Enflasyonun üç sacayağı: Üretimden tüketime fiyat sarmalı ve 2026 ufku

Türkiye eko­nomisinin son beş yılına damga vuran en temel dinamik, hiç kuşkusuz fi­yat endeksle­rindeki hare­ketlilik ve bu endekslerin bir­biriyle olan kar­maşık etkileşimi oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan Ocak 2026 verileri ve geriye dö­nük raporlar; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tü­ketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Hizmet Üretici Fiyat En­deksi (H-ÜFE) arasındaki ilişkinin, sadece rakamlar­dan ibaret olmadığını, top­lumsal refah ve üretim sür­dürülebilirliği üzerinde be­lirleyici bir rol oynadığını gösteriyor.

Geçmişten bugüne: Son 5 yılın panoraması ve 2024-2025 dönemeci

Son beş yıla baktığımızda, özellikle 2021 yılının ikin­ci yarısından itibaren küre­sel tedarik zinciri kırılma­ları ve döviz kuru hareket­leriyle tetiklenen maliyet yönlü bir enflasyon baskısı­nın ekonomiyi şekillendirdi­ğini görüyoruz. 2024 ve 2025 yılları, bu baskının hem mal üretiminde hem de hizmet sektöründe nasıl kökleştiği­ni anlamak açısından kritik veriler sunmaktadır. 2024 yılı Ocak ayında TÜFE yıl­lık %64,86 seviyesindeyken, Yİ-ÜFE’nin %44,20 düze­yinde seyretmesi, o dönemde üretici maliyetlerinin tüke­ticiye yansıma hızındaki de­ğişkenliği ortaya koymuştu.

Ancak asıl yapısal dönü­şüm 2025 yılında yaşandı. 2025 yılının Aralık ayı iti­barıyla Hizmet Üretici Fi­yat Endeksi (H-ÜFE) yıl­lık %35,11 artış göstere­rek, hizmet sektöründeki fiyat katılığı ve maliyet ar­tışının sürdüğünü kanıtla­dı. Bu dönemde konaklama ve yiyecek hizmetlerinde­ki %35,46’lık, gayrimenkul hizmetlerindeki %41,21’lik yıllık artışlar, hizmet enflas­yonunun genel endeksi nasıl yukarı çektiğinin en somut kanıtlarıdır. Üretim tarafın­da ise Yİ-ÜFE, enerji mali­yetlerindeki normalleşme ile daha hızlı bir gerileme eğilimine girmişti.

Endeksler arasındaki geçişkenlik: Üretici mi, hizmet mi öncü?

Fiyat endeksleri arasında­ki ilişkiyi analiz ettiğimiz­de, geleneksel olarak üreti­ci fiyatlarının (Yİ-ÜFE) tü­ketici fiyatları (TÜFE) için bir öncü gösterge olduğu­nu kabul ederiz. Ancak hiz­met sektörü (H-ÜFE), ken­dine has dinamikleriyle bu sürece farklı bir boyut kat­maktadır. 2026 Ocak verile­ri, Yİ-ÜFE’nin yıllık %27,17 artışla nispeten sakinlediği­ni, ancak TÜFE’nin %30,65 ile hala daha dirençli kaldı­ğını gösteriyor. Bu durum, üretim maliyetlerindeki ya­vaşlamanın tüketici fiyatla­rına yansımasının zaman al­dığını ve özellikle hizmetler sektöründeki fiyatlama dav­ranışlarının bu süreci yavaş­lattığını teyit etmektedir.

Hizmet enflasyonu, mal enflasyonuna göre çok da­ha “yapışkan” bir yapı ser­gilemektedir. Mal fiyatları küresel emtia fiyatlarından ve lojistik maliyetlerinden anlık etkilenebilirken; hiz­met sektörü işgücü maliyet­leri, kira artışları ve geri­ye dönük endeksleme alış­kanlıklarıyla hareket eder. Örneğin, Aralık 2025 ve­rilerinde görülen mesleki, bilimsel ve teknik hizmet­lerdeki %40,33’lük yüksek seyir, 2026 yılının başında TÜFE’deki eğitim (%64,70) ve konut (%45,36) gibi ka­lemlerin neden yüksek kal­maya devam ettiğini açıkla­yan temel etkendir.

