tarihi, kısa süreli fiyat hareketlerinden çok daha derin bir yapısal geçmişe sahiptir. 1970’lerden itibaren petrol şokları, ithalata bağımlı sanayileşme, döviz darboğazları, kamu açıkları ve siyasi istikrarsızlık enflasyonu kalıcı hale getirdi. IMF’nin Türkiye enflasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinde de enflasyonun 1970’lerde hızlandığı ve 1990’ların ortasında %100’ün üzerine çıktığı belirtilmektedir.
Bu dönem, Türkiye’de enflasyonun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyolojik bir davranış biçimine dönüştüğü yıllardır: insanlar maaş alır almaz dövize, altına, mala veya gayrimenkule yönelmiş; şirketler fiyat listelerini haftalık, hatta günlük değiştirmeye başlamıştır.
Dünya örnekleri Türkiye için önemli dersler içerir. Almanya’nın 1923 hiperenflasyonu, paraya güven kaybının en uç örneklerinden biridir.. Bu tarihsel travma, Almanya’da sonraki dönemlerde mali disiplin ve bağımsız merkez bankacılığı kültürünün güçlenmesine neden oldu. Türkiye açısından bu örnek şunu anlatır: enflasyon uzun süre ihmal edilirse, yalnızca ekonomik bir gösterge olmaktan çıkar; toplumun hafızasında kalıcı bir güven krizine dönüşür.
Arjantin de Türkiye’ye benzeyen yönleriyle dikkat çekici bir örnektir. IMF’ye göre Arjantin’de enflasyon 1989 ve 1990’da yıllık ortalama %2.600 seviyelerine ulaşmıştır. Bunun arkasında düşük vergi tahsilatı, kamu açıklarının merkez bankası kaynaklarıyla finanse edilmesi ve para basımı vardı. Arjantin örneği, yüksek enflasyonun yalnızca para politikası hatasından değil, aynı zamanda mali disiplin eksikliğinden ve kurumsal güvensizlikten beslendiğini gösterir. Türkiye’nin de benzer bir tuzağa düşmemesi için para politikası ile maliye politikası arasında güçlü bir uyum kurması gerekir
Bu noktada analitik bir çerçeve kurmak gerekir: Türkiye’de enflasyon üç ana bileşenden beslenir
- Talep kaynaklı baskılar
2.Maliyet (kur–enerji) kaynaklı enflasyon
3.Beklenti ve davranış bozulması
- Tarihsel perspektif: Türkiye’nin kronik enflasyon döngüsü
Türkiye’de enflasyon geçici değil, yapısal bir sorundur.
-1994 krizi sonrası enflasyon: %100+
-2001 krizi sonrası: %70+
-2004–2012 dönemi: %6–9 bandı (istikrar dönemi)
-2022 zirvesi: %85+
-2024 ortalaması: %58,5
2026 Nisan: %32,37
Bu seri bize şunu söylüyor: Türkiye enflasyonu düşürebiliyor ama kalıcı olarak sabitleyemiyor.
Bunun temel nedeni şu yapısal kırılganlıklar:
-İthal girdi oranı: %60–70 (sanayi üretiminde)
-Enerji ithalat bağımlılığı: %90+
-Tasarruf oranı: %25’in altında
-Kur geçişkenliği: %30–40 bandı
Bu yapı, döviz kurundaki her %10 artışın doğrudan enflasyonu yukarı çekmesine neden olur.
- Dünya ile karşılaştırma: Ayrışmanın net fotoğrafı
2026 itibarıyla küresel enflasyon görünümü:
Bölge Enflasyon
ABD %2,8-3,2
Euro Bölgesi %2,5*3
OECD ort. %4-5
Türkiye %32,37
Bu sadece rakamsal değil, yapısaldır.
ABD Örneği
1970’lerde enflasyon %13 seviyesine çıktı. Paul Volcker döneminde faizler %20’ye çıkarıldı. Sonuç:
-3 yıl içinde enflasyon %3’e düştü
-Ancak işsizlik %10’a çıktı
Net ders: Enflasyonla mücadele maliyetlidir ama gecikmenin maliyeti daha büyüktür.
