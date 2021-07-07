Enflasyonun şakası yok

Haziran ayı enflasyonu sürpriz yapmadı ve yüksek geldi. TÜFE’de yıllık yüzde 17,53, ÜFE’de yüzde 42,89 seviyesine geldi. Normal koşullarda yılın en düşük enflasyonunun gerçekleştiği aylardan birisi olan Haziran ayında rekorlar kırılıyor. Her ay açıklanan enflasyon rakamlarının arkasında o aya özgü birçok neden öne sürülebilir. Haziran ayında da ekonominin açılması, hizmet sektörlerinin devreye girmesi gibi birçok faktör sıralanabilir. Fakat bunlar bizi yanıltmasın, geçtiğimiz haftalarda da tartıştık, enflasyona yol açan dinamikler çok ciddi bir biçimde devrede ve yön yukarı doğru.

Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki baskı ve tedarik sorunları devam ediyor. Döviz kurlarındaki artışın gecikmeli etkileri sürüyor ve önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler sürüyor. En son elektrik ve doğalgaz zamlarında olduğu gibi yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan beklenen destek gelmiyor. Talep baskısı artıyor. Dünkü DÜNYA gazetesinde yer alan haberlerde, giyimden mobilyaya, beyaz eşyadan, otomobil yedek parçalarına kadar birçok sektörün sonbaharda ciddi bir zam hazırlığında olduğunu görüyoruz. Tüm bu faktörler ortadayken Merkez Bankası’ndan gerekirse ilave sıkılaştırma açıklaması gelmiyor. Tam tersi, daha geçen hafta MB’nin yatırımcılarla yaptığı toplantıdan gelen mesaj, enflasyonun yılın son çeyreğinde inişe geçeceği ve enflasyonun yüzde 12’lere gerileyebileceği yönünde bulunuyor.

Geçen yıl Haziran yüzde 6 civarında olan ÜFE, şu anda yüzde 43’e yakın ve 37 puana yakın artmış durumda. Aynı dönemde TÜFE ise yaklaşık yüzde 12,5’dan yüzde 17,5 seviyesine çıkarak 5 puan artış göstermiş. Normal koşullarda ÜFE’deki artış yüzde 40-45 civarı TÜFE’ye geçişkenlik sağlıyor. Pandemi döneminde petrol fiyatlarındaki artışın eşel mobil sistemiyle TÜFE’ye tam yansıtılmaması, bu geçişkenliği iyimser bir tahminle yüzde 25-30’lar seviyesine geriletebilir. Bu bile 37 puanlık ÜFE artışının TÜFE’ye 9-10 puanlık bir geçiş potansiyelini gösteriyor. Bir başka ifade ile emtia fiyatları ve döviz kurlarında önemli bir gerileme olmaz ise TÜFE’nin yüzde 20’lerin üzerine gidebileceğini gösteriyor. Para politikası açısından önümüzdeki dönem faiz indirimini değil gerekirse faiz artırımını konuşmamız gereken bir dönem olarak karşımızda duruyor. Bu gerekliliği arttıran bir gelişme de Fed’den kaynaklanabilir.

Fed piyasaları bir kere daha uyandıracak

Fed Haziran ayı toplantısında tahvil alımını azaltmayı konuştuğunu açıklamıştı. Küresel piyasalar biraz dalgalandı, dolar güçlendi fakat genel risk iştahında çok büyük bir değişim olmadı. ABD’de en son gelen istihdam verileri beklenenden iyi olmasına rağmen piyasalarda olumsuzluk yaşanmadı. Görebildiğimiz kadarıyla, ABD’de istihdam piyasası önümüzdeki aylarda, özellikle Eylül sonrası çok daha güçlenecek. İş ilanları birçok sektörde artmasına rağmen, iş arayanlar, yani işgücüne katılım pek artmadı. Eylül ayı ile beraber pandemiye özgü işsizlik ödeneklerinin azalması ve ücretlerdeki yükseliş hem işgücüne katılımı hem istihdamı çok hızlı arttırabilir ve ABD işsizliği tekrar yüzde 4’lere dönebilir. Enflasyon rakamları hızlı tırmanışa zaten başlamış durumda. Daha önceki yazılarımızda da paylaştığımız gibi, Fed muhtemelen temmuz ayı toplantısında tahvil alımını düşürmeye ilişkin net bir sinyal verecek ve eylül ya da ekim ayında da azaltıma başlayacak. Ağustos ve Eylül ayları ülkemizde hem enflasyonun yükselmesi hem de Fed’in sıkılaştırma yönünde ilk adımları atması açısından dalgalı geçmeye aday görünüyor. Dalganın boyutunu büyük oranda TCMB’nin vereceği sinyaller ve uygulamalar belirleyecek.