2026 Ocak verilerinin analizi: Dezenflasyonun ayak sesleri mi?

2026 yılının ilk ayında açıklanan veriler, ekonomi­deki dezenflasyon sürecinin teknik olarak başladığını an­cak yapısal engellerin sür­düğünü işaret ediyor. Ocak 2026’da TÜFE aylık %4,84 artışla yıllık bazda %30,65’e gerilerken, Yİ-ÜFE ay­lık %2,67 artışla yıllık baz­da %27,17 olarak gerçekleş­ti. Buradaki en kritik nokta, üretici enflasyonunun tüke­tici enflasyonunun altına in­miş olmasıdır. Bu “makasın kapanması”, önümüzdeki aylarda tüketici üzerindeki maliyet baskısının azalaca­ğına dair en güçlü sinyaldir.

Sektörel detaylara indiği­mizde, sanayinin dört ana sektöründen su temini ve arıtma hizmetlerinde görü­len yıllık %37,21’lik artış, yerel yönetim maliyetleri­nin ve altyapı yatırımları­nın fiyatlar üzerindeki etki­sini koruduğunu gösteriyor. Buna karşın ham petrol ve doğal gaz sektöründeki yıl­lık %8,51 gibi oldukça düşük artış oranları, küresel enerji piyasalarındaki durulmanın üreticiyi rahatlattığını ka­nıtlıyor. İmalat sanayinde­ki %32,44’lük artış ise iç ta­lebin hala üretici fiyatlarını belli bir seviyede tuttuğuna işaret etmektedir.

2026 ve ötesine bakış: Bir öngörü denemesi

Mevcut veriler ve son beş yılın trendleri ışığında 2026 yılının geri kalanı için ihti­yatlı bir iyimserlik tablosu çizilebilir. Yİ-ÜFE’deki yıl­lık %27,17’lik seviye, sana­yicinin maliyet yönetiminde belli bir istikrar kazandığını gösteriyor. Ancak dezenflas­yon sürecinin tam başarıya ulaşması, büyük oranda hiz­metler sektöründeki (H-Ü­FE) fiyat katılığının ne ölçü­de kırılabileceğine bağlıdır.

Özellikle gayrimenkul, eğitim ve sağlık gibi «yö­netilen/yönlendirilen» ve­ya «kontrat bazlı” fiyatların yüksek seyri, TÜFE’nin %20 -25 bandına inmesini zor­laştıran en büyük risk un­suru olarak karşımızda dur­maktadır. 2026 yılının ikin­ci yarısından itibaren, eğer para politikasındaki sıkılık maliye politikasıyla destek­lenmeye devam ederse, TÜ­FE’nin üretici fiyatlarına daha fazla yaklaşarak %25 seviyelerinin altına sarkma­sı beklenebilir.

Sonuç olarak Türkiye eko­nomisi, 2021-2024 döne­mindeki kontrolsüz fiyatla­ma sarmalından, 2026 yılı itibarıyla daha öngörülebi­lir bir zemine geçiş yapmak­tadır. Bu süreçte üreticinin maliyet kontrolü (Yİ-ÜFE) büyük ölçüde sağlanmış ol­sa da, tüketicinin alım gücü­nün kalıcı olarak iyileşmesi için hizmetler sektöründeki (H-ÜFE) ataletin kırılması kilit rol oynayacaktır. 2026, sadece enflasyonun düştü­ğü değil, fiyatlama alışkan­lıklarının da normale dön­düğü bir “onarım yılı” olma potansiyelini taşımaktadır.