Almanya Örneği
Weimar Hyperinflation
-Günlük enflasyon
-Maaşların günde iki kez ödenmesi
Sonuç:
-Para birimine güven sıfırlandı
-Sonrasında sıkı mali disiplin kültürü oluştu
Arjantin Örneği
-1989 enflasyonu: %2600
-2023 enflasyonu: %200+
Temel neden:
-Para basarak bütçe finansmanı
-Güven eksikliği
Türkiye bu üç örneğin ortasında bir yerde duruyor: Henüz hiperenflasyon değil, ama yüksek enflasyon sarmalı içinde.
- Nisan 2026 verisinin analitik okuması
Alt kalemler daha çarpıcı:
-Gıda: %34,55
-Ulaştırma: %35,06
-Konut: %46,60
-Aylık konut artışı: %7,99
Bu dağılım bize şunu gösterir:
-Enflasyon “lüks tüketim” değil, zorunlu harcamalar üzerinden geliyor lBu da gelir dağılımını bozucu etki yaratıyor
Çekirdek enflasyon
(B endeksi):
-Aylık: %3,42
-Yıllık: %30,51
Bu şu anlama gelir: Enflasyon geçici değil, sistemik hale gelmiş durumda.
- Kritik tespitler
(Net ve sert)
1.Türkiye’de enflasyon parasal değil, hibrit bir sorundur (kur + maliyet + beklenti + politika karışımı)
2.Aylık enflasyon düşmeden yıllık düşüş anlamlı değildir %4 aylık = risk devam ediyor
3.Faiz tek başına çözüm değildir ama yanlış faiz politikası sorunu büyütür
4.Enflasyon artık bir “davranış biçimi” haline gelmiştir firmalar fiyatı maliyete göre değil, beklentiye göre belirliyor
5.Enflasyon vergisi oluşmuştur sabit gelirli kesim reel olarak fakirleşiyor
- Çözüm: Ne yapılmalı? (Makro + mikro net yol haritası)
- Para politikası (Kısa vadeli)
lReel faiz pozitif kalmalı
-Erken faiz indirimi yapılmamalı
-Beklentileri kıracak net iletişim
-Hedef: Aylık enflasyonu %2’nin altına çekmek
- Maliye politikası (En kritik alan)
lBütçe açığı kontrol altına alınmalı
-Dolaylı vergilere aşırı yüklenme azaltılmalı
-Kamu harcamalarında verimlilik denetimi
-Türkiye’de en büyük sorunlardan biri: Para politikası sıkı, maliye politikası gevşek olursa enflasyon düşmez
- Kur ve enerji yönetimi
-Enerji ithalatını azaltacak yatırımlar
-Yenilenebilir enerji payı artırılmalı
-Kur şoklarını sınırlayan rezerv politikası
- Üretim yapısı reformu (Orta vadeli)
lİthal girdi bağımlılığı düşürülmeli
-Katma değerli üretim artırılmalı
-Sanayide yerli ara malı oranı yükseltilmeli
-Bu yapılmadan enflasyon kalıcı olarak düşmez
- Beklenti yönetimi (En zor alan)
lKurumlara güven inşa edilmeli
-Veri güvenilirliği tartışma konusu olmamalı
-Politika öngörülebilir olmalı
-Enflasyonun %40’tan %20’ye düşmesi teknik, ama %20’den %5’e düşmesi tamamen güven meselesidir
- Sonuç: Gerçekçi senaryo
Mevcut veriyle üç senaryo:
İyimser senaryo
-Sıkı politika devam
-2026 yıl sonu enflasyon: %25
Baz senaryo
-Kısmi gevşeme
-Enflasyon: %30–35
Kötümser senaryo
-Erken faiz indirimi + kur şoku
-Enflasyon: %40+
Değerlendirme:
Türkiye enflasyonu düşürmeyi biliyor ama kalıcı hale getirmeyi başaramıyor.
Bugün yaşanan süreç bir “düşüş hikayesi” değil, henüz tamamlanmamış bir mücadeledir.
Eğer aylık enflasyon kontrol altına alınmazsa, yıllık oran ne kadar düşerse düşsün bu sadece istatistiksel bir iyileşme olur.
Gerçek başarı ise tek bir şeydir: Fiyatların değil, beklentilerin istikrara kavuşması
Son sözler: “Yüksek bir makamda bulunan namuslu bir insan, görev süresi sona erdiği zaman zengin değil, saygın biri olmalıdır”Georg Luck
“Sürekli başkalarının konuşulduğu masalarda oturmayın, çünkü kalktığınızda yeni konu siz olursunuz” Morgan Freeman
