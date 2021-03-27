Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliği neden avantajlı?

Ahmet Metin AYSOY - SGK E. Başmüfettiş

5510 sayılı Kanun’un 4/1 – (a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak çalışıyorsanız ve de engelliliğiniz nedeniyle vergi indiriminden faydalanıyorsanız, emekliye ayrılma açısından üç önemli avantaja sahip olursunuz:

1- Emekli olabilmek için yaş koşuluna tabi olmazsınız.

2- Düşük prim ödeme gün sayısı ile emekliye ayrılabilirsiniz.

3- Emekliye ayrıldıktan sonra yaşlılık aylığınız kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilirsiniz.

Peki, engellilik nedeniyle vergi indirim belgesi olan sigortalıların emekli olabilmeleri için yani yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için aranan koşullar nelerdir?

5510 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduğu tespit edilen 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların, 506 sayılı Kanun’da öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur.

Bu bağlamda, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız sigortalılık başlangıç tarihiniz ile engellilik derecenize göre aşağıdaki tablodan emekliye ayrılabilmeniz için gerekli olan sigortalılık süresi ile prim gün sayısını görebilirsiniz.

Sigortalılık süresi; ilk defa sigortalı olduğunuz tarih ile emeklilik talebinde bulunacağınız tarih arasında geçen süreyi ifade eder.

Prim gün sayısı; adınıza ödenmiş veya beyan edilmiş sigorta prim gün sayısını belirtir.