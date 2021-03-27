  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliği neden avantajlı?

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananların emekliliği neden avantajlı?

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Metin AYSOY - SGK E. Başmüfettiş

5510 sayılı Kanun’un 4/1 – (a) kapsamında hizmet akdine tabi olarak çalışıyorsanız ve de engelliliğiniz nedeniyle vergi indiriminden faydalanıyorsanız, emekliye ayrılma açısından üç önemli avantaja sahip olursunuz:

1- Emekli olabilmek için yaş koşuluna tabi olmazsınız.

2- Düşük prim ödeme gün sayısı ile emekliye ayrılabilirsiniz.

3- Emekliye ayrıldıktan sonra yaşlılık aylığınız kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edebilirsiniz.

Peki, engellilik nedeniyle vergi indirim belgesi olan sigortalıların emekli olabilmeleri için yani yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için aranan koşullar nelerdir?

5510 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduğu tespit edilen 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların, 506 sayılı Kanun’da öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur.

Bu bağlamda, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız sigortalılık başlangıç tarihiniz ile engellilik derecenize göre aşağıdaki tablodan emekliye ayrılabilmeniz için gerekli olan sigortalılık süresi ile prim gün sayısını görebilirsiniz.

Sigortalılık süresi; ilk defa sigortalı olduğunuz tarih ile emeklilik talebinde bulunacağınız tarih arasında geçen süreyi ifade eder.

Prim gün sayısı; adınıza ödenmiş veya beyan edilmiş sigorta prim gün sayısını belirtir.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisi 27 Mart 2021
Finansal rehabilitasyon 27 Mart 2021
Entelektüel tembellik 27 Mart 2021
Belediye şirketlerinde yönetimi belirleme yetkisi belediye başkanına mı, meclise mi ait? 27 Mart 2021
Japonya’dan ABD’ye, en iyi Türk restoranları 27 Mart 2021
Dışa bağımlılık 27 Mart 2021
Satış mesleğinde ‘Pygmalion’ etkisi 27 Mart 2021
Turizme format atmak 26 Mart 2021
Lojistikteki değişimlerde startup’ların önemi 25 Mart 2021
Ekonomi Reform Paketi ve Türkiye ekonomisinin geleceğine etkileri 23 Mart 2021