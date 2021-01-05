Enflasyonun gidişi ve 2021’in zorlukları...

1980’den bu yana yaklaşık 500’üncü enflasyon yazımı yazdım… Ne yazık ki hep yükselen enflasyonun nedenini yorumluyorum. 2021 yılı için diliyorum ki, enflasyon %5’lere kadar düşse de, ben de enflasyon yazısı yazmaktan artık kurtulabilsem…

TÜİK, 2020 yıllık enflasyonun beklenenin üstünde 14.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. DÜNYA’nın Finans Editörü Şebnem Turhan’ın enflasyonun katlamalı etkisini değerlendiren haber analizini bugün gazetemizde okuyacaksınız. Buna göre, memur maaşları ilk 6 ay için 7.36 zamlı olarak uygulanacak. Enflasyon ilk çeyrekte yüzde 15’i aşabilecek. Enflasyonda bir gerileme ancak mayıs ayı sonrasında bekleniyor. Köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapılırken enflasyonun yüzde 5’lik hedefine ulaşması söz konusu gözükmüyor.

Bu haber analizden 5 sonuç çıkarıyorum:

1-Gıdada artış %20-34 arasında değişiyor ve bu olay 2021 için bir risk faktörü olacak.

2-Üretici enflasyonu % 25 ve artış eğilimi sürüyor.

3-Bu yıl için fiyatlarda mayıs ayına dek bir gerileme beklenmiyor, bu açıdan yıl için tek haneli enflasyon hedefinin gerçekleşmesi zor gözüküyor.

4-Piyasanın fiyatlandırma alışkanlığındaki bozulma eğilimi düzelmiyor.

5-Merkez Bankası 2021’de sıkılaştırma adımlarını sürdürecek. Ancak hedefe yönelik riskler çok fazla ve bunların süreceği anlaşılıyor.

Bir de kur artışı etkili fiyat artışı var: Benzine yüzde 5.3, motorine yüzde 4.6 zam, doğrudan kur yükselişinden kaynaklanıyor. Enflasyon zamlarının uygulanmasıyla memur maaşlarının 3.812 liradan 4.092 liraya yükselmesi, kuşkusuz enflasyon spiralinin yükselmesinde bir başka etken olacak. Sonuçta, aralık ayında enflasyon sepetindeki 418 maddeden 98’inin fiyatı yüzde 24 düşerken, 36’sının fiyatı değişmedi. Buna karşılık, 284 üründe, toplamın yaklaşık yüzde 75’inin fiyatında son ayda artış kaydedildi.

Bu yazıyı yazarken, 1980 yılından bu yana kaç enflasyon yazısı yazmış olabilirim diye düşündüm, bunu yaklaşık 500 yazı olarak hesapladım.

Diliyorum ki, enflasyon beklentisi %5’lere düşse de, ben de enflasyon yazısı yazmaktan kurtulabilsem…

GÜNÜN NOTU:

ABD’de bugün Georgia eyaletinde yapılacak iki sandalyeli Senato yenileme seçimi yeni Başkan, Demokrat Biden’ın elini güçlendirebilecek mi? İbre Demokratlar’dan yana gözüküyor.